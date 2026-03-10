「交通事故のない安心で安全な地域社会の実現へ」交通安全啓発資材整備費の贈呈式開催

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行（岡山市　頭取 加藤 貞則）では、「岡山県交通安全対策協議会」への交通安全啓発資材整備費の贈呈式を以下のとおりおこないますので、お知らせします。


県民の交通安全意識の向上による、交通事故のない安心で安全な地域社会の実現を目指し、当行では１９６９年より毎年交通安全啓発資材整備費を寄贈しております。


今後も国連が提唱する「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の「すべての人に健康と福祉を（目標３）」ならびに「住み続けられるまちづくりを（目標１１）」の推進につとめるとともに、持続可能な地域社会の実現に向け、引続き取組んでまいります。



- 贈呈式日時　： ２０２６年３月１３日（金）１０：３０～１０：４０
- 場　　　所　： 岡山県庁 ３階知事室
- 贈　呈　先　： 岡山県交通安全対策協議会
- 贈 呈 品 目　： 交通安全啓発資材整備費 ７０万円
- 出　席　者　： ○岡山県
　　　　　　　 　岡山県交通安全対策協議会 会長 伊原木 隆太 氏（岡山県知事）ほか
　　　　　　　 ○当行
　　　　　　　 　取締役常務執行役員 西明寺 康典 ほか












