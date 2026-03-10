国補助金でOCPP要件化｜EV充電コンセントのOCPP対応化技術で特許取得

ユアスタンド株式会社

EV充電器の導入・運用サービスを提供するユアスタンド株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：浦伸行、以下「ユアスタンド」）は、当社が開発した「充電制御IoTコントローラー」に関わる技術について、特許を取得したことをお知らせいたします。

本技術は、通信機能を持たないEV充電コンセント（MODE1/MODE2）を、世界標準プロトコルであるOCPP（Open Charge Point Protocol）準拠の充電器として制御・運用可能にするものです。充電器の新設/既設を問わず、安価かつスムーズなOCPP対応化を実現することで、持続可能で開かれたEV充電インフラの拡大に貢献します。

■ 開発の背景と業界の課題

日本国内のマンションや事業所に多数設置されているEV充電コンセントは、安価で設置がしやすい一方で、単体ではネットワーク通信ができません。そのため、これらを制御・運用する際には各社が独自の通信方式を採用しており、特定のメーカーやシステムに縛られてしまうことや、将来的に設備の入れ替えや機能追加が難しくなることが課題となっていました。

一方で、本年度のEV充電インフラ整備に関する国の補助金制度においては、持続可能で開かれた充電ネットワークの構築を目的として、新たにOCPP等への対応が要件化されました。当社はこうした業界の課題や、国が推進する充電器の標準化の方向性を見据え、既存のコンセント設備であってもOCPPシステムでの運用が可能となるよう、自社で内製した充電制御技術の開発を進めてまいりました。

■ 本技術の概要と特長

今回取得した特許は、通信機能を持たないコンセント型設備であっても、独自の技術により車両との接続状態を読み替え、OCPPシステム上でのシームレスな制御を実現するものです。

１. 複数充電設備に対する一元管理プラットフォーム

MODE1 / MODE2 / MODE3 の異なる規格の充電器を、単一プラットフォームで統合管理できる充電サービスシステムを構築します。

２. 国産部品・内製開発による高い信頼性とサポート体制

国産部品を使用した自社開発のソリューションであるため、迅速かつ柔軟なサポートが可能です。

３. 継続的な進化

OTAによるソフトウェアアップデートに対応し、設置した充電器の継続的な機能拡張を実現します。

■ 特許情報

● 特許番号：JP 7804366 B1

● 登録日：令和8年（2026年）1月14日

● 発明の名称：充電制御ユニット、充電サービスシステム、および電動車両接続判定方法

● 権利者：ユアスタンド株式会社

■ お客様・市場へのメリット

本特許技術の活用により、EV充電インフラを導入・運用するすべてのステークホルダーに対し、以下のような持続可能性の高いメリットを提供します。

１.高度な電力制御による運用コストの削減

単なるコンセント設備であっても、充電の開始・停止の制御や、複数台の充電タイミングの自動調整など、システムと連携した電力管理が可能になります。複数台のEVが一斉に充電を開始する際のピーク電力を抑える輪番充電やピークシフト機能を利用でき、施設全体の電力コストの最適化・大幅な削減に寄与します。

２.既設充電器のスマート化と導入コストの抑制

すでに設置されている通信機能を持たないEVコンセントに対して後付けで導入が可能なため、設備を入れ替えるような大規模な工事コストをかけることなく、最新のOCPP対応充電インフラを構築できます。国が推進するOCPP化の流れに沿った、持続可能なシステム導入が可能です。

３.ベンダーロックインの解消と将来の拡張性確保

特定メーカーの独自通信方式に依存しない世界標準のプロトコル（OCPP）を採用しているため、将来的な機器の入れ替えや拡張、別システムとの連携を容易に行うことができます。さらに、本システムをさまざまな事業者・パートナーの皆さまと連携して活用していくことで、業界全体の利便性向上を目指します。これまでの運用実績で獲得した知見を活かし、今後の展開の中で、本コントローラーの活用範囲を広げていく可能性も見据えています。

■ 今後の展開

ユアスタンドは今後も、本特許技術を核とした製品・サービスの継続的な改善を行い、マンション・集合住宅をはじめ、オフィス・工場など多様な基礎充電シーンへの展開を加速してまいります。

■ 会社概要

社名：ユアスタンド株式会社

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役社長 浦 伸行

事業内容：EV充電器の導入・運用サービス、モビリティソリューション事業

URL：https://yourstand-ev.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

ユアスタンド株式会社 広報担当

Email：pr@yourstand-ev.com

URL：https://yourstand-ev.com/