【熱海市】海の絶景、美肌の湯、貸切風呂　南熱海で「選べる湯めぐり」春限定プラン

静岡県熱海市の南部に位置する『南熱海エリア』では、滞在中に異なる宿の温泉を楽しめる「南熱海 湯めぐりプラン」の販売を開始しました。静かな入り江の海岸と、海を見下ろす山の風景に包まれ、エリアごとに泉質の違いも楽しめる南熱海は、知る人ぞ知る温泉地です。本プランでは、従来の“1宿完結型”とは異なる新しい温泉滞在を提案。朝日を眺めた後の朝風呂や、湯上がりに港町の飲食店へ立ち寄る楽しみ方、さらに春から初夏にかけての季節イベントとあわせて、南熱海ならではの温泉三昧の滞在を提案します。

滞在中に個性の異なる温泉を楽しむ「南熱海 湯めぐりプラン」

「南熱海 湯めぐりプラン」は、南熱海エリアの対象宿に宿泊することで、滞在中に他施設の温泉を追加料金なしで利用できます。利用可能時間内であれば、旅のスケジュールに合わせて自由に温泉を選ぶことができます。

対象施設

熱海温泉 湯の宿 平鶴

網代湾に面した湯の宿「平鶴」は、海に浮かぶような露天風呂が特長の温泉宿です。昭和13年に網代温泉で最初に湧出した源泉のうち2本を所有し、地下約300メートルから引湯した天然温泉をかけ流しで使用しています。大浴場では、内湯と露天風呂それぞれに異なる源泉をかけ流しており、湯の違いを楽しめるのも魅力のひとつ。特に内湯の源泉は、美肌効果や疲労回復効果が期待できる湯として好評です。

利用可能時間：6:00～9:00

おススメ利用時間：朝日を見ながら海沿いを散策した後の朝風呂

予約URL :https://www.jalan.net/yad382737/blog/entry0006642085.html公式サイト :https://hiraturu.com/

源泉湯宿 大成館(TAISEIKAN)

昭和初期の発掘以来守り続けてきた自家源泉を楽しめる温泉宿「大成館」。加水による温度調整を極力行わず、入浴温度を約42℃に保つよう管理された高濃度の塩化物泉を、温泉成分を損なわない状態で提供しています。保温効果に優れ、入浴後も身体が温まりやすい湯として好評です。冷え性や疲労回復、筋肉痛などの緩和が期待される泉質とされており、日々の疲れを癒す湯として親しまれています。

利用可能時間：6:00～9:30／14:00～20:00

おススメ利用時間：朝日を眺めた後の朝風呂、チェックイン後の立ち寄り利用

予約URL :https://www.jalan.net/yad339712/plan/plan04276488/公式サイト :https://www.taiseikan.com/

味と湯の宿 ニューとみよし

貸切風呂とサウナの充実、豊富なアメニティが特長の温泉宿です。新館4階には、4つの貸切露天風呂と3つの貸切サウナを備えたラウンジを設置。お好みの湯で温まった後は、落ち着いた雰囲気の湯上り処でゆったりとした時間を過ごせます。屋根やフェンスは開閉式となっており、天気の良い日にはフルオープンでの利用も可能。開けた眺望の先には、相模湾が広がり、遠くには網代や初島の景色を楽しめます。

利用可能時間：11:00～15:00／19:00～22:00

おススメ利用ポイント：夕食後の入浴、翌日のチェックアウト後の立ち寄り利用

予約URL :https://www.jalan.net/yad329779/blog/entry0006645957.html公式サイト :https://newtomi.jp/

熱海網代温泉 源泉の宿 ホテル松風苑

地下約1,003mから湧き出る自家源泉を使用したアルカリ性単純温泉を、かけ流しで楽しめる温泉宿です。無色透明・無味無臭で刺激が少なく、やわらかな湯ざわりが特長。入浴後は肌になじむような感触と、湯冷めしにくい温まり感が好評です。疲労回復や冷え性の緩和が期待される泉質とされ、落ち着いた庭園を望む空間の中で静かに温泉を楽しめます。熱海では珍しく飲泉も可能で、消化器系への働きが期待されるといわれています。

利用可能時間：18:00～22:00

おススメ利用時間：チェックイン後の立ち寄り利用

予約URL :https://www.jalan.net/yad343748/plan/公式サイト :https://shoufuen.jp/

※詳細はチェックイン時に配布する案内をご確認ください。

※移動はお客様ご自身でお願いいたします。

朝も夜も楽しむ、南熱海ならではの過ごし方

朝のおすすめ：海辺の散歩と朝風呂

春の心地よい朝に海から昇る朝日を眺めながら散歩を楽しみ、その後は別の宿の温泉へ立ち寄ることで、南熱海ならではの静かな朝時間を過ごせます。

夜のおすすめ：湯上がりに立ち寄れる港町の一軒

網代駅周辺には、湯上がりに軽く一杯や食事を楽しめる飲食店が点在しています。温泉の後に港町の夜の雰囲気を味わうことで、南熱海での滞在の楽しみ方がさらに広がります。

Tori no Torico

カフェ＆居酒屋「Tori no Torico」は、網代駅直ぐと湯上がりに立ち寄りやすい一軒。アルコールや軽食メニューもそろい、温泉後の一杯を気軽に楽しめる駅近スポットです。

