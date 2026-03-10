株式会社オープンハウスグループ、「Josys」でグループ全体の自律的なSaaS管理体制を構築

ジョーシス株式会社

自律型SaaSマネージメントプラットフォーム「Josys」を運営するジョーシス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：松本恭攝）が株式会社オープンハウスグループ様に導入されることが決定いたしました。

導入の背景と決定打

オープンハウス様では、事業成長に伴うSaaS利用の急増に対し、ガバナンスと効率化のさらなる高度化を模索されていました。今回、既存ツールからのリプレイスにあたり、これまで利用していたツールでは実現できなかった「運用自動化による徹底的な効率化」に加え、「シャドーITの検知から出口までを管理するサイクル」の実現が高く評価されました。

【株式会社オープンハウスグループ ご担当者様 コメント】

- 全社管理SaaS：マルチテナントと自動化による「自律的運用」- - グループ全体の最適化： マルチテナント機能により、グループ各社でのSaaS導入実態に合わせた柔軟な管理を実現。- - 入退社、異動対応の自動化： 様々なトリガーに基づくワークフローとポリシー設定により、入退職や異動時のアカウント処理を自動化。業務効率化、不要ライセンス排除によるコスト削減、権限管理の徹底によるガバナンス強化を、人手を介さず自律的に実行。- 部門独自利用SaaS・シャドーIT：「検知、実態把握」から「管理/制御」へのサイクル確立- - 網羅的な実態把握： 未把握のSaaSを検知するだけでなく、独自のリスクスコアリングによる「評価」と、サーベイ機能による「利用実態調査」を即座に実施。- - 確実な出口戦略： 調査結果に基づき、全社標準への統合、継続利用の承認、あるいは利用停止といった「管理・制御先」の判断を迅速化。検知を入り口とした一連の管理サイクルを回すことで、シャドーITの根本的な解決を実現- 俯瞰レポートと最適な運用支援：施策の加速と導入効果の可視化- - データドリブンな意思決定： 統合されたレポートにより、現在のガバナンスレベルや導入による削減効果を俯瞰。可視化されたデータに基づき、次なるIT施策の打ち出しを強力に支援。- - CS（カスタマーサクセス）による伴走支援： ツール提供に留まらず、レポートから読み取れる課題に対し、JosysのCSチームが他社事例に基づいた最適な改善施策を提案。専門スタッフが伴走することで、可視化されたデータから確実なアクション（施策打ち出し）へと繋げ、導入効果の最大化に貢献。

弊社のようなスピード感のある組織では、IT部門がすべてを把握しきる前にSaaSの利用が広がることがあります。今回Josysを採用した最大の決め手は、シャドーITに対して『検知して終わり』ではなく、その先の出口までを管理できるサイクルにあります。

検知したSaaSをリスク度や実態をもとに評価し、最終的にどう制御すべきかの判断までを一本化できる点は、実運用を非常に深く理解していると感じました。

また全社共通や利用者数の多いSaaSについても人事情報との連携と、ワークフローやポリシー設定を駆使した自動化機能により、入退社のみならず異動時のアカウント管理工数削減が可能となるため、ガバナンス強化とコスト削減を同時に実現できる『自律型』の運用に期待しています。最終的にこれらの活動を年間を通してカスタマーサクセスの方に伴走支援をいただき、定期的な俯瞰レポートを通して次の施策へのアクションに繋げられる点も、我々の目指すIT管理の理想に近いものでした。Josysと共に、より強固で効率的な管理体制を構築してまいります。

Josysについて

Josysは、アクセスガバナンス、IDセキュリティ、ライセンス最適化を統合した、AI活用の自律型SaaSマネジメントプラットフォームです。IT管理者に対し、SaaSポートフォリオの360度コントロールを提供します。ポリシー作成、特権管理、オフボーディング、シャドーITの検知を自動化することで、チームの時間を節約し、セキュリティを強化するとともに、コストを最適化し、負担のないIT運用を実現します。 詳細は https://josys.com をご覧ください。