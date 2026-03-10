高速オフセット、Sublima+コンテスト2025-2026のカレンダー・ポスター部門で銀賞受賞

株式会社 高速オフセット▲表紙の上半分を生かし、カレンダー部分を切り取ることにより、カレンダーを「額縁庭園風」に楽しむことができます。

株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）は、この度「Sublima＋コンテスト 2025-2026（主催：エコスリージャパン株式会社）」にて、カレンダー・ポスター部門で銀賞を受賞しました。

このカレンダーは、株式会社Ｔ&Ｋ TOKA様（以下、TOKA様）よりご依頼を受けて、高速オフセットが企画からデザイン、印刷までを担当しています。

カレンダーのデザインについて

日本庭園の鑑賞方法の一つ、「額縁庭園」をテーマにしたカレンダーです。

額縁庭園とは、建物の窓や柱などを額縁に見立て、景色をまるで絵画のように楽しむ手法。

風景を切り取り、要素を凝縮させることで、美しさや繊細さがいっそう際立ちます。

表紙の上半分は切り取らずそのままに。

カレンダー部分を切り取ることによって、次の月を「額縁庭園風」に楽しむことができます。

デザインのきっかけとコンセプト

当社では昨年度も、TOKA様よりご依頼を受けてカレンダーを企画製造し、Sublima＋コンテスト2024-2025で銀賞を受賞しています。

▼昨年度の製品紹介記事はこちら

https://www.kousoku-offset.co.jp/magazine/sublima2025/

その際、TOKAのご担当者様より「海外のお客様に大変喜ばれている」と伺い、今年もさらに喜んでいただけるものを、というところからデザインチームの構想が始まりました。

TOKA 様よりいただいたメインテーマは

「印刷物を楽しむ」「紙ならではの作品」。

加えて、単なるカレンダーとしての機能だけでなく、「見る人の心が動く“仕掛け”」を取り入れたいと考え、制作をスタートしました。

チーム内で何度も議論を重ね、制作開始時期を過ぎてもなかなかアイデアが固まらず、苦慮の日々。

あれこれ悩んでいる中で、ふと

「和といえば京都」

「京都といえば…額縁庭園を見に行きたい！」という発想が。

日本ならではの美しい景観。「思いっきり“和”を感じられるデザインにしたい」という意向もあり、そこからコンセプトが決定しました。

さらに、社内で対応できる特殊印刷も最大限活用し、

「疑似エンボス」「トムソン加工」「切り取り線」などを盛り込み、細部までこだわりました。

カレンダーのデザインでこだわったポイント

▲海外のお客様にも配布するため、日本語と英語で額縁庭園や各季節の紹介を入れています。

デザインチームによると、最大のこだわりは「サイズ感」とのこと。

一般的なカレンダーよりもスリムな形状にすることで、洗練された印象を演出。

大きすぎず小さすぎない、額縁と写真のバランスが最も美しく映えるサイズを追求しました。

また、トムソン加工で抜いた額縁窓の円のサイズも、何度も試作を重ねて調整。

額縁越しに見える風景が、最も『粋』を感じられるようバランスを整えました。

一方で、苦労したのは「風景写真の選定」。

地域のバランス、額縁越しの見え方、名所がマニアックすぎないかなど、さまざまな条件を考慮しながら、チームで全国の名所を徹底的に選び抜きました。

▲四季折々の情景を、色鮮やかな印刷技法で表しています。

疑似エンボス加工と印刷技術が加わり、とても鮮やかで美しいカレンダーに仕上げることができました。

▲印刷にはVOC含有率 1%未満のインキ、及びバイオマスインキを使用しています。

これからも“紙ならではの楽しさ”と“印刷表現の可能性”を追求し、心に残るプロダクトを届けることができればと思います。

会社概要

社名：株式会社高速オフセット

本社所在地：大阪市西区北堀江2-5-24 KOUSOKU堀江ビル

コーポレートサイト：https://www.kousoku-offset.co.jp/

沿革

・1986年 毎日新聞社とその関連会社の出資により株式会社高速オフセット設立

・2005年 大阪まちなみ賞「緑化賞」受賞（堺本工場）

・2006年 日本緑化センター会長奨励賞受賞（堺本工場）

・2007年 ISO14001:2004認証取得（本社、堺本工場、堺分工場）

・2008年 FSC(R)-COC認証(FSC-C020167)取得

・2010年 プライバシーマーク付与認定取得

・2012年 持ち株会社・毎日新聞グループホールディングスが100％株式を保有する子会社となる。大阪ストップ温暖化賞 優秀賞を受賞。摂津工場へISO14001認証を拡張。優良高圧ガス関係事業所の知事表彰を受賞

・2013年 太陽光発電稼働。日本印刷産業連合会奨励賞を受賞（堺工場、商業印刷センター）。Japan Color 認証制度の標準印刷認証を取得（商業印刷センター）

・2014年 ISO14001認証取得（岡山支社・工場）

・2015年 ISO14001 認証取得（東京支社、京都営業所）

・2017年 ISO14001 自主運営へ切り替え

・2021年 オフセット輪転機の抗菌加工印刷・抗菌剤入り静電除去液開発で特許取得

・2023年 ワンプラネット・ペーパー(R)協議会入会。本社を大阪市北区梅田の毎日新聞ビルから大阪市西区北堀江のKOUSOKU堀江ビルに移転

・2024年 子ども環境教育情報紙「エコチル」オフィシャルパートナープログラム2024に参画

・2026年 堺工場・商業印刷センターと首都圏工場が「環境推進工場」登録