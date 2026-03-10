【無料・先着50家庭】慶應中学3校 2026年最新入試分析オンラインセミナーを開催

株式会社ゼロワン

株式会社ゼロワン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：野田英夫）が運営する、早慶付属中学に特化した専門塾「早慶ゼロワンNEXIA」は、慶應義塾普通部・慶應義塾中等部・慶應義塾湘南藤沢中等部（以下、慶應中学3校）を志望する小1～6年生のご家庭を対象に、無料オンラインセミナー「慶應中学3校 2026年最新入試分析セミナー」を開催します。

直近の2026年度入試を踏まえた最新分析と、合格者データに基づく学習ロードマップを公開します。

■ 開催概要

【第1回】2026年3月20日（金・祝）10:00～12:00

【第2回】2026年4月12日（日）10:00～12:00

※両日とも同一内容

【形式】Zoomによるオンライン開催

【参加費】無料

【定員】先着50家庭

■ セミナー内容

第1部：慶應3校の出題分析

慶應中学3校の入試問題を、国語・算数・理科・社会の4教科別に徹底比較。

・各校の出題傾向と特色

・合格に必要な到達レベル

・「偏差値が届いても不合格になる理由」

・「偏差値が届かなくても合格する要因」

過去問分析を日々の学習にどう落とし込むかまで具体的に解説します。

第2部：2026年入試はどう出たか

最新2026年入試の出題を詳細に分析。

慶應らしさの変化や、合否を分けた「差がつく問題」について具体的に紹介します。

翌年度以降の受験にも活用できる視点を提示します。

第3部：合格者の軌跡を分解

2026年度入試で慶應中学に合格した生徒の学習プロセスを公開。

・各学年・各時期に何をしていたか

・併願校対策とのバランス

・地方在住からの合格事例

合格までの道筋を具体的にイメージできる内容となっています。

■ このようなご家庭におすすめ

・慶應中学3校を第一志望としている

・新6年生になり学習戦略に不安がある

・模試成績と合格可能性のギャップを感じている

・慶應特有の出題対策を知りたい

・低学年から何をすべきか整理したい

2025年11月30日に開催した同テーマのセミナーでは、定員50家庭に対し多数の申し込みがあり

盛況のうちに終了しました。

参加者からは、

「非常に貴重な情報だった」

「実際の合格者の話が参考になった」

「親子で参加できてよかった」

などの声が寄せられています。

今回も先着50家庭限定での開催となるため、定員に達し次第受付を終了いたします。

参加をご希望のご家庭は、早めのお申し込みをおすすめいたします。

■ 主催 早慶ゼロワンNEXIAについて

大学付属中学専門の完全1対1個別指導塾。

早慶付属中学合格率89.0％、14年連続合格率日本一（※自社調べ）を記録。

「志望校から逆算する個別最適学習」をコンセプトに、早慶付属中合格に特化したカリキュラムを展開しています。

■ 今後の取り組み

早慶ゼロワンNEXIAでは、慶應・早稲田をはじめとする大学付属校志望者に向け、

今後も入試分析セミナーや情報提供の機会を継続的に実施してまいります。

※本セミナーは先着順での受付となり、定員に達し次第締切となります。

