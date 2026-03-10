「ちゅうぎんJ-クレジット預金」へご賛同いただきました。
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ
ちゅうぎんJ-クレジット預金について :
https://www.chugin.co.jp/news/3297.html
株式会社 中国銀行
電話番号：０８６-２２３-３１１１
中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）では、地域における経済と環境への貢献をめざす取組みの１つとして、「ちゅうぎんJ-クレジット預金」を取扱いいたしました。
J-クレジットの活用を通じて環境への貢献に積極的に取組むことにご賛同された、多数のお取引企業さまにお預入れいただきましたので、お知らせいたします。
ご賛同いただいたお取引企業さま[表: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/71_1_4a4aecff1d1ff79dec815e99c7efefcc.jpg?v=202603100251 ]
※ご同意いただいたお客さまのみ掲載しております。（五十音順、敬称略）
ちゅうぎんJ-クレジット預金について :
https://www.chugin.co.jp/news/3297.html
株式会社 中国銀行
電話番号：０８６-２２３-３１１１
広報センター 岡嶋（内線２２５５）