濃厚でジューシーな一杯。ぶどうの甘みをぎゅっと凝縮した『VALXホエイプロテイン 巨峰風味』3月9日(月)から数量限定で新登場！

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、数量限定フレーバー『VALXホエイプロテイン 巨峰風味』を2026年3月9日(月)より発売いたします。

ぶどうの甘みと芳醇な香りをぎゅっと閉じ込めた、果実感あふれるジューシーフレーバー。

フルーツジュースのような飲み心地でありながら、巨峰ならではの甘みと奥行きのある味わいを両立しました。

爽やかさと甘さのバランスにこだわり、甘すぎず、毎日でも続けやすい後味に仕上げています。トレーニング後の栄養補給はもちろん、気分をリフレッシュしたい日や、暖かくなるこれからの季節にも取り入れやすい一杯です。

水で割ればすっきりとしたフルーツドリンクのように、炭酸で割れば爽快感あふれるグレープスカッシュ風に。

さらに紅茶やカットフルーツと合わせたアレンジも楽しめるなど、プロテインの枠を超えた新しい楽しみ方ができます。

まずは一杯から、プロテインを手に前向きな習慣を始めてみませんか。

【商品概要】

商品名：VALX ホエイプロテイン 巨峰風味（ https://x.gd/G6GpI ）

定価：3,980円（税込）

内容量：600g

※VALXメンバーズストアでの販売価格

※全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）でも順次販売

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/