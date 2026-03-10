〈プライムプレイス〉現場起点の周年事業で組織の一体感を再構築

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長 湊 剛宏 証券コード：9330）は、株式会社プライムプレイス（東京都中央区 代表取締役社長執行役員 川村 崇）の創立20周年記念プロジェクトにおいて、記念式典の企画・実施、ミッション改訂およびブランドスローガン策定を一体的に支援しました。社員の声を起点にして、組織のつながりと価値観を再定義し、次の成長に向けた新たなステージの提示に貢献しています。

【伴走支援プロジェクトの詳細】はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/works/prime-place/(https://www.ageha.tv/works/prime-place/?utm_campaign=2603_pr_prime-place)

■企業成長に伴い「つながり」と事業理解に課題感

近年、プライムプレイスは商業施設からオフィス、エリアマネジメントへと事業領域を急速に拡大。社員数もこの10年で倍増し、全国に拠点を持つ組織へと成長しています。一方で、全社員が対面する機会が減り、組織としてつながりの希薄化が課題となっていました。また、過去に策定したミッションが、現在の多様な事業内容を表現しきれなくなったため、20周年という節目を機に、改めて企業理念への理解を深めることが急務となっていたのです。

■社員の声を傾聴した周年事業と理念策定

揚羽は、20周年記念式典の企画と並行し、ミッション改訂およびブランドスローガン策定を一体で推進。プロジェクト初期には社員のヒアリングを実施し、現場の率直な声を可視化しています。周年記念式典では、社員一人ひとりの行動や想いを集める「プライムストーリー」を中核コンテンツとして設計。さらに、社員参加型ワークショップを通じて、約5カ月間の対話を重ねながら、新たなミッションとブランドスローガンを策定しました。

■20周年記念式典に対して「価値を感じた」と97.8％が回答

創立20周年記念式典は、全社員がリアル参加する形式で開催され、参加後のアンケートでは97.8％が「価値を感じた」と回答しました。社員同士のつながりが生まれただけでなく、改訂したミッションとブランドスローガンへの理解や共感が深まり、組織としての方向性が明確になりました。周年事業を単なるイベントにとどめず、次の成長に向けた組織の再編成へと昇華させ、着実な成果を上げています。

▼プライムプレイスへの支援内容について

当社は、本プロジェクトにおいて、以下の支援を行いました。

1）周年事業の戦略設計およびプロデュース

創立20周年記念式典を、経営課題の解決につなげるため、目的の設計からコンテンツ開発、当日運営までを一貫して支援しました。

2）社員参加型の理念策定、浸透支援

社員へのヒアリングやワークショップを通じて、現場の声を反映したミッション改訂とブランドスローガン策定を伴走支援。

3）インナーブランディング支援

社員の行動や想いを可視化する映像や冊子を制作し、理念を「自分ごと」として共有できる仕組みを構築しています。

具体的なプロジェクトの内容を、以下の記事コンテンツで紹介しています。ぜひご覧ください。

〈社員の声を起点に、20周年式典で「つながり」を再構築〉

https://www.ageha.tv/works/prime-place/(https://www.ageha.tv/works/prime-place/?utm_campaign=2603_pr_prime-place)



【企業ブランディングの相談を承ります】

株式会社揚羽は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントに伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援する姿勢”を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームより、お気軽にお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2603_pr_prime-place)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング

アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング

製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2603_pr_prime-place)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv