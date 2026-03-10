Dickies(R)にリゾートの風を。JOURNAL STANDARD別注“Resort State Pants”が登場。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード（以下JS））」よりDickies(R)の別注モデル”Resort State Pants”が発売致します。

テキサスの地で誕生し、アメリカンワークウェアとして揺るぎない信頼を築いてきたDickies(R)。

今回JSが別注した“Resort State Pants”は、ワークパンツ本来の無骨でストイックな佇まいを尊重しつつ、あえて対極にある「リゾートカルチャー」のムードを重ねた新解釈モデル。

やや深い股上と緩い腰回りを基に、ワイドストレートなシルエットにアンクル丈のレングスと重たさを残しながらも抜け感が出る仕様へ。

さらに、センタープレスはそのままに腰元へフロントタックを加えることで品格のある“大人の余裕”を表現。

素材には軽やかで清涼感のある綿麻素材を採用。

ドライなタッチと自然な落ち感が、鮮やかなカラーパレットをより軽快に引き立てる。

“Resort State Pants”は労働着として生まれたパンツに、自由と解放感という新たな価値を付与する。タフな日常と自由な非日常をシームレスにつなぐ、大人のニュースタンダードな一本。

【オンラインストア先行予約ページ】

https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/pants/26030610010410?q_sclrcd=044

【特集公開ページ】

https://baycrews.jp/feature/detail/17687

【ITEM INFO】

Dickies(R) Resort State Pants

Price：\18,150-(intax)

Size：M,L

Color：グリーン,カーキ,ブルー,ブラック,ホワイト

【展開店舗】

発売日：3月下旬

展開店舗：JOURNAL STANDARD全店/VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア

お問い合わせ先：JOUNAL STANDARD 表参道店MENS

電話番号：03-6418-7961

【COMPANY INFO】

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/