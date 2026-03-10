「2026東北どてらい市」に出展、設備投資に向けた補助金の活用方法を無料相談｜株式会社プランベース

株式会社プランベースキービジュアル

補助金申請支援や経営支援を行うコンサルティング企業の株式会社プランベース（本社：東京都千代田区、代表取締役：武衣 貴志）は、2026年4月10日(金)、4月11日(土)の両日、株式会社山善が事務局を務める工作機械等の展示即売会「2026東北どてらい市」に出展します。「どてらい市」は、工作機械・産業機器・工具などを中心に、全国各地で開催されてきた展示即売会で、2025年に誕生50年を迎えました。長年にわたり製造業をはじめとする多くの企業の設備投資を支えてきた歴史ある展示会として、毎年多くの来場者が訪れています。

出展の背景・概要

近年、製造業を取り巻く環境は、人手不足や原材料費の高騰、DX・省力化への対応など大きな変化を迎えており、設備投資の重要性は一層高まっています。一方で、補助金制度は年々多様化・複雑化しており、「制度の存在は知っているが、自社に使えるのかわからない」「補助金の種類が多くてどの補助金で申請したらよいかわからない」といった声も多く聞かれます。

プランベースは、こうした課題に応えるため、設備投資を検討する企業が集まる「どてらい市」の場において、補助金活用に関する専門的な情報提供と個別相談の機会を提供することを目的に出展いたします。

■ 「2026東北どてらい市」詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/81815/table/39_1_bf2e865870946dfd5206fd020f5ed46d.jpg?v=202603101251 ]

ブース内容

同社のブースでは、設備投資や新規事業を検討されている企業様を対象に、補助金活用に関する無料相談を実施します。

展示会で紹介されている工作機械や設備が補助金の対象となる可能性があるかの確認や、企業の事業内容・投資計画を踏まえた活用可能な補助金制度の整理、今後の申請に向けた進め方について担当者が個別にご案内いたします。

「補助金を活用して設備投資を進めたいが、どこから手を付ければよいかわからない」「検討している設備が補助金対象になるか知りたい」といった初期段階のご相談にも対応しており、事前準備がなくても気軽に立ち寄れる相談ブースとなっています。

展示会という「設備選定の現場」で補助金の疑問をその場で解消できることにより、来場企業の投資判断をより具体的かつ前向きに進めていただくことを目指します。

幕張どてらい市 出展ブースの様子

「どてらい市」とは

「どてらい市」は、工作機械、産業機器、機械工具、住設建材、ライフ特選品を中心に、製造業をはじめとする企業の設備投資を支援してきた展示即売会です。株式会社山善が事務局を務め、全国各地で開催されており、地域の事業者にとって最新設備や技術に直接触れられる貴重な機会として長年親しまれてきました。

2025年に誕生50年を迎えた「どてらい市」

1975年から開催され、2025年に誕生50年を迎えた「どてらい市」は、日本の製造業の発展とともに歩んできた歴史ある展示会です。単なる製品展示にとどまらず、来場者が実際の設備や技術を比較・検討し、導入につなげる「実践的な商談の場」としての役割を果たしてきました。

近年では、省力化・自動化や生産性向上、DXへの対応など、製造現場を取り巻く課題に応える製品・ソリューションも多く紹介されており、設備投資を通じた企業成長を後押しする場として、その存在感を高めています。

事前来場申し込みはこちらから

https://raijyou.doterai.com/exhibitions/182/customers/create

※「どてらい市」は、出展企業からの招待制です。

来場者へのメッセージ

「近年、エネルギー価格の高騰や人手不足、脱炭素対応など、企業を取り巻く環境は大きく変化しており、設備投資の考え方そのものが見直される局面に入っています。補助金制度についても、単なるコスト削減の手段ではなく、『自社の成長戦略とどう結びつけるか』が問われています。2026年度に向けては、省力化・省エネ投資や生産性向上を後押しする制度の拡充が予定されている一方で、制度の全体像や変更点が分かりにくいという声を多く耳にします。展示会で設備を検討するなかでも、補助金との関係を整理しきれないまま時間だけが過ぎてしまうケースも少なくありません。プランベースのブースでは、こうした状況を踏まえ、展示会で検討されている設備や投資計画を起点に、『補助金をどう位置づけて考えるべきか』『今、何を検討しておくべきか』を整理するお手伝いをします。制度の細かな要件説明にとどまらず、設備投資や中長期の成長戦略と結びつけて考えるための視点を、できる限り分かりやすくお伝えします。本展示会でのご相談が、来年度に向けた意思決定の一助となり、挑戦する企業の前向きな投資につながれば幸いです。」

企業ロゴ株式会社プランベースについて

当社は、中小企業向けに補助金申請支援や経営支援を行うコンサルティング事業や中小企業支援プラットフォーム（AIツール）の開発・運営を展開する東京大学発のコンサルティング会社です。認定経営革新等支援機関として、これまで1,500社以上の補助金申請を支援し、累計150億円以上の採択実績を有します。社内には中小企業診断士や行政書士などの専門家が複数在籍し、幅広い経営課題に対応しています。



■会社名：株式会社プランベース

■代表者：代表取締役 武衣 貴志

■本社所在地：東京都千代田区岩本町2丁目8-8 ザポータル岩本町6F

■名古屋オフィス：愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F

■大阪オフィス：大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目8-24 新大阪第3ドイビル6F

■仙台オフィス：宮城県仙台市青葉区中央2丁目2-10 仙都会館 5F

■URL：https://planbase.co.jp/