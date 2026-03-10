TradingView、moomoo証券と連携 - 米国株オプション取引に対応

TradingView Inc.

世界屈指の人気を誇るチャート及びトレーディングプラットフォームTradingView（トレーディングビュー）の連携拡大により、プラットフォーム上にmoomoo証券（日本）がご利用可能となり、日本の投資家がTradingViewのチャートから直接米国株の注文を出せるようになりました。

TradingViewは、世界中のユーザーの皆様にクラス最高のトレード機能を提供することを目標に掲げており、それを実現するために、新機能やデータの追加にとどまらず、利用可能なブローカーをグローバルに拡大し続けています。今回のmoomoo証券（日本）との連携により、日本のTradingViewユーザーは米国株オプションも取引可能となりました。さらに、通常取引時間に加え、プレマーケットおよびアフターマーケットの時間帯でも米国株を取引できます。米国株の信用取引にも対応しています。手数料は透明性の高い0.132%で、NISA口座を利用する場合は手数料が無料です。

TradingViewのスーパーチャートにアクセスして、[トレード] をクリックすることで、moomoo証券のブローカープロフィールを確認できます。ページで詳細を確認のうえ口座を開設し、取引の機会を探ってみましょう。

moomoo証券について

moomoo証券は2022年に日本での事業を開始し、関東財務局長（金商）第3335号の登録を受け、日本証券業協会 (JSDA) および一般社団法人日本投資顧問業協会 (JIAA) に加入しています。東京・渋谷を拠点とし、moomooグループ全体では世界中で2,800万人のユーザーにサービスを提供しています。

TradingViewについて

TradingViewは、米国に本社を置くTradingView Inc.が開発・運営する高機能チャート分析プラ

ットフォームです。株式・FX・暗号資産・先物など幅広い金融市場を網羅し、100種類以上の

描画ツールや400以上のテクニカル指標を搭載。世界で1億人以上、国内では約110万人の投資

家に利用されており、グローバルコミュニティを通じて投資アイデアの共有も可能です。

公式サイト：https://jp.tradingview.com/

TradingViewのチャートソリューション、テクニカルパートナーシップ、またはエコシステム

に関するご質問やお問い合わせにつきましては、下記URL内の「お問い合わせ」よりお送りく

ださいますようお願い申し上げます。

https://jp.tradingview.com/brokerage-integration/