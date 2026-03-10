【リゾナーレ熱海】熱海名物の花火を“食べる“体験。夏の夜空に輝く花火に包まれる「花火アフタヌーンティー」初開催

星野リゾート

熱海海上花火大会をテーマにしたドリンクやスイーツが楽しめる「花火アフタヌーンティー」

空と海と森が彩る空間で、心弾む滞在が叶うリゾートホテル「リゾナーレ熱海」では、2026年6月1日～9月30日の期間、夏の夜空に輝く花火に包まれる「花火アフタヌーンティー」を初開催します。本プログラムは、熱海の代名詞である「熱海海上花火大会」をテーマにしたアフタヌーンティーです。花火の情景を表現したスイーツや、色の変化を楽しむオリジナルモクテルを、花火に包まれているかのようなデザイン空間「和食ダイニング 花火」で堪能することができます。

背景

リゾナーレ熱海の近隣で開催される熱海海上花火大会は、1952年から続く歴史ある花火大会です。年間を通して開催されますが、特に夏は開催回数が最も多く、街全体が活気に溢れます。また、リゾナーレ熱海には熱海海上花火大会をテーマにしたレストラン「和食ダイニング 花火」があり、華やかに彩られた空間で食事を楽しむことができます。夏の暑さから抜け出し、熱海ならではの魅力を涼やかに楽しめるよう、本プログラムを企画しました。日常を忘れて花火の世界に浸るひとときを提供します。

「花火アフタヌーンティー」の特徴1 花火をテーマにしたアフタヌーンティー花火の色鮮やかさやきらめきを表現したアフタヌーンティー

特製スタンドに並ぶスイーツは、色鮮やかな花火を表現したマカロン、口の中でパチパチと弾ける食感が楽しめるチーズケーキなど、花火を感じるラインナップです。スタンドは、花火大会のフィナーレを飾る名物「空中ナイアガラ」をイメージしてデザインしました。幾重にも重なる花火が水面に映り込む、熱海ならではの幻想的な夜景を表現しています。

2 花火のきらめきや色の変化を楽しむオリジナルモクテルウェルカムドリンクは、ひんやりと涼やかなフローズンモクテル

アフタヌーンティーを彩る一杯として、花火の移ろう色彩を表現したフローズンモクテルを提供します。最初は夜空に咲くブルーの花火をイメージした爽やかな青色ですが、レモン風味のソーダを注ぐことで幻想的なピンク色へと変化します。高く打ち上がり大輪の花を咲かせる花火のように、グラスの中できらめくドリンクを堪能できる演出です。

3 熱海海上花火大会をモチーフにした空間で味わう熱海海上花火大会をイメージした空間で、優雅なひとときを過ごす

アフタヌーンティーを満喫するのは、まるで夜空の花火に包まれているかのような空間デザインが特徴の「和食ダイニング 花火」です。空間全体に広がる花火のアートが、熱海の海上花火大会を思わせる華やかな情景を映し出します。ゆったりと語らいながら、特別なアフタヌーンティータイムを過ごすことができます。

花火大会の開催日限定アクティビティ「花火大会 特別鑑賞席」

高台に位置するリゾナーレ熱海は、熱海の夜景や花火を楽しむ特等席

花火大会の開催日には、ホテル最上階のソラノビーチ Books&Cafeの特等席で花火を鑑賞できるアクティビティも用意しています。席の貸切だけでなくシャンパンや小菓子も用意するため、より特別な体験が叶います。詳細は公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/）をご確認ください。

「花火アフタヌーンティー」概要

期間 ：2026年6月1日～9月30日

時間 ：12:00／12:30／14:00／14:30（各回90分制）

料金 ：1名 7,000円（税込）

含まれるもの：アフタヌーンティーセット、オリジナルモクテル、ドリンク

場所 ：和食ダイニング 花火

定員 ：各回4名

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/）にて3日前17:00まで受付

対象 ：宿泊者

リゾナーレ熱海

相模湾を表現した吹き抜け空間が広がるリゾナーレ熱海

相模湾を一望できる高台に建ち、空と海、森が彩る絶景と花火を独り占めできる、全室オーシャンビューのリゾートホテル。豊富なアクティビティはもちろん、白砂を敷き詰めた「ソラノビーチ Books&Cafe」や、樹齢300年を超えるクスノキが宿る「森の空中基地 くすくす」、絶景に浸る温泉など、思い思いのリゾートステイを満喫することができます。

所在地 ：〒413-0016 静岡県熱海市水口町2-13-1

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：81室（部屋タイプ：11タイプ）

料金 ：1泊24,000 円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、朝食付）

アクセス ：【車】東名高速道路厚木 I.C.より車で約70分

【電車】JR 東海道線 熱海駅から送迎バスで約20分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/

リゾナーレとは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。また、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

公式サイト：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレは国内外8施設に展開