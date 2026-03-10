北海道のホテルから、朝専用の醤油が誕生 ― 3月15日(日)発売

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングス

株式会社ケン・ホテルマネジメントキャビン北海道（本社：北海道札幌市中央区／代表取締役：藤渡 孝幸）が運営するプレミアホテル-CABIN-では、伝統の味を守り続ける「日本醬油工業株式会社」、および伊藤沙菜氏が主宰するウェルネスブランド「MINDFULNESS BREAKFAST」と共同開発した、朝専用醤油『CABIN TABLE SOY SAUCE』を2026年3月15日(日)より発売・提供いたします。

また、3月27日（金）より、都内「六本木 蔦屋書店」にて期間限定展開も予定しています。

CABIN TABLE SOY SAUCE

1日のはじまりを、朝ごはんでととのえる

日々の忙しさの中で、特別な予定がなくても心が少し前向きになる。プレミアホテル-CABIN-が目を向けたのは、そんな1日の始まりである「朝ごはん」の時間でした。これまで毎朝、北海道の食の魅力をお届けしてきたホテルだからこそ、“素材を生かすこと“、“毎朝食べても飽きないこと”、“体に負担をかけないこと”を大切に、食卓の基本調味料である醤油に着目しました。

ラベルに刻まれた「6：30」は、当ホテルの朝食会場が始まる時刻であり、宿泊者の朝に寄り添い続けてきたその象徴です。旅先でも日常でも、1日のはじまりにそっと寄り添いたい。そんな想いを込め、北海道からお届けします。

味わいを決める、3のこだわり

1. 北海道産日高昆布を軸にした、旨味の設計

北海道産昆布の旨味を最大限に活かすため、幾度も試作を重ね、味わいを組み立てました。土台となる日高昆布は、磯の香りと濃厚なコクが特徴。素材の味を引き立て、全体の輪郭を整えます。

その昆布の旨みを軸に選んだのは、醤油に使用されることは珍しい「むろあじ節」。まろやかな甘みと澄んだコクが重なり、やさしい余韻のある味わいに仕上げました。

さらに、その風味を引き立てるため採用したのは、東京鰹節センターに拠点を構える飯田商店の「0.8ｍｍ厚削り」のかつお節。老舗の目利きにより選び抜かれた節は、余分な汚れを取り除き、じっくりと焼き上げたのち、1本ずつ手作業で削り機にかけられています。丁寧に仕立てられたかつお節が、濃厚で深い出汁を引き出し、むろあじの旨味にさらなる奥行きを与えます。

三素材の旨味が重なり、これまでにないカドの取れた熟成感ある一滴が完成しました。

2. 朝一番の体に届ける「塩分11.2％」

出汁の深みと醤油本来の芳醇な香りを感じられる、塩分11.2％に仕上げています。卵かけご飯、納豆、焼き魚、お刺身、お浸しなど朝食ブッフェでも親しまれている料理と相性がよく、まろやかでな味わいが朝の繊細な味覚に寄り添います。アボカドや温野菜など素材の味を生かす料理にもよく合い、日々の食卓でも取り入れやすい味わいです。

【飯田商店】原料の確認作業日常の朝食シーンでの使用例

3. 農林水産大臣賞を4度受賞した醤油メーカー「日本醬油工業株式会社」が支える、確かな品質

昭和19年創業、旭川最古の醤油メーカーである日本醬油工業株式会社が製造を担当。ベースとなる醤油には、毎年10月1日の「醤油の日」に開催される全国醤油品評会において、最高賞である農林水産大臣賞を4度受賞したJAS規格特級の醤油を使用しています。伝統の醸造技術がこの1本に注がれています。

また、北海道各地と連携した商品開発や、醤油蔵での工場見学を通じた食育・文化発信など、地域に根ざした取り組みも継続。地域とともに歩んできたその姿勢と、プレミアホテル-CABIN-が大切にする地域共生の想いが重なり、本商品の共同開発が実現しました。

都内「六本木 蔦屋書店」でのポップアップイベントに採用

日本醬油工業株式会社

本商品は、プレミアホテル-CABIN-各館での販売に加え、3月下旬より都内でも期間限定で展開いたします。北海道で生まれた「朝をととのえる味」を、都内でも直接お手に取っていただける機会となります。

【ポップアップイベントの詳細】

場所 ：六本木 蔦屋書店

期間 ：2026年3月27日(金) ～ 4月7日(火)

内容 ：「CABIN TABLE SOY SAUCE」および「醤油麹セット」の販売

Instagram ：@MINDFULNESS BREAKFAST(https://www.instagram.com/mindfulnessbreakfast/) ※詳細はインスタグラムをご覧ください。

伊藤 沙菜氏醤油麹セット

共同開発：伊藤 沙菜氏 ／ MINDFULNESS BREAKFAST

自身の経験をもとに“朝の過ごし方”の大切さを提案する伊藤沙菜氏と共同開発。同氏のウェルネスブランド「MINDFULNESS BREAKFAST」のコンセプト「次の休みではなく、明日の朝が楽しみになるように。」に基づき、朝の食卓に寄り添う味の輪郭や香りの余韻を追求しました。

また、同ブランドの「玄米麹」と合わせることで“醤油麹”としても楽しめる設計となっており、本商品と玄米麹のセットは、同ブランド商品としても展開されます。

朝食ブッフェでの提供および販売について

本商品は、プレミアホテル-CABIN-札幌／旭川／帯広の朝食ブッフェ会場での提供に加え、各ホテルにて販売を行います。旅の思い出やお土産としてはもちろん、ご自宅での朝の時間を豊かにする1本としてもおすすめです。

【商品概要】

商品名 ：CABIN TABLE SOY SAUCE（キャビン テーブル ソイソース）

発売日 ：2026年3月15日(日)

内容量 ：150ml

価格 ：880円（税抜） ※ホテル限定価格630円（税抜）

販売場所：プレミアホテル-CABIN-札幌／旭川／帯広

プレミアホテル-CABIN-について

プレミアホテル-CABIN-は、札幌はすすきの、旭川・帯広はいずれもJR駅至近と、北海道の主要拠点において好立地に位置するビジネスホテルです。

全館に天然温泉とセルフロウリュ式サウナを備え、ビジネスや観光、ひとり旅の拠点として、幅広いお客様に合わせた滞在をご提供しています。朝食ブッフェでは、北海道の食材を生かした十勝豚丼や旭川ラーメンなど各地域のご当地グルメ、契約農家から仕入れた北海道の味覚を味わえるメニューをご用意しています。北海道の豊かな食文化を提供し、旅の醍醐味として多くの支持をいただいております。

【プレミアホテル-CABIN-札幌】

所在地 ：北海道札幌市中央区南5条西7丁目

公式サイト： https://cabin.kenhotels.com/sapporo/

【プレミアホテル-CABIN-旭川】

所在地 ：北海道旭川市1条通7丁目

公式サイト： https://cabin.kenhotels.com/asahikawa/

【プレミアホテル-CABIN-帯広】

所在地 ：北海道帯広市西1条南11丁目

公式サイト： https://cabin.kenhotels.com/obihiro/

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングスについて

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングスは、首都圏の高級不動産業の先駆者であるケン・コーポレーションのグループ会社で、ホテル・旅行・ブライダル事業を行う会社です。ホテル事業は、自社ブランドに加え、HyattやHiltonなど世界有数の外資系ブランドともフランチャイズ提携するマルチブランドの自社直営を軸に、36軒のホテル（国内27軒・海外9軒）、約9,500室を展開しております。



公式サイトURL： https://kenhotels.com/