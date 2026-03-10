【ライフデザイン・カバヤ】広島市佐伯区にて住宅展示場および住まいの体験型ショールームがグランドオープンします

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、3月14日（土）に広島県広島市佐伯区にて戸建て住宅商品「CLT MASTERS（シーエルティーマスターズ）」で採用しているオリジナル構法「CLTハイブリッド構法」の住宅展示場として『広島西展示場』および住まいの体験型ショールーム『構造Lab.』を同一敷地内にてグランドオープンいたします。

〈左：広島西展示場 構造Lab. 右：広島西展示場〉

当社は地域のお客様との直接的なコミュニケーションをより強化するため、ロードサイドへ単独展示場を出展しております。

また、2025年4月に岡山県に開設した住まいの体験型ショールーム『構造Lab.』の反響を受け、広島県に国内2拠点目を開設します。住宅展示場に体験型ショールームを併設することで、住まいに関する専門的な知識や理解を深め、納得感のある住まいづくりを提供することを目的としています。

広島西展示場

家族の毎日を豊かに彩る、開放感あふれる住まい。水平ラインを意識させる深い軒とオーバーハングで建築の力強さを演出。外観は白と黒のコントラストを基調とし、地層のような土の重なりが美しい版築柄のアクセントタイルと軒天の木目を自然素材にすることで、植栽との調和により力強さと自然の美しさを感じられます。

リビングに家族が自然と集まるダイナミックな間取りの中にも、家事室や書斎、クローゼットを設けることで、こまやかな家事や子育てを意識した設計になっています。

〈広島西展示場 物件概要〉

1階床面積：105.58m2(31.93坪）

2階床面：109.84m2 (33.22坪）

延床面積：215.52m2 (65.19坪）

構造：木造軸組工法（CLTハイブリッド構法）

階数：２階建て

広島西展示場 構造Lab.

本ショールームは、映像や模型を用いて木造建築の「見えない部分」を実際に体感しながら理解していただくことをコンセプトとしています。従来の住宅展示場ではあまり見ることのできない、構造や建材といった「住まいの裏側」にスポットを当てた展示を行います。

各展示ブースには番号が付けられており、当社が木造にこだわる理由や、CLTを用いた新商品の開発に至った経緯について、順を追ってご覧いただける構成としています。また、断熱性能、気密性能、換気性能など、住まいの性能に関するブースも設けており、住まいに関する知識や理解を深めることができます。

〈広島西展示場 構造Lab. 物件概要〉

1階床面積：99.63m2(30.19坪）

2階床面：58.34m2 (17.68坪）

延床面積：157.97m2 (47.87坪）

構造：木造軸組工法（CLTハイブリッド構法）

階数：２階建て

戸建て住宅商品「CLT MASTERS（シーエルティーマスターズ）」で

採用している「CLTハイブリッド構法」について

「CLTハイブリッド構法」は、木造軸組工法の筋交い部分に、大臣認定を取得した八角形のCLT耐力壁を組み込んだ戸建て住宅向けのライフデザイン・カバヤオリジナル構法です。

CLTは、海外ではマンションや商業施設等の中・高層建築物に使用される木質建材で、住宅に利用するにはオーバースペックとなっており、コストメリットが少なかったため、ライフデザイン・カバヤ株式会社は住宅に適した独自のCLT構法を開発。実大振動台実験では、連続70回に及ぶ震度5～7の地震波を入力、ホールダウン金物等の締め直しを行うことなく、構造部に損傷はみられないという結果を得ており、「地震に勝ち続けられる家、そして住み続けられる家。」を実現しました。

CLTハイブリッド構法 特設ページ :https://lifedesign-kabaya.co.jp/technology/実大振動台実験ムービー :https://www.youtube.com/watch?v=uALHFffzuyg

広島西展示場 情報

住所：〒731-5124広島県広島市佐伯区皆賀三丁目19-3

TEL：082-299-1550

営業時間：10:00～18:00（定休日：毎週水・第2,3火）

広島西展示場 オープニングイベント

日時： 3/14（土）3/15（日）3/20（金）3/21（土）3/22（日） 10:00～17:00

イベント会場：広島西展示場

お申し込みはこちら :https://lifedesign-kabaya.co.jp/house/event/single/?id=2362

▼ライフデザイン・カバヤについて https://lifedesign-kabaya.co.jp/

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県9年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0986 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業