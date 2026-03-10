株式会社 イトーヨーカ堂

株式会社イトーヨーカ堂（本社：東京都品川区 代表取締役会長兼社長：真船 幸夫）は、2025年にお客さまにご購入いただいた有料レジ袋の収益金*15,901,935円を、全国の自治体および環境関連基金等へ寄付しましたことをお知らせいたします。

イトーヨーカ堂では、持続可能な社会の実現に向けた取り組みの一環として、2016年6月より行政と連携し、マイバッグ持参の呼び掛けなどを通じて、CO2排出量の削減に取り組んでまいりました。さらに、2020年7月からは、レジ袋を環境配慮型素材に切り替えるなど、環境負荷のさらなる低減を推進しています。

こうした取り組みの結果、多くのお客様のご理解とご協力をいただき、2025年にはイトーヨーカドーおよびヨークフーズなどにおいて、レジ袋辞退率83.4％を達成しました。年間のレジ袋辞退枚数は約2億4,600万枚にのぼり、約5,550トン相当のCO2排出量削減につながっています。

今回寄付いたしました収益金は、全国の自治体や環境関連基金等を通じて、森林整備や自然環境の保全、循環型社会の形成など、各地域の環境施策に活用される予定です。

イトーヨーカ堂は、今後もお客さまのご理解とご協力のもと、お買い物を起点とした環境・社会貢献活動を推進し、持続可能な社会の実現を目指してまいります。

*収益金とは、販売額から原料費等を差し引いた額です。

【概要】

■対象期間：2025年1月1日（水）から2025年12月31日（水）

■寄付金額：15,901,935円（計197店舗）

■寄付先：各地域の自治体または団体（11箇所）