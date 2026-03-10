″紫外線対策は夏だけ″はもう古い！？春先から増加する紫外線量に着目し、今始めたい春の肌ケアアイテムを＜KIWAMI＞がご提案

春は紫外線が強まり始める季節

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が製造・販売を行うスキンケアブランド＜KIWAMI＞より、春先から増加する紫外線量に着目し、毎日継続して使える肌ケア商品をご紹介します。

紫外線は、日焼けによる赤みをはじめ、乾燥によるシミやハリ不足など、さまざまな肌悩みの一因になることが知られています。一般的に紫外線は夏に強まるイメージがありますが、気象庁の観測データによると、紫外線量は春先から徐々に増加する傾向にあります。

特に4月以降は紫外線量が着実に上昇し、5月には9月と同程度の水準に達することもあります。つまり、春であっても油断は禁物で、夏と同様に紫外線対策を意識することが重要な時期に入っているといえます。

色別紫外線強度【水色：弱い / 黄色：中程度 / オレンジ色：強い / 赤色：非常に強い】

また、気象庁の解析によると、つくばにおける紅斑紫外線量（年積算値）は1990年の観測開始以降、年々増加傾向にあります。1990年には664.3kJ/平方メートル だった年積算紅斑紫外線量は、2024年には751.9kJ/平方メートル となり、約13％増加していることで今後も増加していく傾向にあることが予想されます。

※紅斑紫外線量：皮膚に日焼け（紅斑）を引き起こす紫外線の影響度を重み付けして積算した量のこと

つくばの紅斑紫外線量年積算値の経年変化(1990年～2024年)

≪引用元≫

■年別紫外線量解析値（2025年 東京）

データ元：気象庁「日最大UVインデックス（解析値）の年間推移グラフ」

URL： https://www.data.jma.go.jp/env/uvhp/link_uvindex_month54.html

作図：弊社にて再加工

■つくばの紅斑紫外線量年積算値の経年変化(1990年～2024年)

データ元：気象庁「オゾン層・紫外線の診断情報：紫外線の経年変化」

URL:https://www.data.jma.go.jp/env/uvhp/diag_cie.html

作図：弊社にて再加工

スキンケアブランド≪KIWAMI≫から肌ケア商品をご紹介！

「KIWAMI」は、エイジングケアやニキビなど多様化する肌悩みに応えるため、武内製薬が本気で開発したスキンケアブランドです。成分選定から処方設計に至るまで妥協せず、若年層の肌トラブルから年齢を重ねた肌悩みまで幅広くサポートします。肌へのやさしさと機能性の両立を追求し、ユーザーの皆様が毎日継続できる処方設計を目指しました。

紫外線は、乾燥によるくすみやハリ不足、日焼けによる肌のほてりなど、さまざまな肌変化の一因といわれています。紫外線が強まり始める春先から丁寧な肌ケアを心がけることで、健やかな肌の印象を目指すことができます。日々の肌ケアの積み重ねが、前向きな毎日を支えるベースづくりにつながると考え、今後も成分にこだわりながら、ユーザーの皆様が毎日継続しやすい商品開発を進めてまいります。

≪ニキビが気になる方におすすめ≫

・AZスキンクリーム

お肌がゆらぎやすい方や、頬の赤み・色ムラ、皮脂によるテカリが気になる方へ。繰り返しがちな大人の肌悩みに着目したアイテムです。

アゼライン酸※を配合し、肌のうるおいを保ちながら、水分と油分のバランスを意識したケアをサポートします。さらに、古い角質をやわらげ、なめらかな肌印象へ導きます。

脂性肌の方や、部分的なベタつきが気になる方にもおすすめです。いつものスキンケアにプラスして、気になる部分に取り入れるだけの簡単ステップでご使用いただけます。

※整肌成分

AZスキンクリーム

≪ピンポイントに特化した美白・エイジングケアにおすすめ≫

スポットノック

・スポットノック

医療用マイクロニードルから着想を得たノック式の美容液。

ほとんど痛みを感じることなく、気になる部位にピンポイントで美容液をお届けします。※1

次世代型※2のレチノール※3はビタミンAの1種で、肌にハリ・ツヤを与え、なめらかな印象へ導きます。年齢に応じたお手入れとして取り入れていただけます。

※1 角質層まで

※2 当社比

※3 レチノイン酸ヒドロキシピナコロン（整肌成分）

・スポットノックWHITE

医療用マイクロニードルから着想を得たノック式の美容液。

ほとんど痛みを感じることなく、気になる部位にピンポイントで美容液をお届けします。※1

1本で約400回使用可能。毎日のケアに取り入れやすい設計です。

2種類のビタミンC誘導体※2※3、ナイアシンアミド※4、アルブチン※4を中心としたこだわりのある成分を配合し、通常のスキンケアにプラスすることで、うるおいに満ちたツヤのある肌印象へ導きます。

※1 角質層まで

※2 へキシル3-グリセリルアスコルビン酸（保湿成分）

※3 テトラへキシルデカン酸アスコルビル（保湿成分）

※4 保湿成分

スポットノックWHITE

≪全身の乾燥やハリ不足が気になる方におすすめ≫

KIWAMI RTボディクリーム

・KIWAMI RTボディクリーム

KIWAMI RTボディクリームは、肌想いの次世代※1レチノール※2「グラナクティブレチノイド※2」を配合した保湿クリームです。うるおいを与えて、なめらかでツヤのある肌に整えます。レチノールは年齢肌に適した成分※3として注目されているビタミンAの一種で、グラナクティブレチノイドは米国Grant Industries社が開発したレチノイドです。直接型レチノイドなので、お肌を整える成分として配合されています。

