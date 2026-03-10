地域の協力でエコキャップ20万個超を回収。世界の子どもたちへ繋ぐ支援の輪――2025年成果報告

株式会社ファーストステージ

奈良・大阪・京都・兵庫・三重に19店舗（グループ併設店含む）展開する振袖専門店・フォトスタジオ ファーストステージ（所在：奈良県奈良市油阪地方町6-4／株式会社ファーストステージ／取締役社長：近藤 陽子）は、社会貢献活動の一環として実施している「エコキャップ回収プロジェクト」の2025年度成果を発表しました。 今年は地域の皆様と協力し、20万5,540個のエコキャップを回収。この活動により、ポリオ（小児まひ）ワクチンで239人分、BCG（結核）ワクチンで682人分を提供し、さらに1,505kgのCO2削減に貢献しました。なお、本プロジェクトは2026年も継続いたします。

活動概要

ファーストステージでは、「心の豊かさを感じることの出来る未来を創る」というビジョンのもと、2023年より「エコキャップ回収プロジェクト」を開始しました。本活動は、店舗へご来店いただいたお客様や地域住民の皆様からペットボトルキャップをお預かりし、認定NPO法人「世界の子どもにワクチンを 日本委員会」を通じて、ワクチン支援に役立てるものです。 日常生活で排出されるキャップが、世界の子どもたちの命を守るワクチンに変わる。この「誰でも・簡単に」参加できる社会貢献の形を、地域の皆様とともに大切に育ててまいりました。

2025年度の成果

2025年度の成果は以下の通りです。

総回収数： 205,540個

CO2削減量： 1,505kg

提供ワクチン換算（いずれかの場合）

回収したキャップの総数は、以下のワクチン支援額に相当します。

ポリオ（小児まひ）ワクチン： 約239人分

BCG（結核）ワクチン： 約682人分

エコキャップ回収活動の詳細な記録や受領証については、公式ホームページにてご覧いただけます。

https://www.firststage.co.jp/photostudio/info/850/

この成果は、地域の皆様のご協力なしでは達成できないものであり、心より感謝申し上げます。

※2026年1月持込分は2025年12月回収分です。

プロジェクトの意義：環境と未来のために

本プロジェクトは、単なる企業の寄付活動に留まりません。お客様と店舗、そして世界の子どもたちを「三方良し」の関係で繋ぐことに意義があると考えています。 ゴミの削減と再資源化を促進することで地球環境を守り、次世代へ「心の豊かさを感じられる未来」を継承すること。

そして、社会貢献を通じて「家族の思い出」を形にするきっかけをご提案すること。

フォトスタジオという地域のコミュニティ拠点だからこそできる支援の形を追求しています。

継続と未来への展望

2026年も「エコキャップ回収プロジェクト」を継続し、さらに多くの地域住民の方々と協力して取り組みを広げていきます。今後も写真を通じた幸せ作りと社会課題の解決を両立し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

ご協力いただいたお客様への特典

当社ではペットボトルキャップを10個以上お持ち込みいただいた方に、感謝の気持ちを込めて「キャビネサイズ写真1枚」をプレゼントしております。社会貢献に参加した記念として、大切な思い出を形に残していただければ幸いです。

最後に

- プレゼントのお写真はお買い上げ写真より作成します。- プレゼントは1家族様1回となります。- 円滑な回収活動のために、キャップは洗浄してお持ちください。ご協力よろしくお願いいたします。

本プロジェクトを通じて、地域の皆様とともに環境保護と社会貢献の輪を広げることができました。引き続き、多くの方々のご協力をいただきながら、未来をより良くする活動を推進してまいります。

