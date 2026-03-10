【横浜・馬車道46階】オランダの三つ星、ヤコブ・ヤン・ボエルマシェフが来日！みなとみらいを一望する空間「SMAAK」にて、待望の「春の新メニュー」をスペシャルコースで披露。

株式会社グラナダ

横浜のパノラマビューを望む地上46階のイノベーティブレストラン「SMAAK（スマーク）」では、2026年4月10日(金)より、日本の旬を独創的に解釈した「春の新メニュー」の提供を開始いたします。

この新シーズンの幕開けを記念し、クリエイティブ・ディレクターを務めるヤコブ・ヤン・ボエルマ氏がオランダより来日。2026年4月11日(土)は、ヤコブ氏自らが厨房で腕を振るい、この日のためだけに仕立てた「一日限りのスペシャルコース」をご提供いたします。

■ 春の芽吹きを五感で味わう、イノベーティブな食体験

Jacob Jan Boerma シェフ

オランダの伝説的レストラン「De Leest」を三つ星に導いたヤコブ氏の料理は、緻密に計算された「酸味」と「スパイス」のレイヤーが特徴です。

2026年4月10日(金)からスタートする春メニューでは、日本の豊かな春の食材を用い、軽やかでいて奥行きのある、SMAAKならではのイノベーティブな一皿をご提案します。三つ星シェフの感性と横浜の絶景が織りなす、至高のひとときをお愉しみください。

※写真はイメージです。2025年に提供された春メニューのため、今回の内容とは異なります。

■ヤコブ・ヤン・ボエルマ氏 来日イベント概要

開催日程：

2026年4月11日(土)

入店時間：

ランチ 12:00～13:00

ディナー 18:00～19:30

コース内容：

ランチコース 15,000円（税込）

アミューズ3種、前菜2種、メイン1種、デザート1種

ディナーコース 20,000円（税込）

アミューズ3種、前菜2種、メイン2種、デザート1種

別途サービス料10％を頂戴しております。

予約方法：

SMAAK - TableCheck(https://www.tablecheck.com/shops/smaak/reserve)

予約開始：

2026年3月11日(水) 12:00～

ヤコブ・ヤン・ボエルマ(https://www.instagram.com/jacobjanboerma/) / Jacob Jan Boerma

幼少期より料理に興味を持ち、美食の地オランダのホテルスクールに通う。卒業後、世界中のミシュラン星付きレストランで、最新かつ最高の料理技術を学び、オランダに戻り若くしてシェフとなる。 2002年の夏、彼のパートナーでソムリエのKim Veldman（キム・ベルドマン）とDe Leestをオープン。わずか6か月でミシュラン１つ星を獲得し、2007年に２つ星、2013年にオランダで４番目の３つ星レストランとなる。現在も、アムステルダムのWhite Room（ホワイトルーム）、アントワープのRestaurant Fine Fleur（フィーヌフルール）などのレストランをプロデュース、世界各国のイベントで活躍中。

De Leest, Vaassen（2002-2020） ★★★

White Room, Krasnapolsky Amsterdam ★

Restaurant Fine Fleur, Botanic Sanctuary Antwerp★

SMAAK

2022年12月オープン。ヤコブ・ヤン・ボエルマ監修のレストラン。横浜ベイエリアを一望できる46階に位置し、モダンで洗練された空間の中でオランダ料理をお楽しみいただけます。

店舗情報

住所

神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2 横浜北仲ノット 46F

アクセス

東急東横線「馬車道駅」2A出口直結、JR根岸線・京浜東北線

横浜市営地下鉄ブルーライン「桜木町駅」から徒歩8分

営業時間

ランチ: 12:00～15:00（L.O.13:30）

ディナー: 18:00～22:00（L.O.20:00）

定休日

月曜日（祝日の場合は営業）

Website

SMAAK by Jacob Jan Boerma(https://smaak.jp/)

Instagram

＠smaak_japan(https://www.instagram.com/smaak_japan/)