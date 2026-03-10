無料体験参加でプレゼント！紹介キャンペーンでさらに特典！リーフラススポーツスクール「春トクトクキャンペーン」のお知らせ

リーフラス株式会社

子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社（LEIFRAS CO.,LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆）は、現在リーフラススポーツスクールで実施中の「どっちを選ぶ？春トクキャンペーン」をパワーアップさせた「春トクトクキャンペーン」を開始したことをお知らせいたします。

【キャンペーン概要】

１.体験参加者全員に！「オリジナルビーチボール」プレゼント

楽しく体を動かすきっかけに！無料体験にご参加のお子様全員に、その場ですぐに遊べるビーチボールをプレゼント。

小さなお子様にも扱いやすい軽さ・柔らかさで、初めてスポーツに取り組むお子様にぴったりなビーチボールを使って、ボールと仲良くなりましょう！

２.ご紹介が断然おトク！「紹介＆入会で豪華賞品」プレゼント

お友達をご紹介いただき、紹介された方にご入会いただいた場合、紹介してくれた方、紹介された方のどちらにも豪華賞品をプレゼント！

仲良しのお友達と一緒なら、初めての習い事も安心。お友達と一緒におトクに始めましょう！

なお、現在実施中の「どっちを選ぶ？春トクキャンペーン」のキャンペーン内容も引き続き適用され、特典１.２.のいずれかをお選びいただけます。

特典１.じっくり試したい派のあなたに！無料体験が1ヵ月間無料（最大4回）

「1回のスクール体験だけでは楽しく続けられるか判断できない」「習い事に馴染めるか心配」といった不安を解消するため、実際のスクールを1ヵ月間体験してから入会をご判断いただける特典です。通常は1回の無料体験が最大4回まで無料でご参加可能です。

特典２.おトクに始めたい派のあなたに！入会登録費 8,300円→0円（無料）

「やるなら今すぐ！」というやる気満々のお子様を応援するため、初期費用としてかかる入会登録費（通常8,300円）が無料になる特典です。

※無料体験は通常通り1回ご参加いただけます。

■キャンペーン期間

2026年3月1日（日）～

※各スクールの定員に達し次第、受付を終了させていただく場合がございます。

■お申し込み方法

まずは、興味のあるスポーツスクールのWEBサイトから、お近くのスクールを検索して「無料体験」をお申し込みください。

担当の指導員へ「春トクトクキャンペーン利用」とお伝えいただき、ご希望の特典をお選びいただけます。

リベルタサッカースクール(https://liberta.sport-school.com/)

ベースボールスクールポルテ(https://porte.sport-school.com/)

バスケットボールスクールハーツ(https://heartz.sport-school.com/)

テリオスアスレチックスクール(https://terios.sport-school.com/)

多種目スポーツスクールJJMIX(https://jjmix.sport-school.com/)

ダンススクールクルール(https://couleur.sport-school.com/)

チアダンススクールフルール(https://fleur.sport-school.com/)

こころ剣道スクール(https://kokoro.sport-school.com/)

リズミックカラテクオレ(https://cuore.sport-school.com/)

テニススクールプリマステラ(https://primastella.sport-school.com/)

ルジーナガールズスポーツスクール(https://lugina.sport-school.com/)

バレーボールスクールルミゼ(https://lumisee.sport-school.com/)

卓球スクールアラージ(https://allage.sport-school.com/)

■ご注意

・地域やスクールによって特典内容が異なる場合がございます。詳しくは体験をご希望のスクールにお問い合わせください。

スポーツを始めるお子様、お子様のチャレンジを応援する保護者様を

リーフラススポーツスクールは全力でサポートします！

春は、お子様にとっても保護者様にとっても「新しいこと」に挑戦したくなる季節です。

「思いきり体を動かしてほしい」「スポーツの楽しさを知ってほしい」「新しい環境で活発に過ごしてほしい」「夢中になれるものを見つけてほしい」そんな想いをお持ちの保護者様に向けて、お子様のスポーツデビューをサポートするキャンペーンを実施いたします。

不安を解消してからスポーツを始めたいお子様も、今すぐにスポーツを始めたいお子様も応援できるよう、ご家庭のニーズに合わせて選べる2つの特典をご用意しました。さらに、ボールに慣れ、体を動かすきっかけになることを願って、リーフラススポーツスクールオリジナルビーチボールのプレゼントや、お友達と一緒に始める紹介キャンペーンも開始しました。この機会に、ぜひリーフラススポーツスクールで新しいスポーツにチャレンジしてください！

指導員一同、皆様とお会いできることを楽しみにお待ちしております。

■リーフラススポーツスクールについて

「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」を指導方針とした、子ども向けスポーツスクールです。

指導における体罰や暴言、勝利至上主義を徹底的に排除し、初めてスポーツに取り組むお子様やスポーツが苦手なお子様も全員参加でスポーツを楽しむことで、リーダーシップや協調性といった子どもの非認知能力を向上させることを目的としています。

スポーツの習い事にありがちな送迎当番やお茶くみ当番など保護者様の負担がないことも当スクールの特長で、仕事や家事で忙しい保護者様にもご好評いただいております。

全国45都道府県で約4,500スクールを展開し、約7万名の会員数を有し、スポーツスクール会員数ならびにスクール数で3年連続国内No.1を獲得しています。

リーフラススポーツスクール WEB サイト

https://sport-school.com/

■リーフラス株式会社について

リーフラス株式会社は、『スポーツを変え、デザインする。』という企業理念のもと、社会課題をスポーツにより解決することを使命と捉え、ソーシャルビジネスを実践している企業です。

子ども向けスポーツスクール事業の会員数は約7万名にのぼり、部活動支援・ヘルスケア・地域共動事業などを通じて、今後もスポーツビジネスで社会に貢献していくために尽力してまいります。

【会社概要】

社名 ： リーフラス株式会社（LEIFRAS CO.,LTD.）

上場市場 ： Nasdaq Capital Market

ティッカー（米国証券コード）：LFS

本社 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

設立年月日 ： 2001年8月28日

代表者 ： 代表取締役CEO 伊藤 清隆

資本金 ： 784,666,480円（資本準備金を含む）

事業内容 ： スポーツスクール事業 イベント事業 アライアンス事業

部活動支援事業 地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』事業

ホームページ ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト ： https://ir.leifras.co.jp/jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

■一般のお客様・企業様向け窓口

リーフラス株式会社 お問い合わせフォーム

https://leifras.co.jp/contact/form/