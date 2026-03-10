人気のジェットストリーム4&1に新色追加！オリジナル名入れボールペンが1本から作れるME-Qの印刷サービス（2026/03/10）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、スマートフォンやパソコンから簡単にオリジナルグッズが作成できるプリントサービスを提供しています。この度、人気商品である三菱鉛筆uniの多機能ボールペン「ジェットストリーム4＆1 MSXE5-1000(https://www.me-q.jp/topic/jetstream4-1-msxe5-1000)」のオリジナル印刷サービスにおいて、新しいカラーバリエーションを追加しました。

ME-Qでは、名入れだけでなく写真やイラスト、社名・店名ロゴなどをフルカラーで印刷できるオリジナルボールペンを1本から作成可能。個人用はもちろん、企業ノベルティや記念品、卒業記念品、入学祝、就職祝、誕生日プレゼントなど様々な用途で利用されています。

ジェットストリーム4＆1は、黒・赤・青・緑の4色ボールペンに加え、シャープペンシル機能を搭載した多機能ペン。ビジネスシーンでも人気の高いボールペンで、なめらかな書き味のジェットストリームインクを採用している点も特徴です。

さらに今回、新たに以下のカラーバリエーションが追加されました。

・コーラルオレンジ（0.5mm）

・クリームイエロー（0.5mm）

・アイボリー（0.5mm）

・コバルトグリーン（0.5mm）

・ナイトブルー（0.5mm）

・スレートグレー（0.5mm）

・ラベンダー（0.5mm）

・BKホワイト（0.5mm）

・スレートグレー（0.7mm）

・コバルトグリーン（0.7mm）

・ナイトブルー（0.7mm）

・ソフトピンク（0.38mm）

・アイボリー（0.38mm）

これにより、企業カラーやブランドイメージに合わせたノベルティ制作や、記念品・プレゼント用途など、さらに幅広いシーンで活用できるようになりました。

ME-Qのデザインシミュレーターを利用すれば、スマートフォン・タブレット・パソコンから簡単にオリジナルデザインを作成可能。専用ソフトなどは不要で、写真や画像をアップロードするだけで手軽にオリジナルボールペンを作成できます。

この機会にぜひ、世界に一つだけのオリジナルジェットストリームを作成してみてください。

【商品の特徴】

◆ 1本からフルカラー印刷できるオリジナルジェットストリーム

三菱鉛筆uniの人気多機能ペン「ジェットストリーム4＆1 MSXE5-1000」を1本からオリジナル印刷で作成可能。名入れだけでなく、写真やイラスト、社名・店名ロゴなどもフルカラーでプリントできます。

◆ 4色ボールペン＋シャープペンの多機能ペン

1本で黒・赤・青・緑の4色ボールペンとシャープペンシル機能を搭載。ビジネスシーンでも活躍する便利な多機能ボールペンです。

◆ 新色追加でカラーバリエーションがさらに充実

新たにコーラルオレンジ、クリームイエロー、ラベンダー、ナイトブルーなどのカラーが追加され、企業カラーや好みに合わせたボールペン作成が可能になりました。

◆ なめらかな書き味のジェットストリームインク

低い筆記抵抗でスムーズな書き味を実現するジェットストリームインクを採用。速乾性にも優れ、快適な筆記体験を提供します。

◆ スマホから簡単にオリジナルボールペンが作成可能

ME-Qのデザインシミュレーターを使えば、スマートフォンやパソコンから画像をアップロードするだけで簡単にオリジナルボールペンを作成できます。

◆ 企業ノベルティや記念品にも人気

社名やロゴを入れた名入れボールペンは、企業ノベルティや販促品、記念品、プレゼントなど幅広い用途で活用されています。

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルジェットストリームボールペンを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

