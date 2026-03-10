3月20日「ミニオンの日」記念！『ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ』パッケージがリニューアル。新作メッシュポーチも誕生

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「銀のぶどう」が、ミニオンとコラボレーションした関西限定スイーツブランド「ミニオンinカンサイ」。『ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ』が新パッケージにリニューアルして2026年3月18日(水)よりあべのハルカス近鉄本店で先行販売、「ミニオンの日」3月20日(金祝)から関西の主要な駅・空港・高速道路サービスエリアなどで順次販売。さらに、同時発売で『ミニオンinカンサイ メッシュポーチ』が新登場いたします。https://www.ginnobudo.jp/minion_cake.html(https://www.ginnobudo.jp/minion_cake.html)

ミニオンと、東京ばな奈を生み出したスイーツブランド「銀のぶどう」がコラボレーションした関西限定スイーツブランド「ミニオンinカンサイ」。2023年7月の発売から、累計販売数560万個を突破した『ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ』が、この度パッケージを新たに登場いたします！

パッケージがリニューアル！『ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ』

ケビン柄のふわふわケーキを見つめるボブ。まるでケーキに話しかけているみたいな、お茶目なデザインです。8個入の側面には、いたずら好きなミニオンたちがバナナを持って走り回るイラストも！関西限定なので、お土産にもぴったりですよ。

チョコバナナクリームがとろ～り。ミニオンたちが描かれたふわふわケーキ

愛嬌たっぷりのミニオンたちが描かれたふわふわスポンジ生地に、とろ～りなめらかなバナナカスタードと、カカオの旨みが広がるチョコバナナクリーム。「銀のぶどう」のパティシエが、バナナが大好きなミニオンたちを想ってつくったチョコバナナケーキです。

バナナカスタードとチョコバナナクリームがin！ミニオンの絵柄は全部で5種類！左から、デイブ、スチュアート、ボブ、ケビン、カール

【商品名】

ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ

【価 格】

4個入 820円(本体価格760円)

8個入 1,620円(本体価格1,500円)

※4個入に包装紙がけはございません。

※8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っておりません。

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

【新作】ミニオンカラーのメッシュポーチが誕生！

さらに今回新登場の「メッシュポーチ」も見逃せません。青と黄色のミニオンカラーで鮮やかに仕上げたポーチは、「チョコバナナケーキ」のパッケージとお揃いの「ボブ」をデザイン。よく見るとジッパーのチャームも『ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ』になっています。表と裏でボブとケビンの両方が楽しめる、こだわり仕様です。

内ポケット付きなので、散らばりやすい小物もすっきり収納できます。付属のカラビナでカバンに付けてお出かけしてくださいね。

【商品名】

ミニオンinカンサイ メッシュポーチ

【価 格】

990円(本体価格900円)

※表示の価格は参考小売価格です。

3月20日は「ミニオンの日」！

日本のファンの方々にさらに「怪盗グルー／ミニオンズ」シリーズを応援し楽しんで頂きたいという願いを込めて、3（ミ）月20（ニオン）日という子供から大人まで覚えやすい語呂合わせにより、3月20日が“ミニオンの日”として制定されました。当日は「ミニオン in カンサイ」も記念日を一緒にお祝いします！

販売店情報

＜催事＞3月18日(水)・19日(木)先行販売

あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 2階イベントスペース(ウエルカムガレリア横)

期間：2026年3月18日(水)→24日(火)

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。あらかじめご了承ください。

3月18日(水)と「ミニオンの日」3月20日(金祝)限定！あべのハルカス近鉄本店にミニオンがやってくる！ボブとケビンの来場が決定！ボブケビン

あべのハルカス近鉄本店にボブとケビンが来てくれることになりました！さらに、当日「ミニオンinカンサイ」商品を税込2,700円以上お買いあげのお客さま(各回先着15組さま)は、ミニオンたちと写真撮影ができちゃいます。ぜひこの機会にミニオンに会いに来てくださいね。

■あべのハルカス近鉄本店 ミニオン来店タイムスケジュール

場 所：ウイング館 2階イベントスペース(ウエルカムガレリア横)

実施日：2026年3月18日(水)、20日(金祝)

・1回目 11:30～

・2回目 13:30～

・3回目 16:00～ ※3回目 16:00～はミニオンたちとの写真撮影はありません

※ミニオンたちとの写真撮影は11:30,13:30の2回。先着15組様までのご案内です。※3月19日(木)はミニオンたちの来場はございません。

※諸般の事情により登場時間・ご案内人数が変更となる可能性があります。

※最新情報は公式HPをご確認ください。

＜その他＞

関西の主要な駅・空港・高速道路サービスエリアなどで順次販売

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

※店舗により取り扱いの入り数が異なる場合がございます。

【パッケージリニューアル記念】「ミニオンinカンサイ」オリジナルステッカーをプレゼント！

「ミニオンinカンサイ」商品お買い上げのお客さまに、「オリジナルステッカー」を1枚プレゼント！リニューアルしたパッケージとお揃いの、ケーキを見つめるボブのデザインです。スマホに入れたり手帳に貼ったりして楽しんでくださいね。

■あべのハルカス近鉄本店

【配布期間】3月18日(水)→24日(火)

【営業時間】10:00～20:00

■関西の主要な駅・空港・高速道路SA

3月20日(金・祝)以降、順次開始（※配布期間等は販売店舗により異なります）

※一勘定につき1枚のお渡しです。

※なくなり次第終了。

Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC）との商品化契約に基づき、株式会社グレープストーンが企画・制作した商品です。

■画像をご使用の場合は、下記のコピーライトをご記載ください。

Minions Franchise (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

銀のぶどうとは

公式HP

http://www.ginnobudo.jp/(http://www.ginnobudo.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/gin_no_budo(https://x.com/gin_no_budo)

公式Instagram

https://www.instagram.com/ginnobudo_jp/(https://www.instagram.com/ginnobudo_jp/)

1985年、東京・銀座で長い歴史を刻むデザート専門店「銀座ぶどうの木」から“贈り物のスイーツブランド” として百貨店に誕生した「銀のぶどう」。独自の発想や技術を駆使した独創的スイーツの数々で知られる一方、多くの新ブランドを発信するクリエイターブランドの顔も持ち、東京スイーツブランド「東京ばな奈ワールド」、バターシリアルスイーツ専門店 「シュガーバターの木」など、新たなブランド創造にも精力的に取り組んでいます。