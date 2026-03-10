【西武福井店】シューイチ 全国うまいもの博

シューイチ 全国うまいもの博


■３月13日（金）～２２日（日）


■西武福井店 6階＝催事場　※最終日は午後5時閉場


■主催／西武福井店・FBC・日本テレビサービス


■協力／日本テレビ系ネットワーク２７社　


※地元産（または各都道府県産）以外の原材料を使用している商品もございます。



自慢の惣菜やパン、ピザが大集合！　いま食べたい　「うまいもの」



新鮮で上質な国産牛もつのみを使用した黄金屋の看板商品。〈東京都渋谷区／もつ鍋とホルモン焼き 黄金屋〉特製もつ鍋セット［醤油・味噌・塩］（各２～３人前、冷凍）・・・・各3,601円

創業当時の味を守り、秘伝のタレと特製のコショーでピリ辛に仕上げました。〈愛知県名古屋市／世界の山ちゃん〉幻の手羽先（5本入）・・・651円



バジルソースと香ばしい手作り生地にイタリア産モッツアレラチーズを当店シンプルマルゲリータの約５倍のせました。



〈兵庫県姫路市／おうちピザ ピッコロッソ〉


ピッコロッソの５倍マルゲリータ（直径約20センチ×1枚、冷凍）・・・2,322円








独特の食感の鶏の首皮のみを、表面はカリッと


中はジューシーに焼き上げました。



〈福岡県福岡市／とり皮お市〉


とり皮ぐる巻き（10本）・・・2,160円








バターで味付けしたとうきびをこぼれ落ちそうなほどたっぷりと包み込みました。



〈北海道江別市／イルマットーネ・アルル〉


こぼれとうきびパン バターコーン（1個）・・・432円







フランスパンの香ばしさとピリ辛の明太子、濃厚なバターの絶妙な三重奏。



〈福岡県糟屋郡篠栗町／やまや〉


明太フランスパン（1本）・・・501円





北海道から、濃厚プリンとソフトクリームが登場



生クリームを使用し焼きあげた、アイスクリーム食感の濃厚プリンです。



〈北海道札幌市／みれい菓〉


札幌カタラーナいちごみるく（約320ｇ、1個、冷凍）・・・1,620円







シャインマスカットの香りと甘さが楽しめる見た目にも美しいソフトクリーム。



〈北海道茅部郡森町／ピカタの森 駒ヶ岳牛乳〉


芸術ソフト～シャインマスカット～（1個）・・・650円





まだまだあります　おすすめスイーツ！



外はサクサク、中はしっとりのプレーンとチョコレートコーティングの２種類をご用意しました。



〈福岡県糸島市／メロンパン専門店CACHETTE〉


メロンリング（1個）・・・378円


チョコメロンリング（1個）・・・432円








やきぐりが入ったロールケーキに自家製やきぐりペーストをふわっと絞りました。


〈京都府京都市／栗吉〉


モンブランロール極（1本）・・・3,240円


やきぐり（250ｇ）・・・1,080円







3月１６日（月）シューイチ土曜MC　日テレ 田辺 大智アナウンサー来場

FBCテレビ「おじゃまっテレ ワイド＆ニュース」にて　　　　　　　会場から生中継。