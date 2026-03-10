AIRoA、日本科学未来館で来館者参加型の家庭用サービスロボット実証実験を開始

一般社団法人AIロボット協会

一般社団法人AIロボット協会（英表記：AI Robot Association、所在地：東京都文京区、理事長：尾形哲也、以下 AIRoA）は、東京大学大学院工学系研究科 松尾・岩澤研究室、日本科学未来館と共同で、サービスロボットの実証実験「未来を体験！ ロボット・ハウスキーパー」を2026年3月18日（水）～31日（火）の期間、日本科学未来館（東京都江東区）にて実施します。

本実証実験は、日本科学未来館の実証プログラム「未来をつくるラボ」の一環として行うもので、来館者が遠隔操作ロボットによる家事代行サービスを体験し、その評価や感想をフィードバックすることを通じて、暮らしの中で役立つサービスロボットの研究・開発に参加できる取り組みです。

本実証は、NEDOの調査事業「AIを用いた汎用ロボット開発加速に向けた学習向けのロボット動作データセットの構築およびロボット基盤モデル(※)への応用可能性への検証についての調査」の一環として実施しています。

※本モデルの開発は、経済産業省とNEDOが実施する、国内の生成AIの開発力強化を目的としたプロジェクト「GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）」の支援を受けて実施しています。

背景：暮らしのなかで使えるサービスロボットをめざして

写真：遠隔操作で動くロボットが家事をする様子（※実際のイベント実施場所とは異なります）

少子高齢化や人手不足が進むなか、家事や清掃などの日常的な作業をロボットが支援する「サービスロボット」への期待が高まっています。一方で、家庭のような生活空間は、物の置き方や生活スタイルが人によって大きく異なり、ロボットにとっては今もなお「予測しにくい環境」です。

ロボットがこうした環境で安全かつ柔軟に働くためには、多様な実環境での動作データと、人がどのように感じたかというフィードバックを組み合わせて収集し、それをもとに学習を進めていくことが重要です。

AIRoAでは、遠隔操作と機械学習を組み合わせることで、実際の生活環境から効率的にデータを収集し、そのデータを用いて家庭内で役立つロボットの賢さと安全性を高める取り組みを進めています。今回の実証実験は、その一環として位置づけられています。

実証実験の内容：「ロボット家事代行サービス」を体験・評価する

今回の実証実験「未来を体験！ ロボット・ハウスキーパー」では、家庭の中を再現した空間を用意し、遠隔操作ロボットによる家事代行サービスを体験してもらいます。来館者は、家事を行うロボットと同じ空間に滞在しながら、その働きぶりを「家事代行サービスの利用者」の目線で評価します。

主な体験は以下の2つです。

体験１. 遠隔操作ロボットの家事を審査しよう！

リビングなどを模した空間で、オペレーターが遠隔操作するロボットが掃除や片付けなどの家事を行います。来館者はロボットの動きを見ながら、「どのくらい日常の家事の助けになりそうか」「自宅にあったら任せたいか」といった観点で評価します。

（体験時間：25分程度）

写真：遠隔操作ロボットによる家事の体験イメージ体験２. ロボット家事代行アプリを使ってみよう！

将来、ロボットがある程度自律的に家事をこなすことを想定し、スマートフォンアプリを使ってロボットにタスクを依頼したり、進行状況を確認したり、結果を評価したりする体験を行います。サービスUIのわかりやすさや、利用時の安心感・信頼感などに関する評価を収集します。

（体験時間：7分程度）

写真：未来のロボット家事代行アプリの利用イメージ

本実証実験で蓄積するデータやフィードバックは、暮らしの中でロボットが継続的に活躍するための「ロボット基盤モデル」の研究開発に活かされます。

※今回の実験で使用する遠隔操作ロボットは、トヨタ自動車株式会社未来創生センターの生活支援ロボットHSRです。

開催概要

- イベント名：未来を体験！ ロボット・ハウスキーパー- 開催期間：2026年3月18日（水）～3月31日（火） 10:00～17:00※3月24日（火）は休館日- 会場：日本科学未来館 1階 コミュニケーションロビー- 対象：どなたでも（体験１.は未成年の場合、保護者同伴）※参加には同意書の記入が必要です。未成年の場合は保護者の方の記入が必要となりますので、保護者の方と一緒にご参加ください- 参加費：無料※常設展・ドームシアターのご鑑賞には別途料金が必要です- 参加方法：体験１.：当日会場にて整理券を配布します。体験２.：直接会場にお越しください。※詳細は未来館Webサイトをご覧ください- 主催：日本科学未来館、一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）、東京大学- 協力：トヨタ自動車株式会社 未来創生センター- 実証実験代表者：松嶋達也（東京大学 大学院工学系研究科 特任助教、一般社団法人AIロボット協会 CTO）

参加方法等、詳細は日本科学未来館のWEBサイトをご覧ください。

https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202603184440.html

◼︎一般社団法人AIロボット協会（AIRoA）概要

一般社団法人AIロボット協会（AI Robot Association、AIRoA）は、AIとロボット技術の融合により、実世界で活躍するロボットの研究開発と社会実装を推進する団体です。ロボットの基盤モデル開発に必要なデータの収集・公開や、開発コミュニティの運営を通じて、日本発のフィジカルAIエコシステム構築を目指しています。

事業：

- AIロボットの開発促進のための取り組み- 基盤モデル開発に必要なデータの収集・保管・管理・公開- 基盤モデル・個別モデルの開発・運用・公開- 開発コミュニティの運営- AIロボットの社会普及のための取り組み- AIロボットによる効率化効果の計測・公開- AIロボットの安全性評価の検討・公開- その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

AIRoAでは、正会員・育成会員の募集を行っております。

◼︎入会に関するお問い合わせ

下記メール宛にお問い合わせください。

e-mail: info@airoa.org

◼︎採用についてのお問い合わせ

AIRoAではPhysical AIの領域において世界をリードするために、さまざまなロボットを活用したデータ収集、ロボット基盤モデルとプラットフォームの開発を共に行える方を募集しています。詳細は下記求人をご覧ください。

https://www.airoa.org/ja/recruitment

email: recruitment@airoa.org