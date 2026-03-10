【カプセルトイ新商品】『ぷか鉄！922形923形ドクターイエローマスコットコレクション』が3月16日（月）から発売！

株式会社三洋堂

縁日商材をはじめとする玩具等の製造販売を行う株式会社三洋堂（本社：愛知県岩倉市、代表取締役：折小野 嘉輝）は、カプセルトイの新商品『ぷか鉄！922形923形ドクターイエローマスコットコレクション』全8種を、2026年3月16日（月）より全国のカプセルトイ自動販売機で1回200円（税込）にて順次発売を開始いたします。

幸せの黄色い新幹線がマスコットになりました！

ドクターイエローファン必見！現在でも活躍しているJR西日本所属の923形 T5編成と、惜しまれつつも2025年に引退したJR東海所属の923形 T4編成、そして懐かしの922形 T2・T3編成をラインナップ。各編成の特徴を捉え、ファンの皆様にもご納得頂ける仕上がりを目指し調整しました。

923形のここがポイント！

今回923形では、JR西日本・JR東海それぞれの所属表記や編成番号の違いを細部まで再現しました。

さらに、3種の金型を新たに起こし、特徴的な屋根の凹凸まで丁寧に表現しています。

左からT5編成後尾車両、T5編成先頭車両、T4編成後尾車両、T4編成先頭車両T4編成（JR東海）、T5編成（JR西日本）の窓横の文字やJRロゴの色も忠実に再現！各先頭車の特徴的な屋根の形状も丁寧に作り分け、上から見ても楽しめる工夫を凝らしています。

922形のここがポイント！

923形登場以前に活躍していた922形T2編成・T3編成の特徴も細かく落とし込みました。

こだわりのポイントは、0形の16次車と同時に発注されたT2編成と、0形の27次車で製造されたT3編成における窓のサイズの違いです。

ぷか鉄シリーズは今後も続く予定！

T2編成のイメージ図。団子鼻とも呼ばれた前面の丸い形状は白く着色されているのも特徴。後尾車両は山側と海側で異なる窓割の配置も再現しています。T3編成のイメージ図。T2編成とは異なり団子鼻は黄色で着色。また、T2編成とは異なりJRロゴの色は白く、そして大きく貼り付けられているのが同編成の特徴です。左からT3編成後尾車両、T3編成先頭車両、T2編成後尾車両、T2編成先頭車両

今話題のドクターイエローから始まった、ぷか鉄シリーズは今後も様々な車両の製品化を進める予定です。部屋に飾っても良し、お風呂で浮かべて親子で遊んでも良しな同シリーズの展開を乞うご期待！

商品ラインナップ（全8種）

T2、T3、T4、T5。並べて飾ると東海道・山陽新幹線の検測の歴史を感じさせます！

■商品詳細

商品名：ぷか鉄！922形・923形ドクターイエローマスコットコレクション

発売日：2026年3月16日（月）より順次

価格：1回200円（税込）

種類数：全8種類

商品サイズ：約W5cm

製品素材：PVC

販売エリア：全国のカプセルトイ自動販売機

◆ 三洋堂のカプセルトイ事業部について

近年新たにカプセルトイ事業部を立ち上げ、これまでに培ったノウハウを活かしながら、子どもから大人まで幅広い世代に向けたワクワクする商品づくりに取り組んでいます。

【カプセルトイ事業部 公式X】

https://x.com/sy_capsule

◆ぷか鉄について

三洋堂が得意とするぷかぷか（水に浮く素材でできたマスコット）と鉄道を掛け合わせた、鉄道マスコットシリーズです。

お子さまの手になじむサイズ感に仕上げつつ、鉄道ファンの方にも楽しんでいただけるよう細部にこだわって制作。水に浮かべて遊んだり、飾ったりしてお楽しみいただけます。

◆ 会社概要

会社名：株式会社三洋堂

所在地：愛知県岩倉市下本町天神塚155番地

代表取締役：折小野 嘉輝

設立：1985年5月20日

事業内容：玩具、文具、雑貨、ギフト用品、記念品、販促用品などの企画、製造、販売

電話番号：0587-66-2499

公式HP：https://sanyodo.ne.jp/