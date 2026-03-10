いえらぶパートナーズ、国土交通省「認定家賃債務保証業者」に認定（第8号）

株式会社いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUPのグループ会社である株式会社いえらぶパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：田代望、以下「いえらぶパートナーズ」）は、2026年2月25日付で、国土交通省の「認定家賃債務保証業者制度」に基づき認定家賃債務保証業者（認定第8号）として認定されたことをお知らせいたします。

■認定家賃債務保証業者制度とは

認定家賃債務保証業者制度は、家賃債務保証業務の適正な運営を確保し、住宅確保要配慮者への円滑な賃貸住宅供給を促進することを目的に国土交通省が創設したものです。

引受体制の公平性、契約条件の透明性、利用者負担の妥当性など、国が定める基準をクリアした業者のみが認定を受けられます。認定業者は、高齢者や障がい者といった住宅確保要配慮者の方々に対し、属性のみを理由とした拒絶や、個人保証人・緊急連絡先の限定といった制限を排し、誰もが公平に住まいを確保できる環境を整えていく役割を担います。

■認定情報の概要

認定年月日 ：2026年（令和8年）2月25日

認定番号 ：国土交通大臣（認定）第8号

商号又は名称：株式会社いえらぶパートナーズ

▶認定家賃債務保証事業に係る情報公示(https://ielove-partners.co.jp/wp-ielove/wp-content/uploads/2026/03/%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E5%AE%B6%E8%B3%83%E5%82%B5%E5%8B%99%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%AC%E7%A4%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf)

■いえらぶパートナーズ 代表取締役 田代望 コメント

このたび、認定家賃債務保証業者の第8号として認定をいただいたことを、大変誇りに思います。

現在、賃貸市場において保証会社の存在はインフラに近いものとなっています。私たちはいえらぶグループの強みであるITノウハウを駆使し、単なる家賃保証に留まらない付加価値を提供してきました。

今回の認定を契機に、コンプライアンスと革新性をより一層高い次元で両立させ、関わるすべての方が心から安心できる住まいの提供に貢献してまいります。

■株式会社いえらぶパートナーズについて

いえらぶパートナーズは「親身なサービス×ITで、関わる人すべてを幸せにする」という理念のもとに事業を行っています。不動産会社様・家主様・ご契約者様といった方々へ賃貸保証サービス「いえらぶ安心保証」、24時間駆けつけサービス、クレジットカード決済サービスなどを提供しています。人と人との親身な繋がりと対話を大切に、進化するITを活用し、感動いただけるサービスを提供し続けます。

今後も賃貸住宅の入居前後のサービスと連携を図り、不動産管理業の生産性向上に寄与するとともに、ペーパーレス化・キャッシュレス化の推進などを通じて、不動産業界全体の発展を目指します。

会社名：株式会社いえらぶパートナーズ

代表者：田代望

資本金：1億円

所在地：

・東京本社：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル48階

・大阪支社：大阪府大阪市中央区久太郎町3-3-9 ORIX久太郎ビル8階

・神戸支社：兵庫県神戸市中央区磯上通8-3-5 明治安田生命神戸ビル6階

・広島支社：広島県広島市中区大手町3-1-3 IT大手町ビル6階

・名古屋支社：愛知県名古屋市西区那古野2-25-11 スクエアオフィス名駅8階

・福岡支社：福岡県福岡市中央区大手門2-1-11 NX福岡大手門テラス7階

コーポレートサイト：https://ielove-partners.co.jp/

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

