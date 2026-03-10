京都市×イオンモール株式会社×タイムズ２４株式会社　パークアンドライドの取組で連携

パーク２４株式会社

京都市では、観光地周辺の渋滞緩和と公共交通の利用促進を目的に、車から公共交通に乗り換えて目的地に向かっていただくパークアンドライド（以下、Ｐ＆Ｒという）の利用促進に取り組んでいます。

この度、春の観光シーズンにおいて、京都市とイオンモール株式会社及びタイムズ２４株式会社は、イオンモール京都五条、イオンモール京都桂川、イオンモールＫＹＯＴＯの駐車場遊休スペースを利用したＰ＆Ｒの取組で連携します。

【連携の概要】

●取組１

お車で京都にお越しの方を対象に、イオンモール京都五条、イオンモール京都桂川、イオンモールＫＹＯＴＯの駐車場をＰ＆Ｒ駐車場としてご利用いただけます。

●取組２

京都市のＰ＆Ｒ WEBサイト、Ｘ及びLINEでの情報発信に加え、各イオンモールWEBサイト、イオンモールアプリ、館内サイネージ等や、タイムズのドライバー向け会員制サービス「タイムズクラブ」のメールマガジンで情報発信を行います。

＜京都市Ｐ＆Ｒ WEBサイト＞

https://www2.city.kyoto.lg.jp/tokei/trafficpolicy/kankochi/park_ride.html

＜イオンモール京都五条＞

https://kyotogojo.aeonmall.jp

＜イオンモール京都桂川＞

https://kyotokatsuragawa.aeonmall.jp

＜イオンモールＫＹＯＴＯ＞

https://kyoto.aeonmall.jp

【各イオンモールのＰ＆Ｒ駐車場 概要】

利用条件、詳細はＷＥＢサイトをご確認いただくか、お問合せください。

●イオンモール京都五条

⑴ 実施期間 令和8年3月20日（金・祝）～4月5日（日）

⑵ 駐車場名 タイムズイオンモール京都五条（駐車台数1,700台）

⑶ 駐車可能時間 午前8時30分～午後11時

⑷ Ｐ＆Ｒ利用による駐車料金 当日無料 （ご利用条件あり）

⑸ その他

イオンモール京都五条では、株式会社Clewと連携し、電動アシスト自転車のシェアサービス「CLEW」を利用し最寄り駅や近隣観光地までの移動にご活用いただけます。

＜Ｐ＆Ｒ駐車場として利用していただいた方への限定特典＞

1ライド、最初の60分が無料に！もしくは、1DAYパスが1,100円引。（1,650円（税込）→550円（税込）で乗り放題）

詳細は、以下ＷＥＢサイトをご確認ください。

https://www.clew.jp/

⑹ お問合せ先 イオンモール株式会社 イオンモール京都五条

（担当：大崎・舩越） 電話：075-326-8701

●イオンモール京都桂川

⑴ 実施期間 令和8年3月20日（金・祝）～4月5日（日）

⑵ 駐車場名 タイムズイオンモール京都桂川（駐車台数3,100台）

⑶ 駐車可能時間 午前7時～午前1時

⑷ Ｐ＆Ｒ利用による駐車料金 当日無料（ご利用条件あり）

⑸ お問合せ先 イオンモール株式会社 イオンモール京都桂川

（担当：白井・吉川） 電話：075-921-6860

●イオンモールＫＹＯＴＯ

⑴ 実施期間 令和8年3月23日（月）～4月3日（金）の平日

⑵ 駐車場名 タイムズイオンモールＫＹＯＴＯ（駐車台数1,100台）

⑶ 駐車可能時間 午前7時30分～午前0時30分（入庫は午後11時30分まで）

⑷ Ｐ＆Ｒ利用による駐車料金 当日500円（税込）（ご利用条件あり）

⑸ お問合せ先 イオンモール株式会社 イオンモールＫＹＯＴＯ

（担当：久保・森崎） 電話：075-691-1116