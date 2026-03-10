セガ、米玩具メーカーのジャックス・パシフィックと映画最新作『Sonic the Hedgehog 4（原題）』に向けた商品化ライセンス契約を締結

株式会社セガ

株式会社セガ（以下、セガ）は、玩具および消費財のトップメーカーであるジャックス・パシフィック（JAKKS Pacific, Inc.、以下、ジャックス社）およびそのコスチューム部門であるディスガイズ（Disguise）と、2027年3月19日に全米公開予定の映画『Sonic the Hedgehog 4（原題）』に関して、複数年にわたる商品化ライセンス契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約の締結により、セガとジャックス社は、アクションフィギュア、ぬいぐるみ、玩具、コスチュームおよびコスチュームアクセサリーなど、幅広い商品を共同で企画・開発・製造いたします。これらの商品は、映画公開に先立ち、2027年初頭より順次市場へ投入され、世界各地のオンラインストアや小売店で販売される予定です。

ジャックス社は、アメリカのカリフォルニア州に本社を置く、世界各国で玩具および消費者向け製品の企画・製造・販売を行うリーディングカンパニーです。同社は2019年より、セガとグローバルでの「ソニック」製品のパートナーシップを展開しており、アクションフィギュア、ぬいぐるみ、プレイセットなど数多くの人気商品を世界市場に送り出してきました。2024年には、映画『Sonic the Hedgehog 3』（邦題『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』）』のフィギュア「ソニック・ザ・ヘッジホッグ3 アルティメット・トーキング・ソニック」が、世界最大の米小売企業ウォルマートのトップトイリストに選出されました。また、ジャックス社の子会社であるディスガイズは、ハロウィン向けを中心としたコスチュームおよび関連アクセサリーの企画・開発における世界的リーダーとして、グローバルに事業を展開しています。品質とディテールへのこだわりを強みに、毎年新たなラインを展開しながら、ライセンスコスチューム分野で高い評価を受けています。

【株式会社セガ 代表取締役社長執行役員COO 内海州史コメント】

ジャックス・パシフィックは、創造性、高い品質、そしてその情熱をもって、「ソニック」シリーズに新たな命を吹き込み世界中のファンの皆様に届けてきた、かけがえのないパートナーです。映画『Sonic the Hedgehog 4』の公開に向けて、今後もこれまでの信頼関係と成功をさらに発展させ、あらゆる世代のソニックファンの皆様に向けて、より革新的な製品をお届けできることを大変楽しみにしています。

【ジャックス・パシフィック Chairman and CEO Stephen G. Berman氏コメント】

「ソニック」映画シリーズの関連商品は年間を通じて最も人気のある商品ラインの一つであり、これは「ソニック」たちがいかに世代を超えて多くのファンに支持され、また、愛されているかを物語っています。映画最新作での冒険のスピリットや世界観を表現した新たな玩具、フィギュア、コスチュームコレクションの展開を通じて、セガとともにその勢いをさらに加速させていけることを非常に嬉しく思います。

■ジャックス・パシフィックについて（ https://www.jakks.com/ ）

ジャックス・パシフィックは、カリフォルニア州サンタモニカに本社を置き、世界中で販売される玩具および消費財の主要な設計・製造・販売会社です。自社ブランドには、AirTitans(R)、Disguise(R)、Fly Wheels(R)、JAKKS Wild Games(R)、Moose Mountain(R)、Maui(R)、Perfectly Cute(R)、ReDo(R) Skateboard Co.、Sky Ball(R)、SportsZone(TM)、Xtreme Power Dozer(R)、WeeeDo(R)、Wild Manes(TM)があるほか、主要ライセンス商品を活用した幅広いエンターテインメント関連商品を提供しています。また、製品の提供および社会貢献活動を通じて、子どもたちの生活に前向きな影響をもたらすことに取り組んでいます。

■「ソニック」シリーズとは

セガの世界的な人気ゲームキャラクターである、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、これからも様々なステージを音速で駆け抜けていきます。

■セガについて（ https://www.sega.co.jp/ ）

株式会社セガでは、家庭用ゲーム機、PC、スマートフォン向けゲームの企画・開発・販売・運営を軸に事業を展開するほか、ゲーム事業で培ったノウハウを生かしたデジタルサービスやプライズをはじめとしたキャラクター商品の企画・開発・販売等を行っています。ゲーム事業においては、日本国内、及び海外のスタジオにて開発したゲームコンテンツを、日本を始め世界各地に置く拠点を通して全世界にご提供しています。

