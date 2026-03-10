アニメ『ワンパンマン』より、武術界の大御所であるS級ヒーロー、シルバーファングがアクションフィギュアに！
極めし老練の拳技
アニメ『ワンパンマン』より、流水岩砕拳を操り、S級3位の座にあるヒーロー「シルバーファング」がアメイジング・ヤマグチに参戦です。
鍛え上げられたボディには、両腕を大きく前後に振り、腰を低く落とすことのできるアクションに合わせてチューンした可動ギミックを搭載。険しい表情の交換用フェイス4種やシャープに絞った筋肉、全身に刻まれた歴戦の傷跡もリアルな造形でキャラクターを表現。
流水岩砕拳の技を表現するエフェクトパーツは、専用手首の指先にボールジョイントで取り付けることで自在に可動。ガロウに付属のエフェクトよりも流麗な造形で技の熟練度を表しました。
※海洋堂直営店でのご予約には特典として、「驚き顔」が付属します。
■商品概要
●商品名：リボルテック アメイジング・ヤマグチ シルバーファング
●仕様：彩色済み可動フィギュア
●サイズ：全高約155mm
●オプションパーツ
・オプションフェイス×4
・オプションハンド×11
・専用手付きエフェクトパーツ×2
・ディスプレイスタンド×１
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません
海洋堂直営店、予約限定追加付属品
・驚き顔 x 1
●原型制作：廖鋭鵬（Ryo_L）
●制作総指揮：山口勝久
●希望小売価格 ：8,800円（税込）
●発売：2026年11月予定
(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
商品取り扱い店
●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十
※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください
▼海洋堂直営店（ご予約で、「驚き顔」が特典として付属します）
●海洋堂オンラインストア
https://www.kyd-store.jp/c/genre/amazing-yamaguchi_g_r/nr113
●ホビーロビー東京
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951
※不定休
https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)
●中国Tmall海洋堂旗艦店
