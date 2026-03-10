【伊勢丹新宿店 英国展 2026】ロンドン生まれの雑貨ブランド Jubilee ＜ジュビリー＞ が出店。英国王室モチーフのニットバッグを限定先行販売。

■一般会期：2026年 3月11日(水)～3月17日(火) ［最終日午後6時終了］
※2026年3月10日(火)は、エムアイカード会員さま 特別ご招待日
■会場：伊勢丹新宿店 本館６階 催物場『英国展 2026』に、


ロンドンでスタートしたデザイナー雑貨ブランド Jubilee ＜ジュビリー＞ が出店。



本イベント限定先行販売 のロイヤルモチーフニットバッグや


新発売の立体刺繍バッグに注目です。



■ 注目アイテムをピックアップ


英国ロイヤルコーギーデザイン・ニットトートバッグ（先行販売）






ニットトートバッグ 英国 ロイヤルモチーフデザイン（上段:表/下段:裏）


人気のニット素材トートバッグから、英国王室モチーフの新デザインが
伊勢丹新宿店 英国展 2026限定先行販売で４種登場。



ロイヤルドッグであるコーギー、　そしてエリザベス２世女王陛下のお姿が


ニットで愛らしく表現されています。





ニットトート用 PUレザーストラップ



ニットトートに取り付けてさらにお洒落を楽しめる


ニットトート用 PUレザーストラップ も同時販売。



バッグの持ち手にリングを通すだけで、手提げからショルダー・肩掛けスタイルへ簡単に変更可能に。



英国ロイヤルデザイン・立体刺繍コーデュロイトートバッグ



英国に縁のある動物たちがロイヤルモチーフと融合したバッグが新発売。


近衛兵や女王の姿に扮した愛らしいキャット＆ドッグデザインの立体刺繍が施されており


カジュアルながらも高級感のある佇まいです。







英国ロイヤルデザイン・立体刺繍コーデュロイトートバッグ



クスッと笑えるパン泥棒猫や、名画をオマージュしたシュールな猫など


「Jubilee」定番のお茶目なデザインも。


A4サイズがすっぽり入る、実用性とユーモアを兼ね備えたアイテムです。








猫犬デザイン刺繍 コーデュロイ トートバッグ



その他にも英国ファンはぜひ手に入れたいデザインを多数展開。


皆様のご来場をお待ちしております。





ウィリアム・モリス柄 コンパクト収納エコバッグ






※これらの商品は中国製です




■『英国展 2026』イベント概要





英国展 2026 WEB特設ページ


https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/british_10(https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/british_10)




■ Jubilee〈ジュビリー〉



ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。

ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など
生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。

https://www.jubileedesign.jp/　(公式サイト)

Instagram配信中　＠jubileedesign.jp






