ハンコをワクワクする「遊び場」へ！？タイポグラフィーはんこ「TYPO」に、現代ポップカルチャーを表現した立体デザイン「TSUMIKI（ツミキ）」が新登場

義務を遊びにするイラスト入りはんこ「ずかんシリーズ」を展開する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は自社オンラインショップにて、図形と文字の美しさが融合したタイポグラフィーはんこ「TYPO（タイポ）」に、現代ポップカルチャーを表現した立体デザイン「TSUMIKI（ツミキ）」の販売を開始しました（※1）。

「TYPO（タイポ）」は、タイポグラフィー（活字デザイン）の要素をデザインに取り入れたオーダーメイドはんこ。従来の固定観念に捉われない、自由な発想のはんこがつくりたいという想いから誕生しました。 これまでも「都会にそびえたつビル群」をイメージした「BUILDING」など、洗練された現代的デザインを生み出してきた「TYPO」が贈る、遊び心満載の最新作がこの「TSUMIKI」です。

現代ポップカルチャーを表現するようなデザインは作れないか？との想いから生まれた最新デザインは、幼い頃に夢中で組み立てた「積み木」のようなデザイン。お名前の各パーツを積み木のブロックのように捉え、重なり合う奥行きを感じさせる三次元的なデザインに仕上げています。現代のポップカルチャーに通じる軽快さと、パズルのピースがピタッとはまった時のような快感を、一本のハンコの中に凝縮しました。

「TYPO」シリーズは、以下の20種類にTSUMIKIが加わり合計21種類になりました。ユニークで個性的なものや、他の人とは違うハンコをお探しの方にぴったり。漢字はもちろん、ひらがな・カタカナ・アルファベットのお名前にも対応。たとえ画数の少ないシンプルなお名前でも、専属のデザイナーがタイポグラフィーの要素をとりいれた唯一無二のスタイリッシュなデザインに制作します。

（1）ジオメトリー

（2）シンボル

（3）チョッカク

（4）カクモジ

（5）ゼログラビティ

（6）ヒトフデ

（7）バッジ

（8）ブロック

（9）ライン

（10）シャドウ

（11）レトロ

（12）ロボット

（13）ダイス

（14）ドロップ

（15）ネコグラフィー

（16）ビルディング

（17）ロゴタイプ

（18）メイズ

（19）ルーン

（20）しずく

基本的に実印として使うこともできる（※2）タイポグラフィーはんこ「TYPO」。まるで自分だけのロゴマークのようなデザインのハンコは、自分の名前ならどんなデザインになるか想像しながら到着を待つ、なんていうことも楽しさのひとつです。

※1 柘植、黒水牛、チタン、紅檀、ナツメ、琥珀樹脂、スタンペンG、CAMILA、LIPIN、クイックネームペン、プロジェクタースタンプ、みちてらすの各商品で「TSUMIKI（ツミキ）」の選択可能です。

※2「HITOFUDE（ヒトフデ）」「DROP（ドロップ）」「SHADOW（シャドウ）」を除く。また事前に役所への確認を推奨。

