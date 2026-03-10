「Security Days Spring 2026 Tokyo」に協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年3月24日（火）～3月27日（金）に開催される、最新の脅威動向とセキュリティ対策が集結する展示会&セミナー「Security Days Spring 2026 Tokyo」に協賛いたします。

本イベントにおいて、弊社では「社内PCの管理にかかる負担を軽減 IT資産管理の効率化ケーススタディ」と題した講演を実施いたします。

ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「Security Days Spring 2026 Tokyo」公式Webサイト

https://f2ff.jp/event/secd

■ 講演内容

社内PCの管理にかかる負担を軽減

IT資産管理の効率化ケーススタディ

業種や規模に応じて、組織はさまざまなIT課題を抱えています。

他社ではどのように対策をしているのか気になる、という方も多いのではないでしょうか。

そこで本セミナーでは、「IT資産管理の効率化」「情報漏洩対策の強化」「セキュリティポリシーの徹底」などの課題を中心に、クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」でご支援できるポイントや具体的な活用法について解説。

導入前後で変わった点や、活用によって得られた効果などを詳しくご紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1237_1_1bcd17c03702feb456ddf21bee217e7e.jpg?v=202603100351 ]

■ お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「Security Days Spring 2026 Tokyo」公式Webサイト

https://f2ff.jp/event/secd

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

- SKYSEA および SKYSEA Client View は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。