「Security Days Spring 2026 Tokyo」に協賛

- SKYSEA および SKYSEA Client View は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。
- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。
- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。
- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
Ｓｋｙ株式会社は、2026年3月24日（火）～3月27日（金）に開催される、最新の脅威動向とセキュリティ対策が集結する展示会&セミナー「Security Days Spring 2026 Tokyo」に協賛いたします。
本イベントにおいて、弊社では「社内PCの管理にかかる負担を軽減 IT資産管理の効率化ケーススタディ」と題した講演を実施いたします。
ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。
「Security Days Spring 2026 Tokyo」公式Webサイト
https://f2ff.jp/event/secd
■ 講演内容
社内PCの管理にかかる負担を軽減
IT資産管理の効率化ケーススタディ
業種や規模に応じて、組織はさまざまなIT課題を抱えています。
他社ではどのように対策をしているのか気になる、という方も多いのではないでしょうか。
そこで本セミナーでは、「IT資産管理の効率化」「情報漏洩対策の強化」「セキュリティポリシーの徹底」などの課題を中心に、クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」でご支援できるポイントや具体的な活用法について解説。
導入前後で変わった点や、活用によって得られた効果などを詳しくご紹介します。
■ お申し込み
※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。
「Security Days Spring 2026 Tokyo」公式Webサイト
https://f2ff.jp/event/secd
Ｓｋｙ株式会社 Webサイト
https://www.skygroup.jp/
