株式会社イオンファンタジーが「健康経営優良法人2026」に認定

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー(本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社)は、2026年（令和８年）３月９日（月）、経済産業省と日本健康会議が共同で進める「健康経営優良法人認定制度」の「健康経営優良法人2026」（大規模法人部門）に認定されました。本認定は、５年連続５回目となります。

当社は、今後も「こどもたちの夢中を育み、”えがお”あふれる世界をつくる。」というパーパスの実現を目指し、お客さまへ“えがお”をお届けするスタッフ一人ひとりがいきいきと働くことができる職場づくりを目指します。

■イオンファンタジーの健康経営宣言

「従業員と家族の健康とえがおを実現します」

イオンファンタジーは、上記の健康経営宣言のもと、健康経営の推進に取り組んでいます。

健康課題に基づいた具体的な目標を設定し、ヘルス＆ウエルネスの推進をすることで、従業員自らが健康への意識を高める取り組みを進めていきます。そのための健康経営推進体制を構築し、企業の成長を支える人材が長期にわたり働き続けられる組織づくりに励んでまいります。

健康経営 推進体制■イオンファンタジーのパーパス

https://www.fantasy.co.jp/company/purpose/