※１ 当社比

※2 レチノイン酸ヒドロキシピナコロン（保湿成分）

※3 年齢に応じたお手入れのこと

商品概要

KIWAMI RTボディクリーム

商品名：KIWAMI RTボディクリーム

容量：300g

販売価格：3,480円（税込）

成分：水、グリセリン、ＢＧ、ナタネ油、コメヌカ油、ミリスチン酸ポリグリセリル-１０、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-２、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、ＰＥＧ-６０水添ヒマシ油、シア脂、オリーブ果実油、カニナバラ果実油、ホホバ種子油、スクワラン、マカデミア種子油、セタノール、レチノイン酸ヒドロキシピナコロン、ワレモコウエキス、ユズ果実エキス、コンフリー葉エキス、セイヨウオオバコ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、セラミドＡＰ、セラミドＮＰ、ＰＣＡ-Ｎａ、乳酸Ｎａ、アルギニン、アスパラギン酸、ＰＣＡ、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、アラントイン、ツボクサエキス、クダモノトケイソウ種子油、水溶性プロテオグリカン、３-グリセリルアスコルビン酸、ティーツリー葉油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、マンダリンオレンジ果皮油、ベルガモット果実油、ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）、カプリル酸グリセリル、ジメチルイソソルバイド、キサンタンガム、カルボマー、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、クエン酸、クエン酸Ｎａ、水酸化Ｎａ、ＥＤＴＡ-２Ｎａ

商品名：スポットノックWHITE

販売価格：4378円（税込）

容量：2.5ml（400回分）※約１か月分

全成分 :水、グリセリン、BG、ナイアシンアミド、ペンチレングリコール、スクワラン、ヘキシル3-グリセリルアスコルビン酸、ポリアクリレートクロスポリマー-6、ヤシ油脂肪酸ポリグリセリル-3、アラビアゴム、アルブチン、グリチルリチン酸2K、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、キサンタンガム、シメチコン、

グレープフルーツ種子エキス、ヒアルロン酸Na

スポットノックWHITEスポットノック

商品名：スポットノック

販売価格：4378円（税込）

容量：2.5ml（400回分）※約１か月分

全成分 :水、グリセリン、ペンチレングリコール、BG、トレハロース、レチノイン酸ヒドロキシピナコロン、ヒアルロン酸Na、ジメチルイソソルバイド、フェノキシエタノール、クエン酸Na、クエン酸、グリチルリチン酸2K、キラヤ樹皮エキス 、ムクロジ果皮エキス、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2、カルボマー、アルギニン

商品名：AZスキンクリーム

販売価格：2,680円（税込）

容量：20g

全成分 :水、アゼライン酸、ＢＧ、トリエチルヘキサノイン、スクワラン、ペンチレングリコール、グリセリン、ベヘニルアルコール、ステアリン酸グリセリル、ジペプチド-１５ 又は グリシルグリシン、シャクヤク根エキス、ツボクサ葉／茎エキス、アロエベラ葉エキス、グリチルリチン酸２Ｋ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、フィトスフィンゴシン、ジメチコン、ＰＥＧ-６０水添ヒマシ油、ナイロン-１２、水添レシチン、ヒドロキシプロピルメチルセルロースステアロキシエーテル、ステアロイルメチルタウリンＮａ、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-１０、ステアロイルラクチレートＮａ、ＥＤＴＡ-２Ｎａ

販売店舗（楽天、Amazon）

AZスキンクリーム

・KIWAMI RTボディクリーム

楽天：https://item.rakuten.co.jp/virginbeautyshop/kwm-rtbc/

Amazon：https://amzn.asia/d/08o7RsM2

・スポットノック

楽天：https://item.rakuten.co.jp/virginbeautyshop/kwm-rtn-spt-25/

Amazon：https://amzn.asia/d/3ZnOVTc

・スポットノックWHITE

楽天：https://item.rakuten.co.jp/virginbeautyshop/kwm-rtn-spt-25/

Amazon：https://amzn.asia/d/05r0KTky

・AZスキンクリーム

楽天：https://item.rakuten.co.jp/virginbeautyshop/kwm-az-sc-20/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D3LLZ1M3?ref=myi_title_dp

会社概要（五反田オフィス）

プロテインブランド（THE PROTEIN 通称:ザプロ）を中心とする健康食品やママベビー向けスキンケアなどメイクアップ以外のスキンケア・ボディケア商品、メンズスキンケア商品、ワックス脱毛などの自社ブランドを展開中。東京都/足立区に自社工場を持ち、原料の調達から製造・販売まで一気通貫のSCM（サプライチェーンマネジメント）を社内に構築することで一気通貫型のものづくりを実現。

また、自社ブランドの開発・マーケティングでの知見を活かしたOEM事業も展開。韓国コスメ＜BLESSED MOON/alternativestereo＞日本総代理店や自社商品の卸事業も行う。

https://prtimes.jp/a/?f=d73177-378-195f595838f709e5c0383c51dc3fbcf0.pdf