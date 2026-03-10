サロン発想のスキンケアブランド「Spa treatment」新感覚フェイス＆ボディケア「STIMULITE HONEYCOMB」そごう横浜店にて期間限定POP UP SHOP開催

株式会社ウェーブコーポレーション

株式会社ウェーブコーポレーション（本社：大阪市中央区、代表取締役：荒井裕一）は、サロン発想のスキンケアブランド「Spa treatment（スパトリートメント）」と、アメリカ発のフェイス＆ボディケアブランド「STIMULITE HONEYCOMB（スティミュライト ハニカム）」のPOP UP SHOPを、そごう横浜店にて期間限定で開催いたします。

Spa treatment ― 大人の複雑な肌悩みを「自信」へ

Spa treatmentは、エステティックサロン向けプロユースコスメを29年にわたり開発し続けてきたスキンケアブランドです。

大人の肌が抱える複雑化した悩みやコンプレックスを「結果」で応えることを使命とし、簡単には配合できない先進美容液成分や、古くから珍重されてきた原料を角層まで浸透*させる処方設計にこだわっています。

独占原料による希少性の高い成分を配合したSpa treatmentの“本物（リアル）コスメ”を、今回のPOP UP SHOPでは実際にお試しいただけます。

＊：角層まで

STIMULITE HONEYCOMB ― 世界が認めた新感覚フェイス＆ボディケア

テレビ通販でも話題のスプラコール社「スティミュライト ハニカム」は、アメリカ・カリフォルニアで誕生した新感覚のフェイス＆ボディケアアイテムです。

宇宙工学でも採用されるハニカム構造と、医療現場でも使用されているTPU素材を組み合わせることで、これまでにない“ツルピカ肌”へと導きます。

世界中の美容プロフェッショナルや、美を追求するセレブリティからも支持されている本製品を、POP UP SHOPでは限定カラーや体験ブースとともにご用意しております。

POP UP SHOP限定セット・購入特典

限定セット１.

ルーススピクル コンプリートセット 「1回のケアで、2つのアプローチ。」

― 埋める × 溶かす サロン発想のヒアルロン酸*集中ケアセット ―

セット内容

・スパトリートメントeX ルーススピクル

・スパトリートメント インサートジェルA

・スパトリートメント HAS シートマスク

19,250円（税込）

＊：加水分解ヒアルロン酸(保湿成分)

限定セット２.

スティミュライト ハニカム フェイス＆ボデイー特別セット

顔も、からだも。触れることで整える、ハニカム発想コンディショニング

・スティミュライト ハニカム スパセル

・スティミュライト ハニカム ボディエクスフォリエーター

・オリジナルランドリーネット（非売品）

15,840円（税込）

ご購入特典

POP UP SHOP開催期間中、税込11,000円以上お買い上げのお客様に

「スパトリートメント HAS ストレッチiシート（7包入／非売品）」をプレゼント。

POP UP SHOP 開催概要

会場：そごう横浜店 1F ビューティーフロア ヨコハマ ビューティー ステージ

住所：神奈川県横浜市西区高島2-18-1

期間：2026年3月17日（火）～23日（月）

営業時間：10:00～20:00

TEL：045-465-2111（大代表）

Spa treatmentについて

Spa treatmentは、結果を求められる厳しいプロの現場で支持され続けてきたエステティックサロン発のスキンケアブランドです。

皮膚科学理論に基づき、本当に良いと考える技術・原料だけを厳選。

「ご自宅でもサロンのようなケアを体感してほしい」という想いから、プロフェッショナル視点での商品開発を行っています。

会社概要

会社名：株式会社ウェーブコーポレーション

所在地：大阪市中央区瓦町1-7-7 大阪堺筋Lタワー9F

代表者：荒井 裕一

設立：1997年11月7日

事業内容：化粧品製造販売

URL：https://www.wave-corporation.jp/

【お客様お問い合わせ先】

株式会社ウェーブコーポレーション 東京オフィス

TEL：03-6265-1582（平日10:00～17:00）

E-mail：info@wave-corporation.jp

【報道関係者お問い合わせ先】

株式会社ウェーブコーポレーション 広報部

TEL：03-6265-1582（平日10:00～17:00）