・場所：静岡県熱海市下多賀165-6

・営業時間：11:00～23:30

インスタグラム :https://www.instagram.com/tori_no.torico/

キッチン ますます

網代駅近くにある「キッチン ますます」は、地元の人にも親しまれている食堂スタイルの飲食店。温泉の後に気軽に立ち寄り、一品料理やお酒を楽しめます。南熱海の港町らしい温かな雰囲気の中で、ゆったりとした時間を過ごせます。

・場所：静岡県熱海市下多賀172-2

・営業時間：16:30 - 22:00

※ 火曜、第３水曜定休 （土日祝日はランチ営業あり）

3～6月に楽しめる南熱海の季節イベント情報

インスタグラム :https://www.instagram.com/kitchen_masumasu/

春から初夏にかけての南熱海では、花の見頃や地域イベントなど季節の見どころが続きます。外歩きが心地よいこの季節、温泉滞在とあわせて周辺散策やイベントも楽しめます。

中野かじかわ公園しだれ桜まつり

南熱海地区にある中野かじかわ公園では、桜の開花に合わせて桜まつりが開催されます。相模湾を見下ろす高台にある園内では、新緑を背景に約70本の紅枝垂れ桜がかわいらしいピンクの花を咲かせます。現地には駐車場がなく、期間中の土曜・日曜には長浜海浜公園より無料の送迎バスが運行されます（利用には長浜公園で配布される整理券が必要です）。

・場所：熱海市下多賀字栄盛久保地内 中野かじかわ公園

・期間：３月28日（土）～４月５日（日）

(C)多賀観光協会公式サイト :https://izutaga.jp/開花情報 :https://izutaga.jp/menu.php?obj=153&now=2570

熱海フィアットミーテイング2026

熱海市は、地形や景観が似ていることから、地中海に面した北イタリアのサンレモ市と姉妹都市提携を結んでいます。その熱海の海浜エリアである南熱海では、イタリア生まれの自動車「FIAT500/500C」のイベントに、約200名のオーナーが集結。車両展示や試乗会、専門家によるトークショーなどが行われるほか、関連商品の販売やフリーマーケットも開催されます。

・場所：熱海市上多賀 長浜海浜公園 芝生広場

・日時：2026年4月25日（土）10:00～16:00

公式サイト :https://www.lafita.net/

2026年熱海海上花火大会

2026年は年間15回の開催が予定されている「熱海海上花火大会」。三方を山に囲まれたすり鉢状の地形により、会場全体に響き渡る迫力ある音響効果が特長で、夜空が昼間のように明るく輝くフィナーレ「大空中ナイアガラ」は、熱海の花火を象徴する演出として知られています。対象4施設に宿泊した方は、熱海港の特別観覧エリアへアクセスでき、迫力ある花火を楽しむことができます。温泉滞在とあわせて満喫できる、熱海ならではの夜の見どころです。

・打上げ会場：熱海湾

・観覧場所：サンビーチ・親水公園など

・期日：2026年4月26日（日）、5月24日（日）

(C)熱海市観光協会公式サイト :https://www.ataminews.gr.jp/event/8/

※なお、花火大会開催日は「南熱海 湯めぐりプラン」の対象外となります。

プラン概要

- 名称：南熱海 湯めぐりプラン- 開始日：令和8年3月2日（月）宿泊～- 対象日：令和8年3月2日～6月30日までの平日※除外日あり- 内容：じゃらんnetで販売する「南熱海 湯めぐりプラン」を予約・宿泊された方を対象に、下記対象施設の温泉も利用可能となるプラン。

【対象施設】

- 熱海温泉 湯の宿 平鶴- 源泉湯宿 大成館（TAISEIKAN）- 味と湯の宿 ニューとみよし- 熱海網代温泉 源泉の宿ホテル松風苑- 予約方法：じゃらんnet対象施設ページより「南熱海 湯めぐりプラン」にて予約

熱海観光局について

熱海観光局は、日本有数の温泉地・静岡県熱海市の観光振興を担う一般財団法人です。2024年7月に設立され、熱海商工会議所、熱海市ホテル旅館協同組合連合会、熱海市観光協会連合会はじめ、地域経済を支える各団体と連携して活動しています。温泉、海、山といった豊かな自然や、四季折々の花々や花火大会、文化・芸術イベントなど多彩な魅力を国内外に発信し、都心から最短29分で訪れられる温泉リゾートとして、懐かしさと新しさが調和する体験を提供しています。「愛され、選ばれる熱海へ。観光の力で未来をつくる」を目標に、地域と連携した持続可能な観光地づくりを進めています。

公式HP: https://atami-tb.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/atamitourismbureau/

公式Facebook: https://www.facebook.com/atamitourismbureau

公式X: https://x.com/atamikankokyoku

公式LINE: https://lin.ee/OVZYNb4