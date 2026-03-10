京都市×イオンモール株式会社×タイムズ２４株式会社　パークアンドライドの取組で連携

　京都市では、観光地周辺の渋滞緩和と公共交通の利用促進を目的に、車から公共交通に乗り換えて目的地に向かっていただくパークアンドライド（以下、Ｐ＆Ｒという）の利用促進に取り組んでいます。


　この度、春の観光シーズンにおいて、京都市とイオンモール株式会社及びタイムズ２４株式会社は、イオンモール京都五条、イオンモール京都桂川、イオンモールＫＹＯＴＯの駐車場遊休スペースを利用したＰ＆Ｒの取組で連携します。




【連携の概要】


●取組１


　お車で京都にお越しの方を対象に、イオンモール京都五条、イオンモール京都桂川、イオンモールＫＹＯＴＯの駐車場をＰ＆Ｒ駐車場としてご利用いただけます。


●取組２


　京都市のＰ＆Ｒ WEBサイト、Ｘ及びLINEでの情報発信に加え、各イオンモールWEBサイト、イオンモールアプリ、館内サイネージ等や、タイムズのドライバー向け会員制サービス「タイムズクラブ」のメールマガジンで情報発信を行います。



＜京都市Ｐ＆Ｒ WEBサイト＞


https://www2.city.kyoto.lg.jp/tokei/trafficpolicy/kankochi/park_ride.html


＜イオンモール京都五条＞


https://kyotogojo.aeonmall.jp


＜イオンモール京都桂川＞


https://kyotokatsuragawa.aeonmall.jp


＜イオンモールＫＹＯＴＯ＞


https://kyoto.aeonmall.jp



【各イオンモールのＰ＆Ｒ駐車場　概要】


　利用条件、詳細はＷＥＢサイトをご確認いただくか、お問合せください。


●イオンモール京都五条


⑴　実施期間　令和8年3月20日（金・祝）～4月5日（日）


⑵　駐車場名　タイムズイオンモール京都五条（駐車台数1,700台）


⑶　駐車可能時間　午前8時30分～午後11時


⑷　Ｐ＆Ｒ利用による駐車料金　当日無料　（ご利用条件あり）


⑸　その他


イオンモール京都五条では、株式会社Clewと連携し、電動アシスト自転車のシェアサービス「CLEW」を利用し最寄り駅や近隣観光地までの移動にご活用いただけます。


＜Ｐ＆Ｒ駐車場として利用していただいた方への限定特典＞


1ライド、最初の60分が無料に！もしくは、1DAYパスが1,100円引。（1,650円（税込）→550円（税込）で乗り放題）


詳細は、以下ＷＥＢサイトをご確認ください。


https://www.clew.jp/






⑹　お問合せ先　イオンモール株式会社　イオンモール京都五条


（担当：大崎・舩越）　電話：075-326-8701



●イオンモール京都桂川


⑴　実施期間　令和8年3月20日（金・祝）～4月5日（日）


⑵　駐車場名　タイムズイオンモール京都桂川（駐車台数3,100台）


⑶　駐車可能時間　午前7時～午前1時


⑷　Ｐ＆Ｒ利用による駐車料金　当日無料（ご利用条件あり）


⑸　お問合せ先　イオンモール株式会社　イオンモール京都桂川


（担当：白井・吉川）　電話：075-921-6860



●イオンモールＫＹＯＴＯ


⑴　実施期間　令和8年3月23日（月）～4月3日（金）の平日


⑵　駐車場名　タイムズイオンモールＫＹＯＴＯ（駐車台数1,100台）


⑶　駐車可能時間　午前7時30分～午前0時30分（入庫は午後11時30分まで）


⑷　Ｐ＆Ｒ利用による駐車料金　当日500円（税込）（ご利用条件あり）


⑸　お問合せ先　イオンモール株式会社　イオンモールＫＹＯＴＯ


（担当：久保・森崎）　電話：075-691-1116