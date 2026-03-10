株式会社サクシード（証券コード9256）が、千葉商科大学付属高等学校の部活動運営業務を受託しました。

株式会社サクシード

株式会社サクシード（本社：東京都新宿区、代表取締役：高木毅）は、千葉商科大学付属高等学校（千葉県市川市）にて、弓道部と卓球部の部活動指導運営業務を受託しました。本取り組みは、教員の業務負担を軽減し、生徒の満足度向上を図ることを目的としています。サクシードは今後も、この取り組みを全国の中学・高校へ広げ、より良い教育環境の実現に貢献していきます。

社会課題となっている学校現場での労働時間の適正化を目指す上で、部活動指導の外部委託を進めることが注目されています。そのような背景のもと、株式会社サクシードは千葉商科大学付属高等学校より「弓道部」と「卓球部」の部活動指導運営業務を受託しました。

この業務では、外部の専門人材による部活動の指導および日々の運営（スケジュール調整、大会対応等）をトータルでサポートし、学校教員の業務負担を軽減すると同時に、生徒がより専門性の高い指導を受けられる環境を整備しています。

今後サクシードでは、同様の仕組みを他の中学・高校にも導入し、日本の教育現場が抱える構造的課題の解決に寄与していく方針です。すでに複数の教育機関と協議を進めており、地域に応じた柔軟な部活動支援体制の構築を目指しています。

部活動は、生徒の人間性を育む貴重な機会でありながら、学校側の負担にもなっている現状を踏まえ、今後も現場ニーズに寄り添ったソリューションを展開してまいります。

【株式会社サクシードについて】

