宮城県東松島の復興を願って生まれたキャラクター「おのくん」のラッピング自販機が、東日本大震災15年の節目に設置。(宮城県自販機ミュージアム)

株式会社サン・ベンディング東北

東日本大震災から15年の今年3月、宮城県東松島の復興を願って生まれたキャラクター「おのくん」のデザインをラッピングした自動販売機が宮城県の「自販機ミュージアム」に登場いたしました。

宮城県自販機ミュージアムに設置された「おのくん」ラッピング自販機

北海道から北陸まで約3万4千台の自動販売機を管理運営する(株)サン・ベンディング東北(https://www.sunvending.jp/)は、宮城県東松島の復興を願って生まれた世界防災フォーラム公式キャラクター『おのくん』(https://onokun.com/)のラッピング自販機を宮城県自販機ミュージアムに設置いたしました。(※当自動販売機は展示用のため、商品の販売は行っておりません。)

■『おのくん』ラッピング自販機について

【設置場所】宮城県 自販機ミュージアム(宮城県栗原市高清水大沢1-1(https://maps.app.goo.gl/7J4gFZGavHeUUkrj9))

【設置日】 2026年3月6日

【仕様】 『おのくん』ラッピング自販機は、展示用として設置しているため商品の販売は行っておりません。

■『おのくん』のラッピング自販機設置の背景

2026年3月11日。東日本大震災から15年の節目となる今年、世界防災フォーラム公式マスコットキャラクターである「おのくん」と連携し、防災と復興の記憶を未来へつなぎたい想いのもとコラボラッピング自販機を設置いたしました。本企画を通じて、防災を身近に考えるきっかけとともに、東松島の想いや歩みを国内外へ発信いたします。

■世界防災フォーラム公式キャラクター「めんどくしぇ おのくん」とは

宮城県東松島市で誕生した「めんどくしぇ おのくん」は、東日本大震災後、小野駅前応急仮設住宅で暮らしていたお母さんたちが復興への願いを込めて一体ずつ手作りしてきた、靴下生まれのソックモンキーです。

慣れない縫い物に「めんどくしぇ」とぼやきながらも、無理をせず前を向いて歩んでいこうという想いがその名前に込められています。

すべて手縫いで作られるおのくんは、色や表情・形が一体一体異なる“世界にひとつだけ”の存在です。単なる商品として販売されるのではなく、「里親募集」という形で人々のもとへ迎えられ東松島との縁をつなぐ象徴として全国へと広がってきました。

おのくんを手作りする”お母さん”空の駅

JR陸前小野駅前の交流拠点「空の駅（おのくんの実家）」を中心に活動を展開し、世界防災フォーラムの公式マスコットキャラクターとしても、防災の大切さや震災の教訓を国内外に発信しています。おのくんは、復興の記憶とともに「防災を身近に考えるきっかけ」を届ける存在として、東松島から未来へ向けた想いを伝え続けています。

〈おのくん関連リンク〉

HP：https://onokun.com/(https://onokun.com/)

X：https://x.com/onokun1(https://x.com/onokun1)

https://x.com/Hayator(https://x.com/Hayator)

■「自販機ミュージアム」とは

日本が世界に誇る自動販売機文化を発信し、地域活性化と新たな観光拠点づくりを目指して(株)サン・ベンディング東北(https://www.sunvending.jp/)が開設・運営している自販機に特化した観光スポットです。

〈コンセプト〉

通常の飲料・食品自販機に加え、地元企業、アーティスト、インフルエンサー、プロスポーツチームなどとコラボした“世界に一台だけ”のラッピング自販機を展示する「自販機のテーマパーク」を目指しております。

※ラッピング自販機は、展示用のため商品の販売は行っておりません。

〈設置台数〉

ラッピング自販機(展示専用)：74台(※2026年3月時点設置予定台数含む)

飲料・食料品 自販機：10台

物販商品 自販機：11台

（取扱い商品：飲料、菓子類、パン、レトルトカレー、アイス、もつ煮込み、牛タン、ラーメン、

Tシャツ、その他お土産物販商品 等）

〈自販機ミュージアム 関連リンク〉

自販機ミュージアムHP：https://sunvending.jp/museum/

自販機ミュージアムInstagram：https://www.instagram.com/sunvending_withdrink/

サン・ベンディング東北HP：https://www.sunvending.jp/

サン・ベンディング東北50周年記念サイト：https://sunvending.jp/50th/

X：https://x.com/sunvendingtohok

Instagram：https://www.instagram.com/sendaigurume_with_drink/

■サン・ベンディング東北とは

社名：株式会社サン・ベンディング東北

所在地：本社｜仙台市宮城野区福田町南2-3-50

代表者 ： 代表取締役 加藤 義夫

設立 ： 昭和52年6月3日

従業員数： 300人（他グループ会社280名）

事業内容 ： 飲料事業

宮城県仙台市に本社を置き、東北6県、北海道、新潟、北陸、茨城、群馬に拠点を持ち、約3万4千台の飲料の自販機を保有管理しています。年商約150億円。昭和51年に創業、今年で50周年を迎えます。(https://sunvending.jp/50th/)

自動販売機のサン・ベンディング東北は、東北を中心にお買い求めやすい価格で飲料を販売し、

「自販機をもっと楽しく！」をモットーにお客様の生活応援を目指します。

自動販売機上部トップボードの「100 円～」とお客様と共に（ウィズ）歩みたい想いを込めた「ウィズドリンク」のロゴマークをを目印に、安心かつお気軽にご利用いただける店舗として自販機を運営しております。

〈サン・ベンディング東北 関連リンク〉

自販機ミュージアムHP：https://sunvending.jp/museum/

自販機ミュージアムInstagram：https://www.instagram.com/sunvending_withdrink/

サン・ベンディング東北HP：https://www.sunvending.jp/

サン・ベンディング東北50周年記念サイト：https://sunvending.jp/50th/

X：https://x.com/sunvendingtohok

Instagram：https://www.instagram.com/sendaigurume_with_drink/