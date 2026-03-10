【福岡】わずか5年で依頼1,500組--商業カメラマンがモノクロに至った理由　写真展『THE essence』開催

NO NAMES

THE essence 05 より model：高橋純平(元福岡ソフトバンクホークス)

福岡出身・福岡拠点の写真家／商業カメラマン Takeshi Uriu（うりうたけし）は、モノクロポートレートシリーズ『THE essence』の初個展（写真展）を、2026年4月17日（金）～4月20日（月）、福岡市中央区大名「THE GALLERY」にて開催します。

本展では、人の内側にある心や気配、目に見えない意思の表れを見つめ、意図と偶然が交差する瞬間、存在の本質が見え隠れする一瞬を描き出したモノクロ作品28点を展示します（入場無料）。

依頼1,500組の現場から、作品へ

Takeshi Uriuは2021年に脱サラし、独学で写真を学び活動を開始。家族写真の撮影をはじめ、広告・商品・建築など幅広い分野で撮影に携わり、撮影依頼件数は1,503組（2026年1月時点）にのぼります。

2025年より写真表現にも挑戦し、写真作家としての活動を開始。本展は、その最初の個展となる。

「自分にも撮れるのか？」から始まった制作

THE essence 03 より model：駒田京伽（元HKT48）

制作の出発点は、ひとつの問いでした。

「有名ファッション誌やハイブランド広告のような写真を、自分にも撮れるのか。」

試みを重ねる中で、商業写真で築き上げた作者の軸であるBetween Intention and Coincidence.（意図と偶然のあいだ）を肖像に取り入れ、シリーズ『THE essence』へと結実しました。

モノクロに至った理由 -- 色という先入観を外す

THE essence 04 より model：田中菜津美（元HKT48）

『THE essence』では、人の内側にある心や気配、目に見えない意思の表れを見つめています。意図と偶然が交差する瞬間、存在の本質が見え隠れする一瞬を描き出しています。

その一瞬に向き合うため、作家は色という先入観を外す表現として、モノクロという形式へと至りました。

息子の色覚特性が後押しした「共有できる世界」への問い

また私事ですが、我が子は色の認識が他者と異なる特性を持っています。

「明るい／暗い」であれば同じ世界を共有できる。そんな思いも、制作を後押ししています。



明暗しかない世界では、光のコントロールがより厳密に求められます。私はその“窮屈さの中での表現”を武器へと変えるため、あえてこの制限を選びました。

色のない作品から、私の“色”を読み取っていただければ幸いです。

会場では、5年間の活動も一部公開。

展示の一部に、当方の5年間の活動をご覧いただけるスペースも設置予定です。

当シリーズの“本質”を会場で確かめていただけましたら嬉しく思います。

作品出演：

駒田京伽（元HKT48）

田中菜津美（元HKT48）

高橋純平（元福岡ソフトバンクホークス）

ほか（展示・広報物に準じます）

開催概要

個展ポスター｜model：田中菜津美

展示名：THE essence

会期：2026年4月17日（金）～4月20日（月）

時間：

4/17（金）15:00-19:00

4/18（土）11:00-19:00

4/19（日）11:00-19:00

4/20（月）10:00-15:00

会場：THE GALLERY（福岡市中央区大名1-9-18 大名Fビル2階）Googleマップ(https://maps.app.goo.gl/oqw12u2y1RXuiPAs6)

入場：無料

公式サイト：https://uriu.jp

Instagram：@urip_fukuoka(https://www.instagram.com/urip_fukuoka/)

作家プロフィール

写真家｜Takeshi Uriu（うりうたけし）Takeshi Uriu｜作家プロフィール

（うりうたけし/商業写真ではうりぴーの名で親しまれる）

福岡出身・福岡拠点の写真家／商業カメラマン。2021年に脱サラし、独学で写真を学び活動開始。家族写真の撮影をはじめ、広告・商品・建築など幅広い分野で撮影に携わり、撮影依頼件数は1,503組（2026年1月時点）。2025年より写真作家としての活動を開始し、モノクロポートレートシリーズ『THE essence』を制作。写真集『ASADAZO』出版。TIFA（東京国際写真賞）Professional Fine Art部門 Honorable Mention受賞。「意図と偶然のあいだ」を軸に、心や気配、目に見えない意思の表れを見つめる作品を発表している。

最新情報（在廊状況等）はInstagram（@urip_fukuoka(https://www.instagram.com/urip_fukuoka/)）にて随時お知らせします。

取材・素材提供について

取材（撮影・インタビュー）をご希望のメディア関係者の方へ、代表作品画像／作家近影／展示情報／ステートメントをご提供可能です。下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先：

【担当者】瓜生 健

【メール】info@urip.jp

【web】https://urip.jp