【伊勢丹新宿店 英国展 2026】ロンドン生まれの雑貨ブランド Jubilee ＜ジュビリー＞ が出店。英国王室モチーフのニットバッグを限定先行販売。

■一般会期：2026年 3月11日(水)～3月17日(火) ［最終日午後6時終了］

※2026年3月10日(火)は、エムアイカード会員さま 特別ご招待日

■会場：伊勢丹新宿店 本館６階 催物場『英国展 2026』に、

ロンドンでスタートしたデザイナー雑貨ブランド Jubilee ＜ジュビリー＞ が出店。

本イベント限定先行販売 のロイヤルモチーフニットバッグや

新発売の立体刺繍バッグに注目です。

■ 注目アイテムをピックアップ

英国ロイヤルコーギーデザイン・ニットトートバッグ（先行販売）

ニットトートバッグ 英国 ロイヤルモチーフデザイン（上段:表/下段:裏）

人気のニット素材トートバッグから、英国王室モチーフの新デザインが

伊勢丹新宿店 英国展 2026限定先行販売で４種登場。

ロイヤルドッグであるコーギー、 そしてエリザベス２世女王陛下のお姿が

ニットで愛らしく表現されています。

ニットトート用 PUレザーストラップ

ニットトートに取り付けてさらにお洒落を楽しめる

ニットトート用 PUレザーストラップ も同時販売。

バッグの持ち手にリングを通すだけで、手提げからショルダー・肩掛けスタイルへ簡単に変更可能に。

英国ロイヤルデザイン・立体刺繍コーデュロイトートバッグ

英国に縁のある動物たちがロイヤルモチーフと融合したバッグが新発売。

近衛兵や女王の姿に扮した愛らしいキャット＆ドッグデザインの立体刺繍が施されており

カジュアルながらも高級感のある佇まいです。

英国ロイヤルデザイン・立体刺繍コーデュロイトートバッグ

クスッと笑えるパン泥棒猫や、名画をオマージュしたシュールな猫など

「Jubilee」定番のお茶目なデザインも。

A4サイズがすっぽり入る、実用性とユーモアを兼ね備えたアイテムです。

猫犬デザイン刺繍 コーデュロイ トートバッグ

その他にも英国ファンはぜひ手に入れたいデザインを多数展開。

皆様のご来場をお待ちしております。

ウィリアム・モリス柄 コンパクト収納エコバッグ

※これらの商品は中国製です

※イートイン営業時間：各日午前10時～（一部を除く）イートインラストオーダー：各日終了30分前

英国展 2026 WEB特設ページ

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/british_10(https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/british_10)

■ Jubilee〈ジュビリー〉

ロンドンでスタートしたブランドです。

全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。



ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、

また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など

生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。



