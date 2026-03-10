AIヒアリング「Kikuvi」、株式会社Lupeの新サービス「AIインタビュアープラン」に連携パートナーとして参画。50名規模の定性調査を30万円から実現する「テキストプラン」のメインエンジンに採用

株式会社Kikuvi

AIヒアリング自動化SaaS「Kikuvi」を開発・提供する株式会社Kikuvi（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：佐藤 拳斗、以下「Kikuvi」）は、株式会社Lupe（本社：東京都世田谷区、代表取締役：竹田宗平、以下「Lupe」）が2026年1月に提供を開始した新サービス「AIインタビュアープラン」において、連携パートナーとして参画したことをお知らせいたします。

本連携により、Kikuviは同プランの「テキストプラン」におけるAIインタビュアーとして採用され、アンケート2,000名＋AIインタビュー50名を30万円（税抜）から実施可能な、高コストパフォーマンスなリサーチ環境の実現に貢献いたします。

■ 連携の背景：定性調査の「高コスト・高負荷」という課題

これまで、消費者のインサイト（深層心理）を探るインタビュー調査は、モデレーターの専門スキルや時間的な制約により、1人あたり数万円～のコストと多大な工数がかかることが一般的でした。そのため、十分な人数への調査を断念せざるを得ないケースが多く存在しました。

Kikuviは、生成AIを活用して「回答者に合わせた深掘り質問」を自動で行うことで、この課題解決に取り組んできました。 今回、リサーチのプロフェッショナルであるLupe社が提唱する「人の洞察力とAIのスケーラビリティを掛け合わせた AI-Hybrid Research」という構想に共感し、同社の新プランにおいて、最も手軽で導入しやすい「テキストプラン」のメインエンジンとしてKikuviが採用される運びとなりました。

■ Kikuviが担う役割とメリット

1. アンケートでは拾えない「Why」を深掘り 選択式のアンケートとは異なり、Kikuviは回答の内容に応じて「それは具体的にどのような場面ですか？」「その時どう感じましたか？」といった深掘り質問をリアルタイムに生成・投げかけます。これにより、構造化されていない定性データを大量に収集することが可能です。

2. PC・スマホ対応で、場所を選ばず「本音」を引き出す KikuviはPCブラウザおよびiOSアプリに対応しています。音声通話が難しい環境や、移動中の隙間時間でも回答できるため、回答者の負担を減らし、より日常に近い自然な「本音」を引き出すことができます。

3. 圧倒的なコストパフォーマンスへの貢献 音声AIと比較してもサーバーコスト等を抑えやすいテキストAIの特性を活かし、Kikuviを活用したプランは「2,000名のアンケート＋50名のインタビュー」で30万円（1名あたり6,000円～）という、業界最安値水準（※）の価格設定を実現しました。

※2026年1月時点でのLupe調べ

■ 先行活用事例

本プランは、本格提供に先立ち、業界を代表する企業様にも繰り返しご利用いただいております。アンケート調査とAIインタビューを組み合わせたリサーチにより、定量調査だけでは見えてこなかった顧客の利用実態や深層心理の把握、さらには事前の仮説にはなかった新たな潜在的ニーズの発見にもつながるなど、高い評価をいただいております。

※導入事例の詳細は、Lupe社サービスページ（https://lupe.co.jp/service/ai-interviewer）をご覧ください。

■ 株式会社Lupe「AIインタビュアープラン」テキストプラン概要

内容： アンケート（13問/2,000ss）＋ AIインタビュー（30分/50人）

採用AI： Kikuvi

納品物： 全文テキスト・要約テキスト

価格： 300,000円（税抜）～ ※プランの詳細はLupe社Webサイトをご確認ください。

■ 今後の展望

Kikuviは今後も、Lupe社をはじめとするリサーチプラットフォームやパートナー企業との連携を深め、AIによるヒアリング技術を向上させてまいります。「聞くこと」の自動化を通じて、あらゆる企業が顧客の声に耳を傾け、より良い意思決定ができる社会の実現を目指します。

■ 株式会社Lupeについて

会社名：株式会社Lupe

所在地：東京都世田谷区

代表者：代表取締役 竹田宗平

事業内容：リサーチプラットフォームの開発・提供

URL：https://lupe.co.jp/

■ 株式会社Kikuviについて

「聞く」を自動化し、すべての人の声を価値に変えるAIスタートアップで

す。

会社名：株式会社Kikuvi

所在地：神奈川県鎌倉市

代表者：代表取締役社長 佐藤 拳斗

事業内容：AIヒアリング自動化SaaS「Kikuvi」の開発・運営

URL：https://kikuvi.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Kikuvi 広報担当 E-mail：marketing@kikuvi.com