【福岡】わずか5年で依頼1,500組--商業カメラマンがモノクロに至った理由 写真展『THE essence』開催
THE essence 05 より model：高橋純平(元福岡ソフトバンクホークス)
福岡出身・福岡拠点の写真家／商業カメラマン Takeshi Uriu（うりうたけし）は、モノクロポートレートシリーズ『THE essence』の初個展（写真展）を、2026年4月17日（金）～4月20日（月）、福岡市中央区大名「THE GALLERY」にて開催します。
本展では、人の内側にある心や気配、目に見えない意思の表れを見つめ、意図と偶然が交差する瞬間、存在の本質が見え隠れする一瞬を描き出したモノクロ作品28点を展示します（入場無料）。
依頼1,500組の現場から、作品へ
Takeshi Uriuは2021年に脱サラし、独学で写真を学び活動を開始。家族写真の撮影をはじめ、広告・商品・建築など幅広い分野で撮影に携わり、撮影依頼件数は1,503組（2026年1月時点）にのぼります。
2025年より写真表現にも挑戦し、写真作家としての活動を開始。本展は、その最初の個展となる。
「自分にも撮れるのか？」から始まった制作
THE essence 03 より model：駒田京伽（元HKT48）
制作の出発点は、ひとつの問いでした。
「有名ファッション誌やハイブランド広告のような写真を、自分にも撮れるのか。」
試みを重ねる中で、商業写真で築き上げた作者の軸であるBetween Intention and Coincidence.（意図と偶然のあいだ）を肖像に取り入れ、シリーズ『THE essence』へと結実しました。
モノクロに至った理由 -- 色という先入観を外す
THE essence 04 より model：田中菜津美（元HKT48）
『THE essence』では、人の内側にある心や気配、目に見えない意思の表れを見つめています。意図と偶然が交差する瞬間、存在の本質が見え隠れする一瞬を描き出しています。
その一瞬に向き合うため、作家は色という先入観を外す表現として、モノクロという形式へと至りました。
息子の色覚特性が後押しした「共有できる世界」への問い
また私事ですが、我が子は色の認識が他者と異なる特性を持っています。
「明るい／暗い」であれば同じ世界を共有できる。そんな思いも、制作を後押ししています。
明暗しかない世界では、光のコントロールがより厳密に求められます。私はその“窮屈さの中での表現”を武器へと変えるため、あえてこの制限を選びました。
色のない作品から、私の“色”を読み取っていただければ幸いです。
会場では、5年間の活動も一部公開。
展示の一部に、当方の5年間の活動をご覧いただけるスペースも設置予定です。
当シリーズの“本質”を会場で確かめていただけましたら嬉しく思います。
作品出演：
駒田京伽（元HKT48）
田中菜津美（元HKT48）
高橋純平（元福岡ソフトバンクホークス）
ほか（展示・広報物に準じます）
開催概要
個展ポスター｜model：田中菜津美
展示名：THE essence
会期：2026年4月17日（金）～4月20日（月）
時間：
4/17（金）15:00-19:00
4/18（土）11:00-19:00
4/19（日）11:00-19:00
4/20（月）10:00-15:00
会場：THE GALLERY（福岡市中央区大名1-9-18 大名Fビル2階）Googleマップ(https://maps.app.goo.gl/oqw12u2y1RXuiPAs6)
入場：無料
公式サイト：https://uriu.jp
Instagram：@urip_fukuoka(https://www.instagram.com/urip_fukuoka/)
作家プロフィール
写真家｜Takeshi Uriu（うりうたけし）
写真家｜Takeshi Uriu（うりうたけし）
（うりうたけし/商業写真ではうりぴーの名で親しまれる）
福岡出身・福岡拠点の写真家／商業カメラマン。2021年に脱サラし、独学で写真を学び活動開始。家族写真の撮影をはじめ、広告・商品・建築など幅広い分野で撮影に携わり、撮影依頼件数は1,503組（2026年1月時点）。2025年より写真作家としての活動を開始し、モノクロポートレートシリーズ『THE essence』を制作。写真集『ASADAZO』出版。TIFA（東京国際写真賞）Professional Fine Art部門 Honorable Mention受賞。「意図と偶然のあいだ」を軸に、心や気配、目に見えない意思の表れを見つめる作品を発表している。
取材・素材提供について
取材（撮影・インタビュー）をご希望のメディア関係者の方へ、代表作品画像／作家近影／展示情報／ステートメントをご提供可能です。下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先：
【担当者】瓜生 健
【メール】info@urip.jp
【web】https://urip.jp