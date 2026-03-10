クロロス、作物画像解析ソリューションを刷新

クロロス株式会社

クロロス株式会社は、作物画像解析ソリューションを刷新し、作物撮影からAI推論、検出結果の集計・マッピングまでを顧客環境で実行可能とする「SWALO（スワロー）」を提供開始します。

本システムにより、品種開発や農薬・肥料等のフィールド試験、種子生産の品質管理で活用されてきた画像解析作業を顧客環境で内製化できます。作業効率と評価再現性のさらなる向上に加え、研究データの管理体制強化にも貢献します。

さらに、水稲、小麦、とうもろこし、ナス、いちご、ブドウなどの各種作物の検出・解析に対応した事前学習済みAIモデルの提供も開始します。初期導入コストや運用負荷を抑えることにより、作物画像解析AIを研究開発用途にとどまらず、多様な農業現場で活用できるようになります。

（「SWALO」は、クロロスが提供する作物画像解析AIソリューションの名称です）

背景および目的

SWALO：作物撮影から画像解析、検出結果のマッピングまでを一貫して実行

近年、農業分野における研究開発や生産管理では、圃場データの取得量が増加し、評価作業の効率化と標準化が求められています。一方で、画像解析AIの導入には専門知識や学習データの準備、解析環境の整備などが必要であり、導入コストや運用負荷が課題となっていました。

クロロスはこれまで、公設試験研究機関や農薬メーカー、種苗メーカーなどに向けて作物画像解析技術を提供してきましたが、こうした課題を踏まえ、より多くのユーザが利用可能な形へとソリューションを刷新しました。

SWALOの概要

SWALOは、以下の機能を統合した作物画像解析システムです。

- Pathfinder （パスファインダー）近接ドローン撮影のための飛行経路生成ソフトウェア- 作物画像解析AI作物や生育状況を画像から検出・解析するAIモデル- SWALO Scanner （スワロー スキャナ）検出・解析結果の集計および地理空間上での可視化・マッピング機能

これらを統合することで、撮影計画の作成からAI推論、結果の集計・可視化までを、一貫して実行できる環境を提供します。

内製化を実現する運用形態

従来は、撮影後の解析工程の一部をクロロス側で実施していましたが、SWALOでは撮影からAI推論、結果の集計・可視化までを顧客自身の環境で完結できる体制を実現しました。

実行環境はオンプレミスおよびクラウドの双方に対応しており、研究機関や企業のデータ管理方針に応じて柔軟な運用が可能です。これにより、研究データを外部に送信することなく解析を実施することもでき、知的財産や研究データの保護に配慮した運用を実現します。

主なアップデート

1. 事前学習済みAIモデルの提供

水稲、小麦、とうもろこし、ナス、いちご、ブドウなどに対応した事前学習済みAIモデルを提供します。これにより、ユーザは独自にAIモデルを開発することなく、短期間で画像解析AIを活用できるようになります。対応作物は今後順次拡張予定です。

また、少量の追加データによるモデル改善にも対応し、研究用途や生産管理用途に応じた運用が可能です。

事前学習済みAIモデルによる穂・果実・株・病虫害の検出例（開発中の画像）2. Pathfinderの機能強化

近接ドローン撮影のための飛行経路生成ソフトウェア「Pathfinder」では、従来の測量データに基づく経路生成に加え、地図上の地点を指定することで撮影ポイント登録と経路生成が可能となりました。これにより、測量作業を行わずに直感的な撮影計画の作成が可能になります。

導入実績

クロロスの作物画像解析技術は、2025年の商用提供開始後、公設試験研究機関（2機関）、国内外の農薬・種苗メーカー（5社）において導入され、品種評価試験や薬効試験などのフィールド試験で活用されています。

提供開始時期

今回の位置づけ

- 提供開始： 2026年4月予定- 価格： 構成および利用規模に応じて個別見積（数十万円規模から）

本刷新は、AI解析サービスやツール提供にとどまらず、作物画像解析を顧客環境内で実行できる環境まで含めて提供するものです。クロロスは今後、研究開発用途だけでなく、より幅広い農業現場で活用できる作物画像解析基盤の提供を通じて、農業分野におけるデータ活用の高度化を支援してまいります。

◆ クロロス株式会社について

クロロス株式会社は、植物に関するデジタル情報の解析を目的としたシステム及び機器の企画、開発、販売、保守、コンサルティングを行う企業です。

ミッション「AI作物認識で作物の進化を支える“Visual Intelligence for Crop Evolution”」のもと、作物の画像解析AIとセンシング技術を軸に、品種や農業資材などの農業開発を支援、作物の進化と未来の食を支えます。

【会社概要】

会社名：クロロス株式会社（Chloros Inc.）

代表者：代表取締役 相澤光俊

本社所在地：東京都足立区

事業内容：植物に関するデジタル情報の解析を目的としたシステム及び機器の企画、開発、販売、保守及びコンサルティング

ミッション：AI作物認識で作物の進化を支える “Visual Intelligence for Crop Evolution”

設立：2025年

Webサイト：https://chloros.ai

▼英語版プレスリリースはこちら

クロロス株式会社の英語版プレスリリースは以下よりご覧いただけます。

English Press Release (Chloros Inc.)(https://chloros.ai/en/press/2026-03-10-SWALO-launch)

