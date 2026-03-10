【伊勢丹新宿店 英国展 2026】ロンドン生まれの雑貨ブランド Jubilee ＜ジュビリー＞ が出店。英国王室モチーフのニットバッグを限定先行販売。
■一般会期：2026年 3月11日(水)～3月17日(火) ［最終日午後6時終了］
※2026年3月10日(火)は、エムアイカード会員さま 特別ご招待日
■会場：伊勢丹新宿店 本館６階 催物場『英国展 2026』に、
ロンドンでスタートしたデザイナー雑貨ブランド Jubilee ＜ジュビリー＞ が出店。
本イベント限定先行販売 のロイヤルモチーフニットバッグや
新発売の立体刺繍バッグに注目です。
■ 注目アイテムをピックアップ
英国ロイヤルコーギーデザイン・ニットトートバッグ（先行販売）
ニットトートバッグ 英国 ロイヤルモチーフデザイン（上段:表/下段:裏）
人気のニット素材トートバッグから、英国王室モチーフの新デザインが
伊勢丹新宿店 英国展 2026限定先行販売で４種登場。
ロイヤルドッグであるコーギー、 そしてエリザベス２世女王陛下のお姿が
ニットで愛らしく表現されています。
ニットトート用 PUレザーストラップ
ニットトートに取り付けてさらにお洒落を楽しめる
ニットトート用 PUレザーストラップ も同時販売。
バッグの持ち手にリングを通すだけで、手提げからショルダー・肩掛けスタイルへ簡単に変更可能に。
英国ロイヤルデザイン・立体刺繍コーデュロイトートバッグ
英国に縁のある動物たちがロイヤルモチーフと融合したバッグが新発売。
近衛兵や女王の姿に扮した愛らしいキャット＆ドッグデザインの立体刺繍が施されており
カジュアルながらも高級感のある佇まいです。
英国ロイヤルデザイン・立体刺繍コーデュロイトートバッグ
クスッと笑えるパン泥棒猫や、名画をオマージュしたシュールな猫など
「Jubilee」定番のお茶目なデザインも。
A4サイズがすっぽり入る、実用性とユーモアを兼ね備えたアイテムです。
猫犬デザイン刺繍 コーデュロイ トートバッグ
その他にも英国ファンはぜひ手に入れたいデザインを多数展開。
皆様のご来場をお待ちしております。
ウィリアム・モリス柄 コンパクト収納エコバッグ
※これらの商品は中国製です
■『英国展 2026』イベント概要
『英国展 2026』
英国展 2026 WEB特設ページ
https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/british_10(https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/british_10)
■ Jubilee〈ジュビリー〉
ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。
ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など
生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。
https://www.jubileedesign.jp/ (公式サイト)
Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp
