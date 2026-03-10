ハイデイ日高 6年連続正社員の賃上げ実施

株式会社ハイデイ日高

「熱烈中華食堂日高屋（以下、日高屋）」を運営する、株式会社ハイデイ日高（本社：埼玉県さいたま市大宮区／代表取締役社長：青野敬成）は、2026年4月1日から給与改定により、正社員約1050名の賃上げの実施と新卒初任給の引き上げを行うこととしました。ベースアップは、今年で6年連続の実施となります。

●背景

物価高騰が続く中、社員が安心して長く働ける環境を整えることが重要であるとの考えから、弊社創業者であり代表取締役会長の神田正が掲げる「分かち合う資本主義」の理念のもと、労使合意のうえ本改定を実施いたします。

定期昇格による給与の引き上げ等を含めた賃上げ率は全体で約7.1％となり、成長分配金(2/27支給済み)を賃上げ額に含めた実質的な賃上げ率は、全体で約12.8％となります。

また、700店舗体制へ向けた採用力強化を目指し、新卒初任給の引き上げを行います。26年大学卒の新卒初任給は280,000円となります。

●賃上げ 概要

●ハイデイ日高について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48716/table/70_1_940f7d59c41d26cb4bbc46ba22b454aa.jpg?v=202603101251 ]

1973年に小さなラーメン店からスタートし、ラーメンだけでなく、おつまみや炒め物なども揃える中華食堂として、駅前一等地への出店戦略で首都圏中心に発展してきました。

2026年現在、関東地方1都6県の駅前からロードサイドに至るまで出店エリアを拡大し470店舗を達成いたしました。

今後も地域社会のみなさまに必要とされ、より多くのお客様にお食事を楽しんでいただき、食のインフラとなることを目標にさらに挑戦を続けて参ります。

●企業情報

会社名：株式会社ハイデイ日高

所在地：埼玉県さいたま市大宮区大門町二丁目118番地 大宮門街 SQUARE 10階

事業内容：日高屋を中心とした飲食チェーンの展開と経営

※店舗数：470店舗(2026年3月10日現在、FC店舗を除く)

日高屋に関する情報は、

twitter（@hidakaya_tweet）、Instagram（hidakayagroup_official）で随時配信しています。