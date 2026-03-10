ハリウッドでJ-Beautyを発信。日本発スキンケア「I’m PINCH」セレブリティ向け「DPAダイヤモンドラウンジ26」に参加決定

株式会社未来

2026年3月15日にロサンゼルスにて第98回アカデミー賞授賞式が開催されます。

授賞式ウィークに開催される「DPAダイヤモンドラウンジ26」に、株式会社未来が参加し来場するセレブリティや関係者へ製品を紹介する予定です。

世界中のセレブリティや業界関係者が集まるこの場を通じ、日本のハイクオリティな美容文化「J-Beauty」の魅力を広く発信することを目的とした取り組みです。

世界で注目される日本の美容文化「J-Beauty」

近年、世界の美容市場では、日本の美容文化であるJ-Beauty（Japanese Beauty）に注目が集まっており、日本の化粧品輸出額は近年増加傾向にあり、6,000億円を超える規模となるなど、日本の美容製品への関心が世界的に高まっています。※1

その背景には、日本の化粧品が長年培ってきた高い品質基準、繊細な処方技術、そして肌をいたわるスキンケア思想があります。

シンプルでありながらも品質を追求する考え方は、海外の美容市場においても新しい価値として受け入れられ始めています。

今回の取り組みは、世界のトレンドが集まるハリウッドの舞台を通じて、J-Beautyの価値を発信する機会となり世界中のセレブリティや映画関係者が集まるこの場は、毎年世界のトレンドアイテムが紹介される場としても知られています。

日本の「おもてなし」意識を世界に

日本のスキンケアは、肌へのやさしさや品質へのこだわり、丁寧なものづくりといった美意識の中で育まれてきました。

そこには、自分だけでなく「使う人のことを思い、いたわる」という、日本ならではの“おもてなし”の精神も息づいています。

アイムピンチのスキンケアも、日本の食文化に根付く発酵の知恵に着想を得て開発されています。

代表成分である発酵エキスは、米や大豆などの素材をもとに192時間かけて発酵させることで成分をゆっくり変化させ、肌になじみやすい状態へと整えたものです。

日本ならではの素材と発酵技術を活かし、肌への刺激を抑えながら美容成分を届ける設計となっています。

また、使用する原料や品質管理においても、日本のものづくりの思想を大切にしており、

肌へのやさしさと品質を追求するこうした姿勢も、J-Beautyが持つ特徴の一つです。

今回の出展では、アイムピンチのスキンケアを通じて、日本の美容文化「J-Beauty」が大切にしてきた美意識や、日本ならではの素材・発酵技術を世界の美容関係者やセレブリティに紹介していきます。

ハリウッドという世界の発信地から、日本の美意識や丁寧なものづくりの価値が世界へ広がっていくきっかけになることを目指し、

また、アイムピンチが大切にしている「自分自身を大切にする」という想いも、日本の美容文化の一つのあり方として、世界へ届けていきたいと考えています。

累計448万7933本売れているI'm PINCH美容液※2

※1：財務省「貿易統計（化粧品輸出額）」より

※2：お試し品＋本品(定期便含む)の累計発送数(2025年11月5日時点弊社調べ)

株式会社未来について

「ものづくりを通じて、人生の中に小さな光を届けたい」という想いのもと、スキンケアブランド「I'm PINCH」をはじめとする化粧品・健康食品の企画・販売を手がける。お客様との「共創」をブランド運営の核に据え、長期的な信頼関係に基づく独自のビジネスモデルを構築している。

【株式会社未来 概要】

会社名：株式会社未来

所在地：愛知県名古屋市中区錦1-17-26 ラウンドテラス伏見10階

設立：2008年（18年目）

代表者：代表取締役 山口俊晴

事業内容：スキンケア商品の企画・販売（通信販売）