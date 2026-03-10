＜4/16発売＞K-パレットから、2in１涙袋パウダー＆リキッドがリニューアル登場！

クオレ株式会社K-パレット マルチブルーミングアイズa

クオレ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：木下英司）は、コスメブランド「K-パレット」から、『K-パレット マルチブルーミングアイズa』を全国のバラエティショップ・ドラッグストアを中心に2026年4月16日に発売（一部企業は2026年3月31日に先行発売）いたします。(購入可能日は各店舗により異なります。)

＜K-パレット マルチブルーミングアイズa公式LP＞

https://cuore-beauty.co.jp/special/multi_blooming_eyes/

＜K-パレット 公式オンラインショップ＞

http://www.cuore-onlineshop.jp

※オンラインショップでは、3月23日より販売開始予定

ぷっくり涙袋×くっきりふたえが1本で叶う「マルチブルーミングアイズa」が、さらにパワーアップしてリニューアル登場です。うるツヤパウダーは、高輝度パールを贅沢に配合し、より自然に盛れるツヤ感と華やかに彩る煌めきを演出します。影付け用リキッドはパウダーと同系色にアップグレードし、元から涙袋が存在していたかのような自然な陰影に。1本で涙袋やハイライト（眉下等）など、マルチに楽しめます。

選べる４色展開

K-パレット マルチブルーミングアイズa

01 ピュアペタル：花びらのようにふわりと色づく、ピュアな透明感の可憐ピンク

02 ネロリベージュ：透き通る素肌に光がさすような煌めき。やさしく溶け込むウォームベージュ

03 ピオニージュエル：透けた花びらの重なりのような輝き。煌めきと血色感のシアーピンク

04 マーガレットダズル：フレッシュでヘルシーな高揚感。華やかに煌めくオレンジベージュ

商品特長

K-パレット マルチブルーミングアイズa

肌なじみよく自然に盛れる、高輝度パール配合

ラメ＆ツヤパールを調整し、自然に盛れる、上品なツヤと煌めきを感じる仕上がりに。

・ツヤタイプ（01、02）：艶めきを感じる大粒パールを配合し

肌なじみよくツヤが引き立つ印象に。

・ラメタイプ（03、04）：輝度感の高いパールに変更し、華やかに彩る煌めきを演出。

K-パレット マルチブルーミングアイズa

パウダーが進化！

・付きすぎや白浮きせず、肌なじみよくツヤが引き立つ。

・パウダーとワックスの中間の珍しい処方で、軽く伸び広がり、均一に塗付しやすい。

・耐久性が高く、粉飛びが少ないので仕上がりキープ◎

K-パレット マルチブルーミングアイズa

リアルな影色2色に

肌の色となじみつつ、しっかり陰影をつくれる、影として自然に見える色味にリニューアル。又パウダーとリキッドを同色系の色味に組み合わせ、統一感ある自然な影色に。

・影色ピンク【01、03】：絶妙な発色と血色感で、クマに見せず自然な陰影を叶えるピンクリキッド。

・影色ブラウン【02、04】：さりげなく陰影を仕込みながら、目元を自然に際立てるブラウンベージュ。

K-パレット マルチブルーミングアイズa

ブレずに描きやすい「極細ショート筆」

極細筆で、細かい影もこっそり仕込める影付けリキッド。

涙袋影、ふたえライン、まつ毛の際・切開ライン・ノーズシャドウ・人中短縮etc…

使い方は自由自在。

10種の美容保湿成分※を贅沢に配合

※アボカドエキス、アンズ種子エキス、オクラ果実エキス、カミツレ花エキス、スイカズラ葉エキス、ゼニアオイ花エキス、

ダイズ種子エキス、リンゴ果実エキス、モモ葉エキス、ユズ果実エキス

How to use

リニューアルしてさらにマルチに使いやすく進化！

K-パレット マルチブルーミングアイズa

【商品概要】

K-パレット マルチブルーミングアイズa

商品名：K-パレット マルチブルーミングアイズa

（英表記：Ｋ-Palette MULTI BLOOMING EYESa）

色：01ピュアペタル 02ネロリベージュ 03ピオニージュエル 04マーガレットダズル

価格：1,400円（税抜価格）、1,540円（税込価格）

販売店：全国のバラエティショップ・ドラッグストア

＜読者お問い合わせ先・関連URLなど＞

クオレ株式会社 K-Palette(K-パレット)

TEL：0120-769-009（受付：月・水・金 10時～16時 ※祝日・年末年始・夏季休暇などを除く ）

■関連URL

＜公式Instagram＞

https://www.instagram.com/kpalette_jp/

＜公式X＞

https://x.com/kpalette_net

＜公式Facebook＞

https://ja-jp.facebook.com/K.Palette.Official

＜クオレコーポレートサイトURL＞

http://cuore-beauty.co.jp/

■会社概要

商号：クオレ株式会社

本社所在地：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12番25号

代表取締役社長：木下 英司

設立：1965年3月1日

資本金：95百万円

事業内容：化粧品卸売