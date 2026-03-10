アイドルコスチューム風デザインの『サンリオキャラクターズ』のカプセルトイが登場！ ふんわり揺れる羽チャームがかわいい「ふわっとエンジェルキーリング」を３月12日（木）より「かぷえぼ」にて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、株式会社サンリオのキャラクターたちのカプセルトイ用商品「サンリオキャラクターズ ふわっとエンジェルキーリング」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置する当社オリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」で３月12日(木)より順次展開いたします。

◆カプセルトイ詳細・展開店舗はこちら：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/(https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/)

■ハローキティやマイメロディたちのかわいい「ふわっとエンジェルキーリング」が「かぷえぼ」に登場！

サンリオキャラクターズの「ハローキティ」、「クロミ」、「ポチャッコ」、「ポムポムプリン」、「シナモロール」のカプセルトイが登場。パステルトーンのカラーアクリルに、動くたびにふんわり揺れるふわふわの羽チャームがついた「サンリオキャラクターズ ふわっとエンジェルキーリング」全５種類を展開いたします。キラキラかわいいアイドルコスチューム風デザインのサンリオキャラクターズにも注目です。

「サンリオキャラクターズ」カプセルトイ用商品 概要

商品：

サンリオキャラクターズ ふわっとエンジェルキーリング 全５種

価格：682円（税込）

展開期間：2026年３月12日(木) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）、カプセル横丁、Feedy Arcade

『サンリオキャラクターズ』かぷえぼカプセルトイ

サンリオキャラクターズ ふわっとエンジェルキーリング 全５種

羽チャーム部分：たて約５cm×よこ約6.5cm 価格：682円（税込）

パステルトーンのカラーアクリルに、動くたびにふんわり揺れるふわふわの羽チャームがついたキーリング。「クロミ」、「シナモロール」、「ポチャッコ」、「ハローキティ」、「ポムポムプリン」の全５種類。キラキラかわいいアイドルコスチューム風デザインのサンリオキャラクターズにも注目！

■ 完全キャッシュレス決済・抗菌施工の「回さない」カプセルトイマシン「かぷえぼ」

「かぷえぼ」は、抗菌シート施工されたタッチパネルの操作のみでカプセルトイが払い出しされる当社オリジナルの「回さない」カプセルトイマシンです。

・電子マネー・QR コード決済の完全キャッシュレス

・ハンドル非接触、抗菌シート施工のタッチパネル操作だけでOK

・モーリーファンタジー・PALO 限定カプセルトイがゲットできる

という３つの特長を備え、衛生意識の高まりからますます利用者が増加するキャッシュレス決済に対応しており、手元に100円玉が無くてもスムーズにカプセルトイをゲットできます。

◼ カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）」

どれを回す？ 何が出てくる？

TOYS SPOT PALOには子どもから大人まで楽しめる豊富な種類のカプセルトイが大集合！見てワクワク、回してワクワク、開けてワクワク。

ガチャっと回して楽しい、ココロはずむ「？」をTOYS SPOT PALOがお届けします。

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660339

※画像はイメージです。

※一部、本商品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※商品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。