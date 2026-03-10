石原まさし、待望の5thシングル「サラナ～花ものがたり～」3月11日（水）発売

写真拡大 (全2枚)

株式会社 エスプロエンタテインメント

株式会社エスプロエンタテインメント（代表取締役社長：若松 宗雄、本社：東京都港区）に所属するアーティスト・石原まさしは、音楽家・喜納昌吉氏が全曲作曲を手がけた、新作シングル「サラナ～花ものがたり～」を、2026年3月11日（水）に発売します。



石原まさし


沖縄出身のアーティスト・石原まさしが贈る、渾身の5thシングル『サラナ～花ものがたり～』が完成しました。



石原まさしは幼少期より歌と向き合い、その豊かな表現力で地元・沖縄の音楽イベントに多数出演。沖縄大衆音楽祭では沖縄県知事賞を受賞するなど、地域の音楽シーンでも高い評価を重ねてきました。三線やアコーディオンを自在に操り、昭和歌謡・演歌の世界観と沖縄民謡のルーツを融合させた独自のパフォーマンスは、年代を問わず多くの聴衆を魅了しています。ステージでは曲ごとに物語を紡ぐような歌唱スタイルも特徴で、聴く人の心に寄り添う表現力にも定評があります。



本作では、平和へのメッセージや旅情を音楽に乗せて世界へ発信し続ける音楽家・喜納昌吉氏が全曲の作曲を担当。三線の音色と、どこか懐かしさを感じさせる昭和歌謡的旋律、そして現代の息遣いがひとつになり“声の物語”とも言える作品に仕上がっています。




■喜納昌吉氏コメント


曲の心は詩の心を求める。
この二つの心を世に運んでくれるのが、唄の魂を知る歌い手。
石原まさし君は、まさにその言葉に相応しい歌手になれる。
世のなかが混沌の中にさ迷えるときこそ
日本から世界に向かって、輝く歌声を轟かせて欲しい。



■石原まさしコメント


皆さま、いつも変わらぬご声援を本当にありがとうございます。


今回の新曲「サラナ」は、大自然のパワーと、人間のあたたかな心を感じられる一曲です。


作曲を手がけてくださった喜納昌吉さんのお言葉を借りるならば、


“魂に訴えかけてくる歌”それが「サラナ」だと思っています。


この歌が、皆さんの心にやすらぎと光を届けられますように。




石原まさし

■収録内容（6曲）


1.サラナ～花ものがたり～


2.富士山（ふじやま）Japan


3.オキナワ讃歌（Remix Version）


4.サラナ～花ものがたり～ オリジナルカラオケ


5.富士山（ふじやま）Japan オリジナルカラオケ


6.オキナワ讃歌（Remix Version）オリジナルカラオケ






■発売情報


タイトル：サラナ～花ものがたり～
アーティスト：石原まさし


発売日：2026年3月11日（水）


形態：CDシングル（全3曲収録）


価格：2,000円（税込）


品番：SPRO-1188


販売：全国CDショップおよび主要ECサイト
　　　（Amazon、タワーレコード、HMV ほか）


配信：Apple Music、Spotify、Amazon Music ほか主要ストリーミングサービスにて順次配信予定




■石原まさしプロフィール


2004年8月6日生まれ、沖縄県沖縄市出身。血液型B型。
三線・アコーディオンをはじめギター演奏など幅広い楽器を操り、昭和歌謡・演歌の世界観と沖縄民謡のルーツを融合させたパフォーマンスで注目を集める若手アーティスト。沖縄の大衆音楽祭では受賞歴もあり、幼少期より北島三郎などの名曲に触れながら歌唱力を磨いてきた経歴を持つ。


15歳でエスプロレコーズよりメジャーデビューし、以降も精力的にリリースとライブ活動を展開。
これまでに「まさしのズンドコ節」「東京百年音頭」など複数のシングルを発表し、ラジオ歌謡曲作品のリリースや各地イベント出演で幅広い層から支持を獲得している。


全国各地のイベント・ステージ出演を通じて、年齢や世代を問わず“心に届くうた”を届ける存在として活動中。出演の場はライブイベント、商業施設ステージ、ラジオ・配信番組など多岐にわたり、YouTubeやSNSでも歌唱映像やトーク企画を発信している。ファンとの距離が近い交流を大切にするアーティストとしても知られている。



公式HP　石原まさし オフィシャルサイト(https://ishiharamasashi-official.com/)


公式YouTubeチャンネル　【公式】石原まさしYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@masashi_8006)


Instagram　@masashi_ishihara0310(https://www.instagram.com/masashi_ishihara0310/)


X　@masashi_8006(https://x.com/masashi_8006)



■エスプロエンタテインメント


音楽制作・アーティストマネジメントを中心に、ライブ・イベント企画、映像制作など多角的に展開する総合エンタテインメント企業。松田聖子をはじめ、多くのヒットアーティストを世に送り出してきた実績を持つ。


会社名　：株式会社エスプロエンタテインメント


所在地　：〒108-0073 東京都港区三田3-9-11 ランドル高輪ゲートウェイ801


設立　　：1998年3月26日


代表者　：代表取締役　若松 宗雄


事業内容：音楽制作、アーティストマネジメント、ライブ・イベント企画、映像制作　ほか


所属団体：


- 一般社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC）正会員


- 一般社団法人 日本音楽出版社協会（MPA）正会員


- 一般社団法人 日本音楽事業者協会（JAME）正会員


- 一般社団法人 日本レコード協会 会員


公式HP：エスプロレコーズ（エスプロエンタテインメント）公式HP