株式会社STANDAGE

株式会社STANDAGE（本社：東京都港区、代表取締役：足立彰紀、以下「STANDAGE」）は、株式会社商工組合中央金庫（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根正裕、以下「商工中金」）と、2026年2月16日付で資本・業務提携を行いましたことをお知らせいたします。

１．提携の背景と目的

・現在、円安の長期化などを背景に、国内中堅・中小企業の輸出ニーズはかつてないほど高まっています。一方で、専門人材の不足や手続きの煩雑さが大きな壁となっています。

・STANDAGEは「すべての国が、すべてのものに、平等にアクセスできる世界の実現」をビジョンに掲げ、ステーブルコインを活用した貿易決済サービスの開発、および、日本国内の中堅・中小企業の貿易実務を一気通貫で支援するサービス「おまかせ貿易」を提供してきました。今回、全国に強固なネットワークを持つ商工中金と提携することで、より多くの企業の海外展開を強力にバックアップいたします。

２．提携の内容

・STANDAGEは、商工中金を引受先とする第三者割当増資を実施し、2.1億円の資金調達を完了いたしました。本資金は、さらなるサービス開発および人員体制の拡充に充当し、経営基盤の強化を図ります。

・輸出に関わる戦略立案、販路開拓、貿易実務までを一気通貫で支援するSTANDAGEのノウハウと、商工中金の全国ネットワークを組み合わせることで、より多くの中堅・中小企業の海外展開をサポートします。

３．今後の展望

・STANDAGEと商工中金は、日本の中堅・中小企業の海外展開の包括的な支援に向け、ソリューションの共同開発など、今後も協業を推進してまいります。

【株式会社STANDAGE（スタンデージ）の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33629/table/136_1_341ad913bfa69f679b8cdd8c05c54bd8.jpg?v=202603101251 ]