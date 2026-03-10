高速オフセット、Sublima+コンテスト2025-2026のカレンダー・ポスター部門で銀賞受賞

株式会社　高速オフセット

▲表紙の上半分を生かし、カレンダー部分を切り取ることにより、カレンダーを「額縁庭園風」に楽しむことができます。

株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）は、この度「Sublima＋コンテスト 2025-2026（主催：エコスリージャパン株式会社）」にて、カレンダー・ポスター部門で銀賞を受賞しました。




このカレンダーは、株式会社Ｔ&Ｋ TOKA様（以下、TOKA様）よりご依頼を受けて、高速オフセットが企画からデザイン、印刷までを担当しています。



カレンダーのデザインについて




日本庭園の鑑賞方法の一つ、「額縁庭園」をテーマにしたカレンダーです。


額縁庭園とは、建物の窓や柱などを額縁に見立て、景色をまるで絵画のように楽しむ手法。


風景を切り取り、要素を凝縮させることで、美しさや繊細さがいっそう際立ちます。





表紙の上半分は切り取らずそのままに。


カレンダー部分を切り取ることによって、次の月を「額縁庭園風」に楽しむことができます。



デザインのきっかけとコンセプト


当社では昨年度も、TOKA様よりご依頼を受けてカレンダーを企画製造し、Sublima＋コンテスト2024-2025で銀賞を受賞しています。


▼昨年度の製品紹介記事はこちら


https://www.kousoku-offset.co.jp/magazine/sublima2025/




その際、TOKAのご担当者様より「海外のお客様に大変喜ばれている」と伺い、今年もさらに喜んでいただけるものを、というところからデザインチームの構想が始まりました。




TOKA 様よりいただいたメインテーマは


「印刷物を楽しむ」「紙ならではの作品」。


加えて、単なるカレンダーとしての機能だけでなく、「見る人の心が動く“仕掛け”」を取り入れたいと考え、制作をスタートしました。




チーム内で何度も議論を重ね、制作開始時期を過ぎてもなかなかアイデアが固まらず、苦慮の日々。




あれこれ悩んでいる中で、ふと


「和といえば京都」


「京都といえば…額縁庭園を見に行きたい！」という発想が。


日本ならではの美しい景観。「思いっきり“和”を感じられるデザインにしたい」という意向もあり、そこからコンセプトが決定しました。




さらに、社内で対応できる特殊印刷も最大限活用し、


「疑似エンボス」「トムソン加工」「切り取り線」などを盛り込み、細部までこだわりました。



▲海外のお客様にも配布するため、日本語と英語で額縁庭園や各季節の紹介を入れています。

カレンダーのデザインでこだわったポイント


デザインチームによると、最大のこだわりは「サイズ感」とのこと。


一般的なカレンダーよりもスリムな形状にすることで、洗練された印象を演出。


大きすぎず小さすぎない、額縁と写真のバランスが最も美しく映えるサイズを追求しました。




また、トムソン加工で抜いた額縁窓の円のサイズも、何度も試作を重ねて調整。


額縁越しに見える風景が、最も『粋』を感じられるようバランスを整えました。




一方で、苦労したのは「風景写真の選定」。


地域のバランス、額縁越しの見え方、名所がマニアックすぎないかなど、さまざまな条件を考慮しながら、チームで全国の名所を徹底的に選び抜きました。



▲四季折々の情景を、色鮮やかな印刷技法で表しています。

疑似エンボス加工と印刷技術が加わり、とても鮮やかで美しいカレンダーに仕上げることができました。





▲印刷にはVOC含有率 1%未満のインキ、及びバイオマスインキを使用しています。

これからも“紙ならではの楽しさ”と“印刷表現の可能性”を追求し、心に残るプロダクトを届けることができればと思います。



会社概要


社名：株式会社高速オフセット


本社所在地：大阪市西区北堀江2-5-24　KOUSOKU堀江ビル


コーポレートサイト：https://www.kousoku-offset.co.jp/


