「富士薬品セイムス ウィメンズカップ2026」4/5（日）から大阪「モリタテニスセンター靱」にて開催

医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：高柳 昌幸、以下「富士薬品」）は、2026年4月5日（日）～12日（日）、一般社団法人トップアスリートグループ（以下、トップアスリートグループ）と共同で、「富士薬品セイムス ウィメンズカップ（賞金総額＄30,000／ITF公認国際女子プロテニストーナメント）」2026年大会を「モリタテニスセンター靱」（大阪府大阪市）で開催します。

また、決勝戦の行われる4月11日（土）・12日（日）には、会場にて日用品等の商品メーカー全17社・12ブース（予定）が出展するほか、キッチンカーの出展やピックルボール体験会など、試合観戦以外にも楽しめる企画をご用意しています。

【「富士薬品セイムスウィメンズカップ」とは】

「富士薬品セイムス ウィメンズカップ」は、トップアスリートグループと富士薬品が共同で開催する、賞金総額＄30,000のITF公認国際女子プロテニストーナメントです。これから世界で活躍するであろう国内外の若手選手に世界へのチャンスを掴んで欲しいという想いで2017年に立ち上げた大会で、若き選手たちが世界へ羽ばたくのを後押しします。

■試合観戦以外も楽しめる！多数のイベントを同時開催

来場される多くのテニスファンや近所の皆様に向けて、テニスの魅力に触れながら、よりお楽しみいただくための企画をご用意します。

試合本戦の決勝が行われる4月11日（土）・12日（日）は、ドラッグストアを展開する富士薬品のお取引先である商品メーカー様のご協力のもと、商品をお試しいただけるサンプル品の無料配布を行うブースが並びます。今年は昨年の2025年大会と同数の17社・12ブース（予定）が出展し、会場を盛り上げます。

また、昨年・一昨年と好評をいただいているピックルボールの体験会といった、お子様も体を動かして楽しめる体験イベントや、テニスをより多くの方に観戦していただくために11日、12日のセンターコートでの試合観戦者限定で、富士薬品オリジナル賞品のプレゼント抽選会も実施します。

どなたでもご参加いただけますので、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

【富士薬品セイムス ウィメンズカップ 大会概要】

【同時開催イベント（入場無料）】

【富士薬品について】

富士薬品は、1930年富山県富山市における配置薬販売業の創業からスタートし、現在では配置薬販売事業に加えて、ドラッグストア・調剤薬局事業、医薬品製造事業、医薬品開発事業、医療用医薬品販売事業を展開する複合型医薬品企業です。スローガン「とどけ、元気。つづけ、元気。」のもと、ひとの元気を応援する活動として、スポーツ支援にも取り組んでいます。

