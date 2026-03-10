テクノアのＩＴコーディネータが「デジタル経営カンファレンス2026in名古屋」に登壇｜中小企業でAIを「仕事仲間」へ

株式会社テクノア

株式会社テクノア(https://www.technoa.co.jp/)（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、2026年3月18日（水）に開催される「デジタル経営カンファレンス2026in名古屋(https://www.itc-chubu.jp/2026/01/22/dxcan2026nagoya/)」（主催：特定非営利活動法人ＩＴＣ中部 様）に、開発本部 本部長 大原 隆寛が登壇することをお知らせします。

本講演では、「中小企業におけるDX事例、AI活用事例」をテーマに、AIが現場の仕事にどう関わり始めているか、自社での実践経験を踏まえてお話しする予定です。

中小企業様でのAI活用にご関心のある方は、ぜひご参加をご検討ください。

▶登壇者プロフィール

大原 隆寛（ＩＴコーディネータ）(https://www.technoa.co.jp/strength/specialist/itc_gifu/personal0487)

2020年ＩＴコーディネータに登録。システム開発者として、主に生産管理システムの製品開発や、お客様へシステム導入前の提案業務に従事しています。

「作るだけではなく、ＩＴは現場で使われてこそ価値がある」という信念のもと、10年以上の経験で培った、ＩＴ技術や開発プロジェクトに関する知見を活かし、課題の早期発見と解決策の提案に取り組んでいます。

■ＩＴコーディネータについて

ＩＴコーディネータは、企業存続や組織の成長のために、変革構想立案からシステム導入・評価改善までを一貫して推進・支援し、デジタル経営とＤＸを実現するプロフェッショナル人材です。



特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ協会（ＩＴＣＡ） 様：https://www.itc.or.jp/

特定非営利活動法人ＩＴＣ中部 事務局

TEL：052-871-3343

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名（2025年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

