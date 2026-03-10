横浜・関内の焼肉BEEFMAN横浜、「神戸牛焼肉 當麻」へリブランド

Trailhead Global Holdings株式会社

Trailhead Global Holdings株式会社（本社：東京都渋谷区道玄坂、代表取締役社長：高田十光、証券コード：3358、以下「当社」）の子会社である株式会社Yappaが運営する「焼肉BEEFMAN横浜」につきまして、開業以来、多くのお客様に支えられて歩んできた日々に心より感謝申し上げます。

その経験を礎に、このたび新ブランド「神戸牛焼肉 當麻（とうま）」への挑戦を決定し、上質な空間で焼肉を楽しめる店舗へと刷新いたします。

當麻では、日本三大和牛のひとつであり、世界的にも評価の高い『神戸牛』を中心とした焼肉を提供するとともに、落ち着いた雰囲気の空間で食事を楽しめる店舗づくりを進めてまいります。

神戸牛を主役としながらも、より多くのお客様に焼肉を楽しんでいただけるよう、リーズナブルな商品も取り揃え、上質な食材と日常的に楽しめるメニューの双方を提供し、幅広いシーンで利用できる焼肉店として、新たな魅力を発信してまいります。

横浜・関内は文明開化の時代から西洋文化や牛食文化が根付く街です。その歴史を背景に、當麻では神戸牛を軸に新たな焼肉体験の創出に挑戦いたします。

店舗を率いる料理長・當麻は、イタリアン、和食、Bar、焼肉など多様な飲食業態で経験を重ね、これまで培ってきた技術と感性を生かし、神戸牛の魅力を最大限に引き出す料理を提供いたします。

これにより、神戸牛と上質な空間が織りなす、新たな焼肉体験を心ゆくまでご堪能いただけます。

詳細につきましては、改めてご案内し、皆様にその魅力を存分にお伝えしてまいります。

どうぞご期待ください。

会社概要

株式会社Yappa

会社名：株式会社Yappa

所在地：東京都港区南青山3-1-36 青山丸竹ビル6F

代表者：代表取締役社長 越淵佳祐

事業内容：焼肉業態「焼肉やっぱ。」をはじめとした飲食店の

企画・運営

Trailhead Global Holdings株式会社

会社名：Trailhead Global Holdings株式会社

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

設立：1994年5月

代表者：代表取締役社長 高田 十光

資本金：約15億4,137万9,25円

上場市場：東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード 3358）

事業内容：

・グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務

・不動産賃貸事業

URL：https://thg-hd.com/