【実態調査】中古検討が62.3% 実態調査で判明、ビジネスフォン相談は価格比較より信頼性確認が先行

株式会社ベルテクノスが運営するOFFICE110は、2022年11月19日～2025年10月17日の複数年にわたるビジネスフォン関連の長期相談データをもとに、中古検討に関する実態を調査しました。



その結果、中古検討に関する相談は81件、関連相談の62.3%を占め、現場では新品比較や価格相場より先に「中古で大丈夫か」が確認されている実態が明らかになりました。



これは単なる電話機選びの話ではなく、中小企業の業務継続に直結する問題です。

詳細な調査結果（グラフ付き）は、OFFICE110公式サイトで本日公開しました。

■ 中古検討は「安さの比較」ではなく「導入できるか」の確認として発生していた

- 中古検討の相談は81件、関連相談の62.3%- 現場で先に確認されていたのは価格ではなく、主装置・配線・光電話・保守条件- 中小企業担当者は、機種比較の前に回線・番号維持・FAX運用・工事範囲を整理する必要がある

OFFICE110が蓄積してきた長期相談データをAIによるデータ分析と通話ログ検証で調査したところ、中古検討に関する相談は81件、関連相談の62.3%でした。

ビジネスフォン相談では、本体価格より工事・配線条件が導入判断を左右していました。

一般に中古ビジネスフォンは「価格を抑えたい企業の選択肢」と見られがちですが、実際の相談記録では、価格相場そのものよりも「壊れないか」「今の光電話で使えるか」「主装置は流用できるか」「番号やFAXは維持できるか」といった運用条件の確認が先行していました。

中古不安は価格の問題ではなく、保証と主装置条件の問題として現れていました。

■ 中古検討と同時に問われていたのは、主装置・配線・番号維持・光電話条件

中古検討に関連して同時に出現した論点をみると、主装置・相性確認が80件（98.8%）、工事・配線条件が77件（95.1%）、番号維持が62件（76.5%）、回線・光電話条件が61件（75.3%）でした。さらに、FAX運用が45件（55.6%）、スマホ代替・連携が43件（53.1%）、保証・保守条件が36件（44.4%）確認されました。

この結果は、中古か新品かの二択だけでは現場判断が成立しないことを示しています。

たとえば、光電話は契約種別やホームゲートウェイの構成で必要機材が変わります。FAXを残す場合はアナログ端子の扱いが設計条件に影響します。代表番号を維持したい場合は、回線・手続き・機器構成を同時に確認する必要があります。

スマホ化が進んでも、固定電話の業務要件は依然として残っていました。

■ 中小企業の設備投資判断では、見えない工事条件が失敗要因になりやすい

コストを抑えたい局面では、本体価格に目が向きやすくなります。

一方で、ビジネスフォンは本体だけで完結する設備ではなく、工事費、設定費、配線費、主装置、保守体制まで含めて初めて導入可否が決まります。

そのため、中古導入の成否は「本体が安いか」ではなく、「既存回線やオフィス環境に無理なく組み込めるか」に左右されます

■ 監修者コメント（社会への提言）

株式会社デジコンnet 代表取締役 登 雄三

工事担任者（AI・DD総合種） / 電気工事士

「現場では、中古か新品かという価格の話より前に、今の回線で動くのか、主装置が合うのか、番号やFAXを維持できるのか、といった確認が必要になります。私は2010年の会社設立以来、神戸を拠点に全国でビジネスフォン、複合機、防犯機器、電話工事、電気工事、LAN配線工事、VPN構築に携わってきました。2023年には名古屋にも拠点を設け、さまざまな現場を見てきましたが、価格だけで判断した結果、工事条件や保守条件で想定外の負担が生じる例は少なくありません。今回のデータ公開は、導入前に確認すべき条件を可視化し、業界の不透明さを減らすことを目的としています。」

▼本調査の完全版レポート（詳細グラフ・解説）はこちら

https://office110.jp/phone/knowledge/basic/used-business-phone-reliability/

