【伊勢丹新宿店 英国展 2026】英国王室御用達ブランド LAUNER LONDON ＜ロウナーロンドン＞ が出店。エリザベス2世女王陛下が愛したハンドバッグ

■一般会期：2026年 3月11日(水)～3月17日(火) ［最終日午後6時終了］

※2026年3月10日(火)は、エムアイカード会員さま 特別ご招待日

■会場：伊勢丹新宿店 本館６階 催物場『英国展 2026』に、

英国王室御用達ハンドバッグブランド 「LAUNER LONDON 〈ロウナー ロンドン〉」が出店。

故エリザベス女王陛下が愛したコレクションの数々をご紹介。

ハンドバッグをはじめ、財布などの革小物を多彩なカラーで展開いたします。

■ LAUNER LONDON ＜ロウナー ロンドン＞

英国王室御用達のハンドバッグブランド「LAUNER LONDON」。

故エリザベス女王陛下に生涯愛されたとされる

ハンドバッグの数々、ウォレット等の革小物を販売します。

JUDY〈ジュディ〉

ミニサイズのハンドバッグ「JUDY〈ジュディ〉」。

＜ロウナーロンドン＞の定番「TRAVIATA〈トラヴィアータ〉」よりも小さなサイズ感。

気品溢れる”淑女”のためのバッグは、

普段使いはもちろん、入学式、卒業式等の

オケージョンシーンにまで幅広くお持ちいただけます。

TRAVIATA〈トラヴィアータ〉

Launer の代名詞ともいえる名品『トラヴィアータ』。

「椿姫」という意味から名づけられたケリースタイルハンドバッグです。

Launer 最高級のカーフレザーが使用され、

フロントにはゴールドプレートロゴが華やかに飾られています。

エリザベス2世女王陛下が実際にコレクションされていたハンドバッグの中でも、

特別に愛されていました。

Large Rope Logo Purse

ギフトにもおすすめのウォレットも展開。

画像はロウナーのロープロゴを基調とした、ラージサイズ。



7つのカードセクション、2つのノートセクションに加え

分割されたコインセクションで構成されています。

英国のファクトリーで熟練の技師により全ての作業工程を完遂するスタイルにこだわり

丁寧に作り上げられた革製品の品々が揃います。

英国王室ファンは見逃せない、特別な機会をぜひお見逃しなく。

英国展 2026 WEB特設ページ

英国展 2026 WEB特設ページ

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/british_10



